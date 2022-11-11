В Банке России допустили уголовные риски для держателей акций Meta

Банк России допустил уголовные риски для держателей акций Meta Platforms. Об этом РБК заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.



«Мне представляется, что уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнён. Нам сперва нужно решить шаг номер один — будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то да, наверное, будут какие-то ограничения», — сказал он.

В октябре сообщалось, что СПБ Биржа полностью свернёт операции с акциями Meta к 14 ноября. На вопрос об этом замглавы регулятора ответил, что это связано с юридическими рисками: «Комплаенс-риск возникает сразу же. Ведь, к примеру, часть иностранных государств ограничивают трансграничные расчеты не потому, что есть какие-то санкции, а потому, что их комплаенс на всякий случай считает, что неплохо было бы ограничить общение с той или иной российской компанией».



Накануне Банк России заявил, что проводит «необходимые консультации, чтобы прояснить правовые последствия для владельцев акций». 11 ноября 2022 года медду тем объявлено последним днем проведения сделок с биржевыми продуктами Meta в России.

Meta окончательно признали экстремистской организацией в июне этого года. Адвокат Дмитрий Аграновский тогда высказал мнение, что, например, объявление Meta экстремистской организацией может повлечь за собой признание владельцев аккаунтов в них участниками экстремистской организации. Какие ещё прогнозировались риски, могут напомнить наши карточки.