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Новости
25 August 2023

Минцифры ищет способы защиты спутникового ТВ-сигнала

В последнее время стали часто происходить случаи подмены таких сигналов, сопровождающиеся сторонним видеорядом, поэтому готовится переход на российские системы условного доступа, который потребует колоссальных вложений от всех спутниковых операторов.
Фото: «Астера.Ру»

Минцифры начало координировать поиск надежной защиты сигнала спутникового телевидения, который за последнее время не раз подменяли злоумышленники, используя антенны большой мощности, сообщают «Ведомости».

В начале марта 2023 года произошёл один из наиболее заметных случаев подмены спутникового сигнала, когда в эфире телеканалов ТНТ4, «Суббота» и 2х2 холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) абонентам спутникового вещания показали ложные сообщения о тревоге. Как поясняли тогда источники «Ведомостей», это стало возможно из-за того, что при помощи более мощного сигнала, который шел предположительно с территории Украины, сигналы телеканалов, шедшие со спутника абонентам спутникового вещания, были заменены на сторонний видеоряд.

Теперь Минцифры озаботилось поиском надежной защиты сигнала спутникового телевидения. Возможные способы защиты вещания обсуждались на совещании, состоявшемся в ведомстве в конце июля. На нем присутствовали представители крупнейших операторов спутникового ТВ, а от министерства принимали участие замминистра Белла Черкесова и руководитель профильного департамента Екатерина Ларина.

По словам источников «Ведомостей», обсуждается вопрос о переходе операторов на российские системы условного доступа — программные кодировки, которые работают как ключи защиты платных телеканалов от несанкционированного доступа. Это должно защитить от подмен спутникового сигнала.

При этом процесс замены решений на отечественные потребует единоразовых колоссальных вложений от всех спутниковых операторов, которые сейчас используют зарубежные системы.

С учетом количества абонентов крупному оператору спутникового ТВ для перенастройки может понадобиться 1,5–5 млрд рублей, но вряд ли компании пойдут на такие расходы, а если пойдут, то, скорее всего, переложат эти затраты на плечи абонентов, предположил собеседник в одном из операторов.

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