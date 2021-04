Дайджест преследований СМИ в феврале и марте 2021

В начале февраля СМИ-«иноагенты» были оштрафованы ещё на 2,2 млн руб. за отсутствие маркировки. Речь идет о сайтах изданий «Idel.Реалии», телеканала «Настоящее время», «Сибирь.Реалии», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». В первый раз ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и гендиректора организации оштрафовали в январе — на общую сумму 1,1 млн руб.

В середине месяца Савеловский районный суд г. Москвы отказал в удовлетворении исковых требований «повара Путина» Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к политику Максиму Шевченко, изданию «Медуза» и журналисту издания «Довод» Илье Косыгину. Поводом для иска стало опубликованное «Доводом» интервью Максима Шевченко, который, отвечая на вопрос о судебных тяжбах между Пригожиным с Алексеем Навальным и Любовью Соболь, припомнил уголовные дела Пригожина: «Он — дважды судимый уголовник, одна из статей — вовлечение несовершеннолетних в проституцию».

В решении суда отдельно отмечается: публицистический характер изданий позволяет им давать общую оценку имеющимся фактам и не проводить скрупулёзный правовой анализ.

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов обратился в ЕСПЧ.

В жалобе отмечается, что российские власти в деле Смирнова нарушили сразу несколько статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод:

➡️ статью 5 — право на свободу и личную неприкосновенность;

➡️ статью 6 — право на справедливое судебное разбирательство;

➡️ статью 7 — наказание исключительно на основании закона;

➡️ статью 10 — свобода выражения мнения;

➡️ статью 11 — свобода собраний и объединений;

➡️ статью 14 — Запрещение дискриминации;

➡️ статью 3 во взаимосвязи со статьей 13 — жалоба на бесчеловечные условия содержания и отсутствие эффективных средств правовой защиты в случае отбывания административного ареста;

➡️ статью 2 Протокола 7 к Конвенции — право на апелляцию в части незамедлительного исполнения административного ареста.

Напомним, 3 февраля Тверской суд Москвы арестовал Смирнова на 25 суток за повторное нарушение законодательства о митингах (ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ ). Поводом к возбуждению дела стал ретвит шутки о внешнем сходстве журналиста с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, в которой была указана дата митинга в поддержку Алексея Навального. 8 февраля Мосгорсуд сократил срок ареста до 15 суток.

Руководитель театрального журнала «Театр» Марина Давыдова в феврале жаловалась на давление пытавшихся попасть в её квартиру силовиков, и на взломы аккаунтов в соцсетях.

Попытки людей в погонах пообщаться с Давыдовой совпали с информационной кампанией против неё и журнала «Театр», считает руководитель издания.

14 февраля анонимный телеграм-канал о театральной жизни и культурной политике «Закулиска» выступил с громким заявлением, в котором утверждалось, что «Театр» под управлением Марины Давыдовой из «главного журнала отрасли» превратился в «политический агитлисток». Видимо, в вину ставится заступничество за попавших в опалу театральных педагогов и театральных работников, задержанных во время акций протеста.

Эхо январских протестов докатилось и до марта. Корреспондент «Эха Москвы» в Челябинске Анна Адианова в начале месяца получила предостережение от полиции после того, как провела два репортажа с зимних акций протеста.

После жалобы журналистки на повышенный интерес силовиков к своей персоне прокуратура начала проверку.

Внештатного корреспондента «7×7» Ивана Звягина арестовали в Курске на семь суток из-за акции 23 января. Его посчитали организатором акции из-за того, что он отвечал протестующим в чате на правовые вопросы.

Суд в третий раз продлил арест советнику главы «Роскосмоса» и журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Новый срок — до 7 мая. После суда адвокат Сафронова сообщил, что в деле появился секретный свидетель. Также, по словам защитника, стало известно, что обвинения связаны с журналистской деятельностью Сафронова. Следствие может завершиться к июлю.

Журналиста из Новокузнецка Романа Янченко оштрафовали на 500 руб. за сотрудничество с польским телеканалом «Белсат» без аккредитации МИД. Журналиста признали виновным в правонарушении по статье 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)». Центр защиты прав СМИ оказывает Роману Янченко правовую поддержку. Постановление будет обжаловано.

Росгвардия собралась научить уму-разуму студентов факультета журналистики МГУ, проведя для них тренинги по безопасности. Впрочем, ведомство додумалось до этого не самостоятельно: идею на заседании комитета Госдумы по информационной политике подсказала декан журфака МГУ Елена Вартанова. Председатель комитета Александр Хинштейн поддержал затею, добавив, что опыт в будущем можно будет распространить на факультеты журналистики в других вузах. Он также предложил запретить журналистам вплотную приближаться к сотрудникам правоохранительных органов, работающим на массовых акциях.

К слову, неделей позже СК признал правомерными действия росгвардейца, ударившего корреспондента Real View Федора Худокормова дубинкой по голове. При этом следователь направил материалы в Росгвардию для проведения служебной проверки — «в целях более детального и объективного разбирательства».

Международная расследовательская группа Bellingcat выиграла в суде у РИА ФАН, СМИ, связанного с Евгением Пригожиным. Речь идёт о пяти прошлогодних статьях, в которых говорилось, что сотрудники Bellingcat угрожали журналистам российского СМИ и предлагали взятку. Нидерландский суд признал эти утверждения необоснованными и незаконными. Он потребовал от РИА ФАН удалить статьи и опубликовать их опровержение в течение полугода.

Bellingcat Statement on Injunctive Decision of Amsterdam District Court -

Bellingcat notes that the Amsterdam District Court has issued an injunctive decision against the St. Petersburg-based news agency RIA FAN, which failed to appear for the Court hearing.