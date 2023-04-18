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18 April 2023

Ведущие российские IT-компании подпишут меморандум ответственной работы на рынке

Разработчики будут обязаны не повышать цены на софт «выше разумного уровня».
Источник: themoscowtimes.ru

По итогам встречи, организованной Минцифры, лидеры отрасли договорились соблюдать принцип саморегулирования цен на программное обеспечение. Компании начнут публиковать актуальную информацию о предельной стоимости продукции на официальном маркетплейсе российского ПО «Руссофт».

За «необоснованное повышение цен» у разработчиков могут отозвать аккредитацию. 

О том, кто именно присутствовал на встрече, в Министерстве не сообщили. IT-лидеры пока никак не прокомментировали новые договоренности. 

За последний год многие зарубежные корпорации ушли с российского рынка, что снизило конкуренцию. Как следствие, цены на отечественный софт выросли на 30-50%. Вероятно, встреча была инициирована после просьбы крупных потребителей ПО повлиять на ситуацию. 

Меморандум ответственной работы — одна из мер, принимаемых правительством для поддержки IT-отрасли. Ранее в Минцифры ввели требование, согласно которому госкомпании и госорганы должны обосновать необходимость закупки зарубежного программного обеспечения. Это можно сделать только в том случае, если в реестре отечественного ПО нет продукции, полностью удовлетворяющей потребности заказчика. К программам, которые пока не удается полноценно импортозаместить, относится, например, пакет Adobe.

Минцифры импортозамещение IT-индустрия Руссофт

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