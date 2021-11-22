Борцы за безопасность детей убедили Meta отложить внедрение сквозного шифрования

Корпорация Meta решила отказаться от введения сквозного шифрования по умолчанию в Instagram и Facebook. Об этом сообщает The Guardian. Компании пришлось пойти на такой шаг в связи с тем, что представители движения по безопасности детей выразили обеспокоенность, что шифрование сообщений поможет интернет-злоумышленникам остаться безнаказанными.

В частности, британское Национальное общество предупреждения жестокого обращения с детьми (NSPCC) отмечает, что введение шифрования сыграет на руку злоумышленникам, так как ни сами платформы, ни представители правоохранительных органов не будут иметь доступа к сообщениям. Содержимое смогут видеть только автор и адресат.

Глава службы безопасности Meta объявил, что процесс шифрования начнётся в 2023 году. Ранее компания заявляла, что изменения произойдут не раньше 2022 года.

Meta уже использует сквозное шифрование в сервисе обмена сообщениями WhatsApp и планирует распространить это на свои приложения Messenger и Instagram в 2022 году. Более того, она уже зашифровала аудио- и видеозвонки в Messenger. Объявляя о повышении конфиденциальности в 2019 году, Цукерберг сказал: «Люди ожидают, что их личные сообщения будут безопасными и будут видны только тем людям, которым они их отправили, а не хакерам, преступникам, правительствам или даже людям, которые им эту услугу предоставляют».

«Facebook имеет право не применять сквозное шифрование до тех пор, пока у него не будет надлежащего плана по предотвращению того, чтобы жестокое обращение с детьми оставалось незамеченным на своих платформах», — отметил глава отдела политики безопасности детей в Интернете Великобритании NSPCC Энди Берроуз.



Meta разрабатывает системы безопасности для своих продуктов с 2019 года, работа над сквозным шифрованием ведётся для всех сервисов компании, пишет издание. Компания уже успела внедрить несколько функций сквозного шифрования, однако полный переход пока не состоялся. Теперь он отложен ещё на год.