Заблокированы сайты «Ковчега», «Московской хельсинкской группы» и Эстонского национального ТВ

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили, что «Неуказанным госорганом» заблокирован целый пакет российских и иностранных сайтов, на которых присутствует или критика «спецоперации», или разными способами звучат призывы помогать Украине.
Практически все они блокируются сразу по «маске» (*), то есть — со всеми доменами и поддоменами.
В списке тех, к чьему сайту ограничивается доступ, присутствует проект «Ковчег», который помогает гражданам, выехавшим из России из-за несогласия со «спецоперацией»:
reestr.rublacklist.net/ru/record/6345741
Студенческое медиа «Гроза» само сообщило о блокировке после того, как к ним обратился один из подписчиков с жалобой на недоступность сайта:
reestr.rublacklist.net/ru/record/6345742
В этом же списке сайт «Христиане против <спецоперации>», который в данный момент уже недоступен, но его копия ещё сохранилась в кэше Google:
reestr.rublacklist.net/ru/record/6341839
Заблокирован сайт одной из старейших в экс-СССР и России правозащитных организаций — «Московской хельсингской группы» (МХГ):
reestr.rublacklist.net/ru/record/6345719
Основной домен МХГ на .ru был заблокирован тем же ведомством ещё в феврале текущего года.
Блокировке подверглась русскоязычная страница сайта Эстонской национальной телерадиовещательной компании (ERR):
reestr.rublacklist.net/ru/record/6345846
Сайт проекта «Продолжение следует», который является диджитал-проект журналистов «Новой газеты», может блокироваться по разным причинам. Во-первых, «Новая газета» была признана «нежелательной организацией», во-вторых, на сайте масса материалов о «спецоперации», антикоррупционных расследованиях в отношении представителей власти и т.д.:
reestr.rublacklist.net/ru/record/6345740
Также доступ блокиркуется к евангельскому христианскому медиа-журналу Christianity Today («Христрианство сегодня», США), на котором присутствуют русскоязычные статьи с критикой «спецоперации»:
reestr.rublacklist.net/ru/record/6345743
Ограничивается доступ к сайту Михаила Ежова — основателя музыкального сатирического проекта «ЕжоFF Band»:
reestr.rublacklist.net/ru/record/6345844
Достаточно непривычно в компании с сайтами политической, правозащитной и даже религиозной направленности смотрится эротический портал Tits Guru, тем не менее заблокирован он также из соображений военной цензуры, т.к. на главной странице присутствует баннер призывом помогать ВСУ:
reestr.rublacklist.net/ru/record/6345841
Скорее всего, «Неуказанным госорганом» является Генпрокуратура, о чём мы писали уже неоднократно.
Это не далеко не весь список сайтов, подвергшихся военной цензуре сегодня. Об ещё нескольких интересных интернет-ресурсах, удостоившихся внимания властей, мы рассказали в нашем Telegram-канале.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.