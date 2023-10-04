Краудфандинговая платформа Boosty заблокировала проект журналистов «Новой газеты»

Журналист «Новой газеты» и главный редактор проекта «Продолжение следует» Павел Каныгин сообщил об отказе работать с ними сразу двух российских интернет-сервисов.



Во-первых, бесплатная платформа для создателей подкастов Mave вынуждена была подчиниться требованию Роскомнадзора и заблокировать доступ к их аккаунту.



Во-вторых, в редакцию пришло уведомление от краудфандинговой платформы Boosty о полном закрытии их аккаунта «по требованию Роскомнадзора».



«Причём поддержка заявила о „пожизненной блокировке“, – отмечает Каныгин. – На этой платформе нас поддерживали сотни неравнодушных читателей, чьи пожертвования позволяли нам продолжать делать свою работу».

Журналист Александр Плющев в своём Telegram-канале по этому поводу отмечает:

«Плохие новости: сервис Boosty, кажется, впервые отказал в обслуживании по политическим причинам. Речь о проекте Павла Каныгина «Продолжение следует», которой требуется помощь. Они первые, но, очевидно, они не последние, кого этот формально нидерландский сервис лишит возможности собирать поддержку от россиян, обладателей рублевых карточек».

«Видимо, это скоро ждет и другие русскоязычные независимые медиа, которые используют Boosty для сбора донатов», – соглашается с ним создатель It’s My City и главред Republic Дмитрий Колезев.

«Бусти — всё, – пишет исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарёв. – Мы долго удивлялись, что они все ещё собирают деньги для, кхм, не совсем правильных с точки зрения оккупантов СМИ. Это должно было случиться рано или поздно. Впрочем, это всегда рано. Если у вас есть аккаунты на Бусти — выводите деньги сразу же. Не задерживайте там суммы, которые не хочется терять...»

Напомним, в сентябре текущего года «Роскомсвобода» сообщала о блокировке сайта «Продолжение следует», который является диджитал-проект журналистов «Новой газеты». Скорее всего, причина блокировки — связь с «Новой газетой», которая была признана «нежелательной организацией» в РФ. Впрочем основанием для блокировки могла быть и военная цензура, поскольку на сайте много материалов посвящено теме Украины.