Минюст хочет через суд ликвидировать информационно-аналитический центр «Сова»

Министерство юстиции обратилось в Московский городской суд с иском о ликвидации информационно-аналитического центра «Сова». Об этом сообщается в Telegram-канале Центра.

Ведомство устроило «Сове» внеплановую проверку в январе 2023 года — поводом для ее проведения стало обращение столичной прокуратуры. Основным нарушением признали проведение мероприятий вне Москвы, где зарегистрирована «Сова». Минюст насчитал 24 таких мероприятия за последние три года, включая участие в конференциях ОБСЕ.

Как уточняет Центр:

«Очередная волна нападок на нас началась еще в сентябре. Тогда на нескольких сайтах и даже на российском телевидении вышли сюжеты с критикой Центра «Сова» — в частности, за якобы русофобию, противодействие традиционным ценностям, сотрудничество «не с теми партнерами», а также за нашу критику неправомерного применения антиэкстремистского законодательства.



Позднее лидер движения «Ветераны России» обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку нашего центра — для верности он также написал в СК, ФСБ, АП и даже Госдуму. Как мы позднее узнали, в ноябре Минюст издал распоряжение о внеплановой проверке «Совы»».

Информационно-аналитический центр «Сова» — это неправительственная организация, в сферу интересов которой входят проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, а также практика применения антиэкстремистского законодательства в России. В частности, центр фиксирует случаи неправомерного применения антиэкстремистского законодательства. В 2016 году «Сову» внесли в реестр «иностранных агентов». Директор центра Александр Верховский до ноября 2022 года входил в президентский Совет по правам человека.

В марте текущего года «Сова» выпустила два доклада об антиэкстремистском правоприменении и о его неправомерном применении в 2022 году:

«Сова»: преследование за слова по большей части части происходит в интернете

«Сова»: «дискредитирующие» материалы — не клевета, а политическая критика

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«Роскомсвобода», в свою очередь, заявляет о своей поддержке ИАЦ «Сова», а проводимые в её отношении действия со стороны властей — очередным случаем давления на правозащитное движение и свободу слова в России.