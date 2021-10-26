Минцифры разрабатывает суперприложение для чиновников

Минцифры объявило тендер на 487,7 млн рублей на разработку суперприложения для чиновников. Его создадут для «повышения информационной безопасности и независимости от санкционных рисков». Первым внимание на госзакупку обратил «Ъ».

Минцифры объявило тендер на создание «суперприложения» для чиновников. Начальная цена лота — 487,7 млн рублей.



В «суперприложении» будет мессенджер, средства для аудио- и видео-конференц-связи и другие возможности.https://t.co/IF0BZVGCRP — Новая Газета (@novaya_gazeta) October 26, 2021

Новое приложение объединит в себе мессенджер, средства для видеоконференций, электронную почту, облачное хранилище, сервис по работе с задачами и поручениями, внутренний портал, ПО для работы с офисными документами, а также антивирусное программное обеспечение, сообщил изданию директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов.

Приложение будут использовать во всех федеральных органах исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии, регионального управления и государственных внебюджетных фондов. Оно рассчитано на 100 тысяч пользователей, указано в технической документации закупки. Целью его создания заявлено «повышение информационной безопасности и независимости от санкционных рисков».

Заявки на тендер принимаются до 8 ноября 2021 года.

Ожидается, что суперприложение будет доступно государственным служащим как на рабочих компьютерах через браузер, так и на личных устройствах — при условии соблюдения требований по обеспечению информационной безопасности. Изначально программное обеспечение будет рассчитано на 100 000 пользователей. Рабочий прототип должен заработать в Минцифры, Пенсионном фонде, Минэкономразвития, Росстате и фельдъегерской службе до конца 2022 года.

По мнению экс-советника президента РФ по развитию интернета, IT-предпринимателя, разработка повысит эффективность труда госслужащих. Он предположил, что гарантировать безопасность приложения помогут обычные антивирусные программы:

«Современный чиновник мобилен, а рабочие места все на компьютерах. Мобильного приложения нет. Нужен коммуникатор перехода между рабочим местом и чиновником. На пятьсот миллионов рублей сделать все необходимые функции невозможно. Это будет приложение, которое будет обеспечивать синхронизацию с уже существующим рабочим местом. Если мы чиновнику дадим в руки приложение, он также будет бегать между ведомственными подразделениями, но хотя бы будет всегда на связи. Это резко увеличит эффективность труда. Я уверен, что чиновники будут пользоваться приложением».

Как сообщает РБК, некоторые функции суперприложения в настоящее время для 54 % государственных служащих выполняются ПО Microsoft Exchange Server, но государство намерено уйти из-за санкций от иностранных решений в пользу продуктов на открытом коде или отечественного ПО собственной разработки.



В конце лета сообщалось, что в 2022 году планируется переход госслужащих и сотрудников бюджетных организаций на российские мессенджеры и отечественные сетевые сервисы для защиты данных от несанкционированного доступа. Пока общение сотрудников подобных ведомств осуществляется в бесплатных зарубежных и отечественных сервисах, неспособных обеспечить необходимый уровень защиты.



Представители Минцифры подчёркивают, что риск санкций вполне реален — не так давно Microsoft отказалась продавать программное обеспечение МГТУ им. Н.Э. Баумана, опасаясь репрессий со стороны американских властей, поскольку университет, в том числе, готовит специалистов для оборонной промышленности.

«Состав приложений, входящих в этот суперапп, неизвестен — потому оценить риски трудно, как и адекватность цены контракта. Важно, чтобы этот суперапп впоследствии не стал обязательным для тех, кто каким-то образом взаимодействует с чиновниками, чтобы, например, обычным гражданам не пришлось применять навязанные сервисы с непрозрачными системами сбора информации о них самих. Но так как пока об этом речь не идет, то за развитием этой инициативы надо просто следить», — отметил руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк в комментирии для издания The Insider