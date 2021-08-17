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17 August 2021

Суд смягчил меру пресечения подросткам, обвиняемым в обучении террористической деятельности

Напомним, по некоторым данным школьники просто обсуждали шуточный взрыв здания ФСБ, построенного в компьютерной игре Minecraft.

Первый восточный окружной военсуд Хабаровска на выездном заседании смягчил меру пресечения подросткам из Канска (Красноярский край), готовившим, по данным следствия, взрывы зданий полиции и ФСБ. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Суд заменил содержание под стражей и домашний арест на запрет определённых действий.

Ранее из СИЗО освободили ещё одного подростка по этому делу. Таким образом, все три молодых человека находятся теперь на свободе.  Перерыв в заседании суда объявлен до 9 ноября.

 

 

Напомним, летом прошлого года ФСБ задержала учащихся одной из средних школ Канска: подростки якобы готовили взрывы зданий полиции и ФСБ. В материалах дела указывается, что по найденным в интернете инструкциям они изготовили четыре бомбы и провели пробные взрывы. Личным примером их вдохновляли участники запрещённой в РФ организации «Сеть» и злоумышленники, устроившие несколько лет назад теракты у зданий управлений ФСБ в Хабаровске и Архангельске. По другим данным, школьники просто обсуждали шуточный взрыв здания ФСБ, построенного в компьютерной игре Minecraft.

Двое подростков первоначально дали признательные показания, но потом отказались от них. Третий же с самого начала следствия заявлял о невиновности. Позднее Следственный комитет прекратил дело против них об участии в террористическом сообществе в виду отсутствия в их действиях состава преступления. Однако прохождение обучения террористической деятельности, а также изготовление и хранение взрывчатых веществ ещё расследуются.

 

 

соцсети дети Minecraft уголовка терроризм Красноярск Канск

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