Кого в марте преследовали за слова в интернете: знаменитости и блогеры

Это второй дайджест о том, как наказывали россиян за высказывания в Сети. Первый был посвящён политикам и активистам. Сейчас же мы расскажем о том, как преследовались творческие люди, блогеры, селебритиз и другие медийные личности.

Начался март 2022 года с заведения уголовного дела против одной из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой по статье об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК). Уголовное дело расследует Мещанский межрайонный отдел СКР Москвы. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили публикации в социальных сетях. В рамках уголовного дела проведена серия обысков.

В конце месяца Толоконникова была объявлена по этому дела в федеральный розыск.



Девушка последние несколько лет проживает за пределами РФ. В 2012 году вместе с Марией Алёхиной и Екатериной Самуцевич была осуждена за акцию в храме Христа Спасителя в Москве. Отбыла 1 год и 10 месяцев лишения свободы в колониях Мордовии и Красноярского края. Освобождена в декабре 2013 года по амнистии. Напомним, именно после дела Pussy Riot в статью 148 УК были внесены изменения, криминализующие оскорбление чувств верующих.

МВД России объявило участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову в розыск. Причины такого решения неизвестны.



Толоконникова признана в России "иностранным агентом". В начале марта сообщалось, что она стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении чувств верующих pic.twitter.com/xAwKAVeq6I — Север.Реалии (@severrealii) March 29, 2023

Российские литературные онлайн-сервисы вынудили казахстанскую писательницу Марго Эрванд снять с продажи одну из своих книг из-за второстепенного персонажа-гея. Она получила письмо от издательства с требованием проверить свои произведения на наличие запрещенного в РФ контента после принятия российского закона о «ЛГБТ‑пропаганде» в ноябре 2022 года.



Авторка из Казахстана проигнорировала это требование, однако в начале марта получила второе письмо от российского издателя. По его словам, нейросеть нашла запрещенный к публикации контент в одном из произведений Эрванд.



Российское издательство предложило авторке из Казахстана внести в текст правки: либо вырезать персонажа-гея из сюжета, либо изменить его сексуальные предпочтения. Марго Эрванд не стала менять сюжет произведения из-за требований российского законодательства и сняла книгу с продажи в России.

В московском аэропорту «Внуково» был задержан режиссёр Артур Аристакисян. Режиссер должен был вылететь в Стамбул в отпуск, но после прохождения паспортного контроля его увели сотрудники правоохранительных органов и увезли в в отдел полиции в УВД России по району Беговая. Знакомые Аристакисяна предположили, что происходящее могло быть связано с его постами против «спецоперации».



Как позже рассказал сам режиссёр, беседа с полицией действительно началась с вопросов об Украине, и он ещё раз подтвердил своё резко отрицательное отношение к происходящим там событиям, затем правоохранители показали ему донос, где блогер-сталинист Сергей Колясников обвинил его в том, что он якобы принуждает студенток участвовать в его лекциях обнажёнными, дав ссылку на 15-секундное видео. Аристакисян объяснил, что на попавшем в телеграм видео — фрагмент лекции, которую он читал по Zoom, а девушка в кадре вовсе не студентка, а 32-летняя модель и актриса Анна Харламова. Сама Харламова была в шоке от того, как происходящее на лекции было преподнесено доносчиком, добавив:

«Ничего там такого даже близко про секс нет. Там больше про боль человечества. Нагота здесь ни при чем. Ведь я еврейка, там о боли».

Журналисты и сам Аристакисян предполагают, что это в целом связано с давлением на Московский международный университет, ряд преподавателей которого высказывали свою <антиспецоперационную> точку зрения, а сам вуз не принимал участие в агитации или оправдании действий властей.



После допроса режиссёра отпустили из полиции. Возбуждено ли в связи с ММУ уголовное дело и допрашивали ли силовики других сотрудников университета или киношколы, неизвестно.

В 2013 году Аристакисян снялся в документальном фильме «Free Pussy Riot: The Movie».

Книжный онлайн-сервис Rideo снял с публикации документальную книгу писательницы Маши Пушкиной «Биполярники. Без масок». Платформа попросила убрать упоминание арестованной по делу о «фейках об армии» художницы Саши Скочиленко, объяснив такое требование «попыткой оградить писательницу от штрафов».



В книге Маши Пушкиной собраны истории восьми людей с биполярным расстройством — в том числе, Саши Скочиленко. В одном из фрагментов приведена цитата художницы о том, что она живёт с девушкой и хочет на ней жениться. Вероятно, требования удалить отрывок со стороны сервиса связаны с законом об ЛГБТ-пропаганде.

Неназванные депутаты Госдумы направили в Генпрокуратуру обращение с предложением изъять у певицы Земфиры квартиру на Фрунзенской набережной за 55 млн. рублей, нежилое помещение на Магистральной улице в Москве, участок в Башкирии и две иномарки — BMW и Mercedes-Benz.

Причиной этому, утверждают СМИ, стала песня, где есть слова «Мы научим тебя, <выражение на грани нецензурного>, родину любить». Певица выложила её в социальных сетях.

Позже член комитета Государственной думы по культуре Сергей Соловьёв допустил, что Земфира может получить статус экстремиста:

«Певица Земфира имеет статус иноагента, этим определено её правовое положение. Однако ей этого негативного и позорного статуса мало. Похоже, она своей провокационной деятельностью претендует на уголовную ответственность и получение статуса экстремиста. Предложение о лишении её недвижимости в России и таких, как она, предателей, на мой взгляд, заслуживает общественного обсуждения для принятия законодательных и нормативно-правовых решений».

В первой половине февраля Минюст включил певицу в реестр иностранных агентов. Земфира ранее неоднократно высказывалась критически о «специальной военной операции».

Режиссер «Театра переходного периода» Всеволод Лисовский вышел из спецприемника после двух 15-дневных арестов по обвинению в неповиновении полицейским и улетел в Ереван. В феврале его обвинили в неповиновении полиции, а ранее привлекали к административной ответственности за посты в Facebook, поскольку там якобы содержалась «дискредитация» армии (тогда он был оштрафован на 50 тысяч рублей).



О том, что Лисовский покинул Россию, рассказал его дочь.

На лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского было заведено административное дело о «дискредитации армии РФ» (ч.1 ст.20.3.3 КоАП) из-за публикации в VK с пацифистской песней, которую он сопроводил текстом, где в достаточно осторожной форме осуждается «спецоперация».

Дело рассматривал Хорошевский районный суд города Москвы. Производство по административному делу было прекращено в связи с истечением срока давности (следователи зафиксировали нарушение в мае прошлого года, пропустив трёхмесячный срок давности привлечения к ответственности).

Публикация в соцсети не удалена, но доступ к ней ограничен:

По тому же самому решению блокировке подверглось ещё несколько ресурсов, четыре из которых до сих пор находятся в реестре в запрещённой информации, в числе которых две ссылки с «Сигмы» — это издание, где публикуют свои материалы исследователи, художники, небольшие издательства и культурные институции. Две другие ссылки также рассказывают об остоятельствах «спецоперации», только изложенные со стороны украинцев.

Суд в Хабаровске оштрафовал на 300 тысяч рублей уличного художника Максима Смольникова, известного под ником Hadad.

Мужчину обвиняли по статье об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК) за пост во «ВКонтакте» от 2018 года, в котором он комментировал подрыв здания архангельского УФСБ анархистом Михаилом Жлобицким. Прокурор запрашивал для художника 5,5 года лишения свободы. В итоге ему назначили минимальное возможное наказание по этой части статьи.

Картины 77-летней жительницы Петербурга Елены Осиповой, которые полиция изъяла из городского офиса партии «Яблоко», проверяют на предмет возбуждения уголовного дела о так называемых «фейках» про российскую армию.



Сообщается, что было изъято 19 картин, на которых, по мнению полиции, есть «текстовые надписи, вероятно содержащие ложную информацию об использовании Вооружённых сил Российской Федерации». Полиция начала проверку по этому поводу и назначила психолого-лингвистическую экспертизу. Она закончится в августе 2023 года.



Осипова — известная в Петербурге личность, она принимала участие в акциях протеста, используя вместо плакатов свои картины. Благодаря соцсетям она стала известна всему Рунету. Её фотографии с уличных акций часто становятся протестными мемами или используются в качестве иллюстраций к соответствующим новостям.

Ранее работавший на ТНТ стендап-комик Руслан Белый высказался против «спецоперации», после чего на него написали донос представители воронежского отделения ЛДПР.



В одном из своих спичей Белый рассказал, что его друг из Одессы служит в ВСУ, и ему не хотелось бы, чтоб тот стрелял по нему из миномёта, говоря «Не всё так однозначно, Руслан».



В этом же выступлении он сказал, что сам не хочет «отстаивать интересы одного человека» (Путина), шутил над провластными журналистами и блогерами, и это видео попало в интернет, после чего на него и пожаловались в СК.

Мосгорсуд снял с апелляционного рассмотрения жалобу на приговор основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, осужденному на пять лет колонии общего режима.



Люблинский суд Москвы 2 августа 2022 года признал Воронцова виновным в вымогательстве, оскорблении полицейского, а также в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (ч. 2 ст. 163 , ст. 319 и ч. 3 ст. 242 УК РФ).



Создатель телеграм-канала «Омбудсмен полиции» и одноименного паблика в соцсети «ВКонтакте» Владимир Воронцов был арестован 8 мая 2020 года. Впоследствии ему вменили 14 различных эпизодов по статьям «оскорбление представителя власти» (ст. 319 УК РФ), «вымогательство» (ст. 163 УК РФ), «незаконное изготовление и оборот порнографических материалов» (ст. 242 УК РФ). Позже прокурор отказался от десяти эпизодов.

Тверской районный суд г. Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей народного артиста России Дмитрия Назарова по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России).



Поводом для этого стали несколько видеороликов на YouTube, где актёр высказывается против «спецоперации». Защита уже обжаловала штраф.



В середине января Назарова и его жену, заслуженную артистку России Ольгу Васильеву, уволили из МХТ им. Чехова. «Московский комсомолец» писал, что Назарова уволили из-за его публичных заявлений о боевых действиях в Украине, а также «антироссийских настроений» актера.

Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда о штрафе директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву по статье о дискредитации использования российской армии.



Напомним, в конце января текущего года Ленинский районный суд признал Игоря Пушкарева виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация использования российской армии) за пост в соцсети, размещенный 24 февраля 2022 года. Суд назначил директору Музея Екатеринбурга штраф в размере 30 тысяч рублей.



Сегодня, 22 марта, Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на решение районного суда. В результате решение суда первой инстанции отменено. Производство дела в отношении Игоря Пушкарева прекращено.

Приморский районный суд Новороссийска приговорил блогера Асхали Алибекова («Дикий десантник») к 1 году и двум месяцам колонии строгого режима за «повторную дискредитацию армию РФ».



Алибеков является автором YouTube-канала «Дикий десантник», где неоднократно выступал с критикой власти, в том числе выкладывал ролики об Украине и Путине. Эти ролики стали поводом для преследования блогера.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 62-летнего петербуржского публициста Евгения Бестужева, которого преследуют по статье о распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).



Обвинение полагает, что Бестужев, не являясь экспертом в области политологии и военного дела, с 23 февраля по 30 марта 2022 года разместил на своей страничке во «ВКонтакте» 27 записей. В них под видом достоверных сообщений, считает следствие, подавались фейки об использовании ВС РФ за пределами страны. Материалы переданы судье.



Пенсионер Евгений Бестужев по образованию кораблестроитель, его называют публицистом и политическим аналитиком. Мужчина подчеркивает, что не считает себя активистом, а все, что он публиковал — это выражение его впечатлений после начала «спецоперации». С 10 ноября прошлого года он находится под стражей.

В Санкт-Петербурге у фотографа и автора хроник политической истории Валентина Никитченко прошел осмотр жилища в рамках административного дела о «дискредитации армии РФ». К нему пришли силовики и под угрозой того, что выломают дверь, заставили впустить в квартиру.



По итогу «осмотра» у Никитченко изъяли всю технику, а также два фотоальбома с его фотографиями. В одном из них были фото с выставки Елены Осиповой, на которую пришли полицейские и изъяли её картины.



После осмотра Никитченко повезли на опрос и оформили на него обязательство о явке.



Фотограф ведет собственный сайт valenik.ru, на котором в формате электронного музея ведет хронику политической жизни страны и Петербурга. Последние его работы посвящены процессам по <антиспецоперационным> делам.

Против известного политолога Аббаса Галлямова возбуждено уголовное дело по п. «д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, совершенное по мотиву политической ненависти) из-за прошлогоднего интервью YouTube-каналу «Гроші» (спецпроект украинского телеканала 1+1).



Как следует из постановления о возбуждении дела:

«Галлямов в точно не установленное следствием время, находясь в не установленном месте за пределами России, с использованием не установленного технического устройства распространил заведомо ложную информацию, содержащую сведения об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и убийствах гражданского населения в Буче и Краматорске.



Между тем, согласно официальной информации Минобороны России, гражданское население Украины не являлось и не является объектом нападений для военнослужащих ВС РФ, какие-либо акты насилия или угрозы насилием не допускаются, нападений на мирное население в г. Буче и нанесение ракетного удара по железнодорожному вокзалу в г. Краматорск российскими военнослужащими не совершалось.



Таким образом, Галлямов, действуя умышленно по мотивам политической ненависти создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции, способное повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности, чем причинил вред Российской Федерации. Соответствующие сведения были распространены для создания негативного отношения к действиям ВС РФ и отрицания официальной информации Минобороны».

Политолог объявлен МВД в розыск. По п.«д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы. В феврале 2023 года Минюст включил его в список «иностранных агентов».

Уже почти привычным явлением стали новости о срыве гастролей тех или иных артистов, чья публичная риторика идёт вразрез в тем, что диктуют власти.

В Ростове-на-Дону отменены летние концерты рок-групп «Машина времени», «ДДТ» и «Мумий тролль», чьи лидеры высказывались в интернете против «спецоперации». Кроме этого, один из создателей «Машины времени» — Андрей Макаревич — признан иностранным агентом, на что в частности указывали некоторые пользователи в Telegram-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева, а некоторые утверждали, что выступление музыканта в связи с этим неприемлемо.



Позже стало известно, что в городе отменили выступления Ани Лорак, Валерия Меладзе и Александра Реввы.



Описывая в целом отказ от гастролей и рок-команд, и поп-певцов, глава администрации города Алексей Логвиненко сообщил, что ростовчане якобы «не приемлют» выступления в городе артистов, не поддерживающих «спецоперацию» в Украине.

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Пока тренд остаётся всё тот же — преследование за «дискредитацию» армии или «фейки» о ней. После принятия закона об «электронных повестках» правозащитники из «Сетевых Свобод» предупреждали, что призыв к уклонению тоже может стать поводом для привлечения к ответственности, поэтому вполне ожидаемым будет, если такие высказывания тоже добавятся в новые наши дайджейсты.

Первая часть: «Кого преследовали в марте за слова в интернете: политики и активисты»