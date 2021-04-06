Дайджест преследований СМИ в феврале и марте 2021

Февраль

В начале февраля СМИ-«иноагенты» были оштрафованы ещё на 2,2 млн руб. за отсутствие маркировки. Речь идет о сайтах изданий «Idel.Реалии», телеканала «Настоящее время», «Сибирь.Реалии», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». В первый раз ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и гендиректора организации оштрафовали в январе — на общую сумму 1,1 млн руб.

В середине месяца Савеловский районный суд г. Москвы отказал в удовлетворении исковых требований «повара Путина» Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к политику Максиму Шевченко, изданию «Медуза» и журналисту издания «Довод» Илье Косыгину. Поводом для иска стало опубликованное «Доводом» интервью Максима Шевченко, который, отвечая на вопрос о судебных тяжбах между Пригожиным с Алексеем Навальным и Любовью Соболь, припомнил уголовные дела Пригожина: «Он — дважды судимый уголовник, одна из статей — вовлечение несовершеннолетних в проституцию».

В решении суда отдельно отмечается: публицистический характер изданий позволяет им давать общую оценку имеющимся фактам и не проводить скрупулёзный правовой анализ.

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов обратился в ЕСПЧ.

В жалобе отмечается, что российские власти в деле Смирнова нарушили сразу несколько статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод:

➡️ статью 5 — право на свободу и личную неприкосновенность;

➡️ статью 6 — право на справедливое судебное разбирательство;

➡️ статью 7 — наказание исключительно на основании закона;

➡️ статью 10 — свобода выражения мнения;

➡️ статью 11 — свобода собраний и объединений;

➡️ статью 14 — Запрещение дискриминации;

➡️ статью 3 во взаимосвязи со статьей 13 — жалоба на бесчеловечные условия содержания и отсутствие эффективных средств правовой защиты в случае отбывания административного ареста;

➡️ статью 2 Протокола 7 к Конвенции — право на апелляцию в части незамедлительного исполнения административного ареста.

Напомним, 3 февраля Тверской суд Москвы арестовал Смирнова на 25 суток за повторное нарушение законодательства о митингах (ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ ). Поводом к возбуждению дела стал ретвит шутки о внешнем сходстве журналиста с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, в которой была указана дата митинга в поддержку Алексея Навального. 8 февраля Мосгорсуд сократил срок ареста до 15 суток.

Руководитель театрального журнала «Театр» Марина Давыдова в феврале жаловалась на давление пытавшихся попасть в её квартиру силовиков, и на взломы аккаунтов в соцсетях.

Попытки людей в погонах пообщаться с Давыдовой совпали с информационной кампанией против неё и журнала «Театр», считает руководитель издания.

14 февраля анонимный телеграм-канал о театральной жизни и культурной политике «Закулиска» выступил с громким заявлением, в котором утверждалось, что «Театр» под управлением Марины Давыдовой из «главного журнала отрасли» превратился в «политический агитлисток». Видимо, в вину ставится заступничество за попавших в опалу театральных педагогов и театральных работников, задержанных во время акций протеста.

Март

Эхо январских протестов докатилось и до марта. Корреспондент «Эха Москвы» в Челябинске Анна Адианова в начале месяца получила предостережение от полиции после того, как провела два репортажа с зимних акций протеста.

«От неё требовали подпись под документом, но ранее мы проинструктировали ее, чтобы ничего не подписывала, Анна — не участник митинга, а работала на этих мероприятиях. Мы запросили комментарий в полиции, но ответа пока не получили», — рассказали в редакции.

После жалобы журналистки на повышенный интерес силовиков к своей персоне прокуратура начала проверку.

Внештатного корреспондента «7×7» Ивана Звягина арестовали в Курске на семь суток из-за акции 23 января. Его посчитали организатором акции из-за того, что он отвечал протестующим в чате на правовые вопросы.

Суд в третий раз продлил арест советнику главы «Роскосмоса» и журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Новый срок — до 7 мая. После суда адвокат Сафронова сообщил, что в деле появился секретный свидетель. Также, по словам защитника, стало известно, что обвинения связаны с журналистской деятельностью Сафронова. Следствие может завершиться к июлю.

Журналиста из Новокузнецка Романа Янченко оштрафовали на 500 руб. за сотрудничество с польским телеканалом «Белсат» без аккредитации МИД. Журналиста признали виновным в правонарушении по статье 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)». Центр защиты прав СМИ оказывает Роману Янченко правовую поддержку. Постановление будет обжаловано.

«Термин «аккредитация» используется для обозначения процедуры установления льготного режима реализации профессиональных прав журналистов при сборе информации и взаимодействии прессы и аккредитующего органа. Аккредитация может давать некоторые привилегии, но она ни в коем случае не является предварительным условием, разрешением для осуществления журналистской работы или поиска, получения и распространения информации. При этом возможность получения аккредитации при МИД России предусмотрена только для зарубежных корреспондентов. Роман Янченко является российским журналистом-фрилансером и вправе осуществлять свою профессиональную деятельность по своему выбору, сотрудничать с любыми редакциями СМИ вне зависимости в какой стране они зарегистрированы», — считает медиаюрист Екатерина Шмыгина.

Росгвардия собралась научить уму-разуму студентов факультета журналистики МГУ, проведя для них тренинги по безопасности. Впрочем, ведомство додумалось до этого не самостоятельно: идею на заседании комитета Госдумы по информационной политике подсказала декан журфака МГУ Елена Вартанова. Председатель комитета Александр Хинштейн поддержал затею, добавив, что опыт в будущем можно будет распространить на факультеты журналистики в других вузах. Он также предложил запретить журналистам вплотную приближаться к сотрудникам правоохранительных органов, работающим на массовых акциях.

К слову, неделей позже СК признал правомерными действия росгвардейца, ударившего корреспондента Real View Федора Худокормова дубинкой по голове. При этом следователь направил материалы в Росгвардию для проведения служебной проверки — «в целях более детального и объективного разбирательства».

Международная расследовательская группа Bellingcat выиграла в суде у РИА ФАН, СМИ, связанного с Евгением Пригожиным. Речь идёт о пяти прошлогодних статьях, в которых говорилось, что сотрудники Bellingcat угрожали журналистам российского СМИ и предлагали взятку. Нидерландский суд признал эти утверждения необоснованными и незаконными. Он потребовал от РИА ФАН удалить статьи и опубликовать их опровержение в течение полугода.

Bellingcat Statement on Injunctive Decision of Amsterdam District Court -

Bellingcat notes that the Amsterdam District Court has issued an injunctive decision against the St. Petersburg-based news agency RIA FAN, which failed to appear for the Court hearing. — Bellingcat (@bellingcat) March 11, 2021

В середине месяца главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова вызывали на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК). Журналист проходит по уголовному делу в статусе свидетеля.

Во второй половине марта в Москве прошли обыски в редакции «МБХ медиа», а также в офисах и у сотрудников «Открытой России». По официальной версии, они состоялись в рамках расследования уголовного дела в отношении нижегородского активиста Михаила Иосилевича об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (статья 284.1 УК). Иосилевичу, который с 31 января находится под арестом, вменяют сотрудничество с «Открытой Россией».

В редакцию «МБХ медиа» приехали главный редактор Вероника Куцылло и адвокат «Правозащиты Открытки» Анри Цискаришвили. Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/NMEKJTjLPS — МБХ медиа (@MBKhMedia) September 9, 2020

21 марта «Открытые медиа» заявили о давлении на журналистский коллектив. Так, корреспондент Илья Рождественский заметил слежку за собой. Заместитель главреда Максим Гликин, корреспондент Виктор Овсюков и другие столкнулись со взломами аккаунтов в социальных сетях. Корреспондент Наталья Телегина обнаружила заказные материалы о своей семье.

Все эти журналисты — авторы наиболее резонансных публикаций про Пригожина, Мишустина, Путина. В «Открытых медиа» заявили, что выступают за мирный диалог с представителями любых идеологий.

«Если давление на наших авторов не прекратится, мы обратимся в правоохранительные органы», — говорится в telegram-канале издания.

Суд в Москве приостановил статус иностранного агента для журналиста издания «7х7» Сергея Маркелова до момента, пока не вступит в силу решение суда по его иску о признании решения чиновников незаконным. Аналогично поступил и Псковского городского суда по делу журналистки Людмилы Савицкой, также ранее признанной «иноагентом».

Позднее в Замоскворецкий суд Москвы поступили возражения Министерства юстиции России на административный иск журналиста издания «7х7» Сергея Маркелова, который оспаривает его включение в реестр СМИ-«иноагентов».

Минюст счёл требования Маркелова необоснованными и пишет: «В Минюст России 22.12.2020 от органа государственной власти РФ поступила информация о получении Маркеловым С.Е. ... денежных средств от иностранных источников (... по договору авторского заказа от представительства корпункта Радио Свободная Европа/Радио Свобода США г.Москва)».

В итоге 31 марта Замоскворецкий районный суд Москвы признал законным решение Минюста о включении Маркелова в реестр СМИ-«иноагентов».

Напомним, в декабре 2020 года Госдума приняла законопроект, который ограничивает работу НКО и позволяет признать иностранным агентом практически любого гражданина. 28 декабря Минюст включил первых пять физлиц в список СМИ-иноагентов. Ими стали журналист «7х7» Сергей Маркелов, корреспондент «Север.Реалии» из Пскова Людмила Савицкая, главред «Псковской губернии» Денис Камалягин, петербургская художница-акционистка Дарья Апахончич, правозащитник Лев Пономарёв.

Госдума приняла закон, по которому иностранным агентом можно объявить каждого.

Дал ссылку на статью BBC о научном открытии - готово, ты иностранный агент.

Счета заблокируют, повестку на допрос к товарищу майору пришлют.

Но вы можете продолжать думать, что за вами-то не придут. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) November 20, 2019

В конце месяца «Роснефть» потребовала от журналистки Алины Фадеевой и нидерландской компании «Фонд 2 Октобер» удалить с сайта издания VTimes статью о выплате экс-президенту компании 11 млрд долл. за продажу месторождений на Таймыре.

В статье VTimes рассказывается о покупке у владельца Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова компаний «Таймырнефтегаз», «НГХ-недра» и других юрлиц, которые владеют лицензиями на разработку нефтегазовых месторождений на Таймыре. Эти сведения Фадеева получила из финансовой отчётности «Роснефти» за 2020 год.

Фрунзенский суд города Владимира приговорил к полутора годам условно с испытательным сроком два года журналиста местной газеты «Томикс» Александра Степанова за призыв в twitter-аккаунте к физической расправе над членами «Единой России». Также Степанову запретили на два года администрировать информационные сайты и соцсети.

Суд признал его виновным в публичных призывах к экстремизму (ст. 280.2 Уголовного кодекса РФ). Региональное отделение «Единой России» во Владимирской области просило суд проявить снисходительность в отношении Александра Степанова и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Партийцы посчитали, что журналист «не осознавал меру ответственности за свои слова и не хотел нанести реальный вред гражданам», и обратили внимание на признание им вины.

Социальная сеть TikTok «навсегда» заблокировала аккаунт журналиста Алексея Новоселова «за многочисленные нарушения правил сообщества». У Новоселова было 70 тыс. подписчиков. Никаких уведомлений об удалении нарушающего правила соцсети контента журналист, по его словам, не получал. Его аккаунт заблокировали без каких-либо предупреждений, объяснений и возможности восстановления. Новоселов уже обратился в техподдержку TikTok, но до сих пор никакого разъяснения не получил.

«Возможно, их триггернуло, что я один раз вскользь упомянул планы ФБК о новых акциях. Но ведь их даже нельзя назвать несанкционированными. Заявка еще не подавалась и, соответственно, не отклонялась», — рассказал Новоселов в своем telegram-канале.

Как уже сообщалось в наших более райнних дайджестах, принятые в прошлом году новые законы прогнозируемо активно стали применяться для давления на СМИ. При этом набор старых репрессивных мер против изданий и журналистов также в ходу. Динамика преследования свободной прессы, к сожалению, не внушает оптимизма, поэтому прогнозируем дальнейшее нарастание давления на свободу слова в интернете. Собственно, практически такую же картину можно наблюдать по отношению не только к журналистам.