Неподконтрольная обществу система распознавания лиц идёт в регионы

Разработчик системы видеонаблюдения с распознаванием лиц в Москве, — компания NtechLab (12,5% принадлежат «Ростеху»), — готовится к выходу в регионы. По сведениям «Ъ», такая система будет запущена ещё в десяти городах России, и представитель компании Александр Кабаков согласился раскрыть данные лишь по одному из них — Нижнему Новгороду. Там к системе видеонаблюдения подключат 3000 камер на остановках, в общественных пространствах и домофонах.

«Часть из них может заработать уже до конца 2020 года — это более 350 остановок, на каждой из которых будет находиться по четыре камеры, из них две или три будут c функцией распознавания лиц»,— пояснил Кабаков.

Распознавание лиц будут использовать, чтобы штрафовать нарушающих карантин и искать преступников, которые есть в базах МВД, объясняет газета. В будущем благодаря камерам на остановках город сможет определять количество людей на них и прогнозировать пробки, говорят в компании.

Сколько придётся заплатить городу за эту систему, стороны пока не определили. Основные затраты при установке системы — это сами видеокамеры и центр обработки данных, для одного крупного города это будет стоить в среднем в 100-110 млн рублей, оценили в ИТ-компании «Крок».

По мнению большинства экспертов, регионы в основном не готовы тратить средства на такую цифровизацию. Редкие из них могут приобрести подобные решения за собственные деньги, широкое масштабирование московского опыта может идти только с помощью субсидий из федерального центра, считает заместитель гендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов

Гендиректор VisionLabs, чьи решения также применяются в Москве, Дмитрий Марков говорит, что компания тоже делает пилотные проекты в ряде регионов. «Там не федеральные деньги, а региональные. Строить ЦОД, покупать софт, создавать инфраструктуру и обслуживать ее — не самая дешевая история для многих регионов»,— подтверждает он.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Максима Егорова, курирующего проект «Умный город», куда входят мероприятия по созданию систем интеллектуального видеонаблюдения, у правительства еще нет понимания, как системно финансировать субъекты федерации в этом направлении.

Медиаюрист «РосКомСвободы» адвокат Екатерина Абашина считает, что внедрение таких систем вряд ли можно назвать соответствующим как федеральному, так и региональным законодательствам:

«Правительством РФ в 2014 году утверждена концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (распоряжение Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 2446-р), и функция распознавания лиц как раз входит в этот комплекс. Внедряя «Безопасный город» в отдельных субъектах, местные власти в целом руководствуются этой концепцией и должны принимать локальные акты регламенты по создаю и использованию центров данных и т.п. Но в федеральном законодательстве всё ещё не установлены конкретные случаи, когда допустимо обрабатывать биометрические данные человека без его согласия (а такие случаи должны быть установлены в силу части 2 ст.11 закона о персональных данных), поэтому любые пилоты, эксперименты и внедрение систем распознавания лиц не основаны на законе».

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«Кейс волонтёра Роскомсвободы показал — такие системы могут быть ещё и опасны для граждан: мы увидели, что продажа данных из системы распознавания лиц о передвиженях человека по городу за месяц устроена достаточно незатейливо, стоит относительно недорого, а представить, как эти данные могут использовать злоумышленники, можете сами», — добавляет она.

NtechLab основана в 2015 году. В 2016 году компания на основе своей системы распознавания лиц запустила приложение FindFace для поиска по фотографии профиля пользователя «ВКонтакте», а в 2017 году компания договорилась подключить свою систему к городской системе видеонаблюдения Москвы.

Недавно NtechLab получила от Российского фонда прямых инвестиций вместе с суверенными фондами Ближнего Востока свыше 1 млрд рублей, которые направит на разработку новых продуктов в сфере компьютерного зрения, а также экспансию на ключевые рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Среди направлений, которые планирует развивать NtechLab, – автоматическое определение агрессивных действий человека, а также распознавание автомобилей, в том числе для отслеживания транспортировки бытовых отходов и соблюдения правил их переработки.

РосКомСвобода в августе текущего года установила, что данные с московских камер наблюдения продаются на чёрном рынке. После поднятого в интернете и СМИ скандала МВД наконец-то обратило внимание на эту проблему и выследило двух злоумышленников, которыми оказались оперативник Дмитрий Шершнев и сотрудник ППС Константин Иванов. Первый имел доступ к системе и занимался поиском данных, второй хотел получить информацию о «частной жизни» Анны Кузнецовой и Надежды Соболь, после чего передал полученную информацию «при неустановленных обстоятельствах» третьим лицам.

Но и без этого у системы распознавания лиц есть масса недостатков, в числе которых — слишком высокая вероятность ошибки.

Напомним, наша общественная организация выступает за пятилетний мораторий на использование таких систем, пока не будет выработано соответствующее законодательство и созданы прозрачные механизмы контроля за порядком доступа к данным россиян. Кроме этого, необходимо системно решить проблему утечек, а также ужесточить наказание за злоупотребление доступом данным и к утеканию их «налево».

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