Российские власти и ближневосточные фонды вложили более 1 млрд рублей в разработчика систем распознавания лиц

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с суверенными фондами Ближнего Востока инвестировал свыше 1 млрд руб. в российского разработчика компьютерного зрения NtechLab, сообщает CNews. Об этом было объявлено на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде.

Помимо систем компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта (ИИ), NtechLab также занимается разработкой нейронных сетей. Алгоритм Ntechlab, по данным компании, позволяет распознавать лица с точностью до 80% в базе объемом до полумиллиарда изображений. При размере базы в несколько тысяч лиц точность распознавания достигает 99%. Поиск конкретного человека среди 1 млрд. лиц занимает менее половины секунды. Отличительной особенностью алгоритма является его способность определить эмоциональное состояние, пол и возраст человека.

Как сообщила пресс-служба РФПИ, привлекаемые инвестиции NtechLab направит на разработку новых продуктов в сфере компьютерного зрения, а также экспансию на ключевые рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Среди направлений, которые планирует развивать NtechLab, – автоматическое определение агрессивных действий человека, а также распознавание автомобилей, в том числе для отслеживания транспортировки бытовых отходов и соблюдения правил их переработки.

NtechLab — российская компания, которая ранее прославилась созданием технологии распознавания лиц. На базе данной технологии компания представляет линейку решений для государства и разных отраслей бизнеса. На основе этой технологии власти Москвы в январе запустили крупнейшую в мире онлайн-систему распознавания лиц.

РФПИ — суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный Правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими в мире институциональными инвесторами — фондами прямых инвестиций, суверенными фондами, а также ведущими отраслевыми компаниями. В структуру управления РФПИ входит Наблюдательный совет с участием представителей государства, а также Международный экспертный совет.

NtechLab активно участвует во внедрении систем распознавания лиц не только в Москве, но и по всей России, в том числе в учебных заведениях. Заметную роль в продавливании этих систем играет госкорпорация «Ростех», которой принадлежит 12,5% компании NtechLab.

Напомним, в августе текущего года «РосКомСвободе» удалось выяснить, что с московской системой распознавания не всё так гладко, как утверждают власти. Благодаря нашему исследованию, было установлено, что данные с камер наблюдения можно приобрести в даркнете, заказав всего за 16 тысяч рублей данные нужного вам человека путём «пробива» его лица по слитой с камер базы. В связи с этим, мы подали иск к МВД и ДИТ Москвы с требованием запретить использование таких систем.

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