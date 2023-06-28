Минцифры выделит почти 1 миллиард рублей на перевод чиновников из Telegram

Министерство цифрового развития выделит 907,4 млн рублей на развитие проекта автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС). К системе уже подключены 32 ведомства, теперь разработку начнут внедрять в регионах. Освоение указанного бюджета планируется с 1 октября 2023 года по 20 сентября 2024.

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства по вопросам цифровой экономики и инновациям, поручил всем федеральным ведомствам перейти на российские мессенджеры ещё к 1 мая этого года. После признания в 2022 году Meta, которой принадлежат Facebook, Insagram и WhatsApp, экстремистской, Минцифры предлагало госорганам переезд в Telegram и VK. Но в июне 2023 года был принят закон о штрафах за использование иностранных мессенджеров госслужащими, в число которых вошёл и Telegram, поэтому платформа, вероятно, перестала рассматриваться как вариант для переезда.

Холдинг VK выиграл первый тендер на развитие АРМ ГС, объявленный Минцифры в 2021 году, предложив наименьшую стоимость исполнения услуги — 450 млн рублей. Ожидается, что заниматься внедрением системы на региональном уровне будет также «Вконтакте».

Юристы «Роскомсвободы» уверены, что возможный исход чиновников из Telegram не повлияет ни на остальных его пользователей, ни на работу самого приложения. По их словам, в период, когда Telegram ранее уже блокировался на территории РФ (2018-2020 гг.), чиновники продолжали им пользоваться.

Это не первая попытка «импортозаместить» зарубежные мессенджеры. В 2017 появились «Алле» и «ТамТам», но они так и не смогли составить конкуренцию Telegram, а «Алле» и вовсе просуществовал только два месяца.