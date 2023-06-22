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22 June 2023

Минцифры планирует разблокировать ряд пиратских онлайн-кинотеатров

Но с некоторыми ограничениями: контент там не должен быть легально предоставлен в российских сервисах, его не должно быть в прокате обычных кинотеатров, также он не должен содержать экстремистских материалов и «пропаганду ЛГБТ».
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / нейросеть DALL·E / Pietro Jeng – Pexels / Photoleap

Минцифры рассматривает возможность отмены блокировки сайтов, которые показывают видеоконтент западных компаний, не представленный официально в России, рассказал российским СМИ источник в отрасли:

«Минцифры совместно с представителями отрасли прорабатывает предложения отказаться от ограничений доступа к сайтам, предоставляющим нелицензионный видеоконтент западных мейджоров, на определенных условиях. Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ».

Проблемы с кинопрокатом как в онлайн, так и в офлайн произошли на фоне так называемой «специальной военной операции» российской армии на территории Украины. Многие западные кинокомпании и стриминговые сервисы, такие как Disney, Sony Pictures, Warner Bros и Netflix, приостановили прокат своих проектов в России.

Российские кинотеатры нашли своеобразный выход из положения, задействуя схему так называемого «предсеансового обслуживания», когда перед российским фильмом транслируется зарубежный блокбастер, естественно, добытый без лицензии.

В начале текущего года депутат Госдумы Антон Горелкин заявил о подготовке законопроекта о принудительном лицензировании фильмов для российского кинопроката, что должно, по его мысли должно избавить от полулегальной практики «предсеансного обслуживания».

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев не раз выступал за использование западной интеллектуальной собственности без лицензии — по его словам, распространение пиратских копий могло бы стать частью контрсанкций. Как полагает Медведев, это правило должно распространяться на все — от кинофильмов до промышленного софта. 

Минцифры 149-ФЗ 139-ФЗ 187-ФЗ 364-ФЗ пиратство онлайн-кинотеатры

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