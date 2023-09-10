Заблокированы сайты «Ковчега», «Московской хельсинкской группы» и Эстонского национального ТВ

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили, что «Неуказанным госорганом» заблокирован целый пакет российских и иностранных сайтов, на которых присутствует или критика «спецоперации», или разными способами звучат призывы помогать Украине.

Практически все они блокируются сразу по «маске» (*), то есть — со всеми доменами и поддоменами.

В списке тех, к чьему сайту ограничивается доступ, присутствует проект «Ковчег», который помогает гражданам, выехавшим из России из-за несогласия со «спецоперацией»:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6345741

Студенческое медиа «Гроза» само сообщило о блокировке после того, как к ним обратился один из подписчиков с жалобой на недоступность сайта:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6345742

В этом же списке сайт «Христиане против <спецоперации>», который в данный момент уже недоступен, но его копия ещё сохранилась в кэше Google:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6341839

Заблокирован сайт одной из старейших в экс-СССР и России правозащитных организаций — «Московской хельсингской группы» (МХГ):

reestr.rublacklist.net/ru/record/6345719

Основной домен МХГ на .ru был заблокирован тем же ведомством ещё в феврале текущего года.

Блокировке подверглась русскоязычная страница сайта Эстонской национальной телерадиовещательной компании (ERR):

reestr.rublacklist.net/ru/record/6345846

Сайт проекта «Продолжение следует», который является диджитал-проект журналистов «Новой газеты», может блокироваться по разным причинам. Во-первых, «Новая газета» была признана «нежелательной организацией», во-вторых, на сайте масса материалов о «спецоперации», антикоррупционных расследованиях в отношении представителей власти и т.д.:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6345740

Также доступ блокиркуется к евангельскому христианскому медиа-журналу Christianity Today («Христрианство сегодня», США), на котором присутствуют русскоязычные статьи с критикой «спецоперации»:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6345743

Ограничивается доступ к сайту Михаила Ежова — основателя музыкального сатирического проекта «ЕжоFF Band»:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6345844

Достаточно непривычно в компании с сайтами политической, правозащитной и даже религиозной направленности смотрится эротический портал Tits Guru, тем не менее заблокирован он также из соображений военной цензуры, т.к. на главной странице присутствует баннер призывом помогать ВСУ:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6345841

Скорее всего, «Неуказанным госорганом» является Генпрокуратура, о чём мы писали уже неоднократно.

Это не далеко не весь список сайтов, подвергшихся военной цензуре сегодня. Об ещё нескольких интересных интернет-ресурсах, удостоившихся внимания властей, мы рассказали в нашем Telegram-канале.