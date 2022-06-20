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20 июня 2022

Минцифры обещает не вводить наказания за использование VPN

Также, по словам главы министерства, блокировка YouTube в планы властей не входит.

Власти не будут наказывать пользователей VPN-сервисов, но использование таких приложений они не приветствуют, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в интервью РБК:

«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс».

Также министр выступил против блокировки YouTube в России. «Не надо его закрывать, давайте сделаем так, чтобы у нас была своя конкурентоспособная платформа. Поэтому закрытие в моем понимании — это самый последний шаг, и он всегда плохо сказывается на конкурентоспособности. Мы это четко понимаем», — сказал он.

Он также рассказал о результатах отслеживания Минцифры пользовательского трафика до начала российской военной операции и после. По его словам, до 24 февраля суммарно на три сейчас заблокированные площадки — Facebook, Instagram и Twitter — приходилось 10–12% от всего трафика. Однако после 24 февраля и блокировки на долю сервисов VPN, которые помогали обойти ограничения, стало приходиться лишь 20% от прежнего трафика трех соцсетей.

Напомним, на днях YouTube заблокировал канал «Красного квадрата». Это один из самых крупных и успешных российских телевизионных медиахолдингов, которым были созданы такие программы как «Фабрика звёзд», «Прожекторперисхилтон», «Минута славы», «Две звезды», «Старые песни о главном», «Модный приговор», «Мульт личности», «Давай поженимся», «Кто хочет стать миллионером?», «Познер» и другие.

Минцифры блокировка VPN 276-ФЗ YouTube

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