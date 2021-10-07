«Безопасный город» учат прогнозировать эпидемии

АПК «Безопасный город» к 2023 году начнет отслеживать возникновение эпидемий в населенных пунктах. Для этого будут использоваться прогнозно-аналитические модели, сейчас их разрабатывают в рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по формированию единых стандартов, технических и нормативных требований к АПК, пишет «Ъ».
Аналитическую систему аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», перезапуск которого может потребовать около 90 млрд руб. , планируется к 2023 году снабдить функционалом прогнозирования эпидемий.https://t.co/9GFSdWLu8s— Коммерсантъ (@kommersant) October 6, 2021
Тендер на эту работу год назад выиграл Национальный центр информатизации (входит в ГК «Ростех»). Руководитель проектного офиса АПК «Безопасный город» Объединенной приборостроительной корпорации (входит в ГК «Ростех») Андрей Мишурный добавил, что по разработке системы идет работа с Российской академией наук, «результаты будут сдаваться поэтапно в конце 2021 года и в 2022 году».
МЧС полагает, что новый проект позволит спрогнозировать вероятность возникновения эпидемии вирусов гриппа, парагриппа, коронавирусов, аденовирусов, риновирусов и вирусов гриппа А (H5N1), а также динамику их распространения, рассказал собеседник, близкий к МЧС.
По его словам, при построении аналитических моделей система будет учитывать широкий массив данных: специфику категорий населения и типов местности, а также прогнозируемые параметры по скорости заражения, выздоровления, количество заболевших, госпитализированных и смертность. Но проблемой при запуске системы остается процесс сбора данных. «Все хранится в разных форматах, видах и ведомствах»,— отмечает собеседник.
Систему АПК «Безопасный город» МЧС разрабатывает с 2014 года. Сейчас комплекс собирает данные о происшествиях из систем в 12 регионах. На его внедрение из бюджетов субъектов федерации выделено более 16 млрд руб. В 2020 году правительство решило перезапустить проект, его кураторство предлагалось передать от МЧС Минцифры, но затем от этой идеи отказались.
В «Безопасный город», кроме всего прочего, интегрирована система распознавания лиц, она используется уже во многих регионах России, в том числе - Москве и Санкт-Петербурге. В прошлом году на Сахалине в данную АПК была внедрена система «Визирь», которая в апреле в течение двух недель смогла выявить сто нарушителей карантина. В текущем году система будет расширена, на что власти Сахалина выделили 60 млн рублей.
В сентябре МЧС направило на согласование в Минэкономики и Минфин законопроект о перезапуске АПК, согласно документу все субъекты федерации будут обязаны передавать информацию в государственную информационную систему (ГИС) «Безопасный город», тогда как сейчас они это делают по желанию. На масштабирование проекта потребуется более 90 млрд руб.
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