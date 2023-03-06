«Сова»: «дискредитирующие» материалы — не клевета, а политическая критика

В 2022 году информационно-аналитическйи центр «Сова» зафиксировал 119 неправомерных приговоров в отношении 192 человек по статьям об экстремизме. Ещё более 250 человек стали в 2022 году фигурантами таких уголовных дел.

По административной статье о «дискредитации» армии и чиновников, которая применяется при первом привлечении к ответственности за год, перед судом предстало около 5,5 тыс. людей.

Говорить, что российское общество пассивно относится к «спецоперации», не вполне корректно, считает автор доклада Мария Кравченко:

«Государство противодействовало протесту на уровне всех трёх ветвей власти. Тем не менее протесты происходили ежедневно, и фигурантами новых дел стали тысячи человек».

Помимо статьи о дискредитации «Сова» насчитала около 300 случаев неправомерного преследования по административным статьям об экстремизме.

«В основном граждан и организации наказывали за различные антиправительственные высказывания в разных формах», — следует из доклада.

По мнению исследователя, суды не рассматривают общественную опасность, и потому наказания непропорционально строги.

«Штрафы часто неподъёмны для людей в регионах, поэтому нельзя сказать что штрафы — мягкое наказание», — говорит Кравченко.

Кроме того, продолжалось целенаправленное преследование оппозиционных активистов. Так, росло число обвиняемых по делу о сообществе сторонников Алексея Навального, а молодежное оппозиционное движение «Весна» объявили экстремистской организацией.

Преследование за антиправительственные высказывания

«Экстремизм» и «терроризм»

Статистика Верховного суда свидетельствует о росте числа осужденных за призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК) и за призывы к терроризму (ст. 205 УК). Так, количество людей, осуждённых по ст. 280 УК, составило в 2016 году 113 человек, в 2021 году — 255. Полных данных за 2022 год пока нет.

А вот МВД уже обнародовало свою годовую статистику, и по ней число зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности тоже снова выросло. Число преступлений экстремистского характера составило 1566 случаев (+48,2 % по отношению к предыдущему году), из них 493 (+8,4 %) были квалифицированы как публичные призывы к экстремизму, совершённые в интернете.

Преступлений террористического характера было зарегистрировано 2233 случаев (+4,5 % к 2021 году), из них 490 (+55,6 %) квалифицированы как публичное оправдание терроризма, совершённое в интернете.

«Возбуждение ненависти»

В 2022 году в «Сове» зафиксировали 65 случаев необоснованного привлечения к ответственности по ст. 20.3.1 КоАП о возбуждении ненависти. В подавляющем большинстве случаев речь идёт о критических высказываниях пользователей Сети в адрес властей и правоохранительных органов. Часть их была связана ещё с коронавирусными ограничениями, часть — с событиями последнего времени, в том числе со «спецоперацией».

«Судя по всему, употребление таких слов, как «мусора» или «полицаи» в адрес полицейских является для экспертов-лингвистов значимым маркером негативной оценки и, соответственно, может расцениваться судом, который обычно полагается на заключение специалистов, как признак возбуждения ненависти или унижения достоинства. По крайней мере, мы знаем не одно подобное дело», — иллюстрируется в докладе.

Преследование за иные антиправительственные высказывания

По чч. 3-5 ст. 20.1 КоАП о распространении информации, выражающей в неприличной форме неуважение к государству и обществу в интернете, по данным «Совы», в 2022 году привлекали к ответственности не менее 22 раз. Годом ранее таких случаев было не менее 37, в 2020 году — не менее 30, а в 2019 году — 56.

Также известно 5 случаев привлечения к ответственности по ст. 20.3.4 КоАП о призывах к санкциям в отношении России.

Демонстрирование «запрещённой» символики

Если за весь 2021 год санкции по ст. 20.3 КоАП налагались 3183 раза, а по ст. 20.3.1 — 936 раз, то только в первом полугодии 2022 года суммарное число санкций по двум этим статьям, по статистике Верховного суда, составило 2690. Данных по второму полугодию пока нет.

Чаще других с необоснованным преследованием сталкивались оппозиционные активисты. Так, 46 случаев преследования имели место в Москве перед муниципальными выборами: речь шла о действующих депутатах и о тех, кто намеревался или мог намереваться баллотироваться (наказанные по ст. 20.3 КоАП теряют право избираться на год). Основанием для их преследования почти во всех случаях стал логотип «Умного голосования», фигурировавший в постах прошлых лет в соцсетях: он расценивается как символика запрещённых структур Алексея Навального. Поводом для привлечения к ответственности становились посты с символикой и других организаций Навального — его штабов или ФБК.

Как и раньше, зачастую речь шла о публичном демонстрировании нацистской символики не в целях пропаганды нацизма, а как средства наглядной критики власти, делают вывод авторы доклада. Часть таких эпизодов — по крайней мере 18 — касалась распространения изображений, на которых символика «спецоперации» сопоставлялась со свастикой или свастика была наложена на изображение президента.

В 5 случаях граждан привлекали за использование лозунга «Слава Украине», который правоохранительные органы часто расценивают как атрибутику запрещённых украинских националистических организаций, — на плакате, в комментариях в соцсети и даже в виде выкриков в общественном месте, хотя ст. 20.3 КоАП карает за распространение только наглядной символики.

Известно и о случаях привлечения к ответственности за демонстрирование символики незарегистрированной партии «Другая Россия Э.В. Лимонова», которую правоохранительные органы и суды расценивают как символику запрещённой Национал-большевистской партии (НБП), хотя она таковой не идентична.

«Дискредитация» российской армии и чиновников

!! «Сова» считает неоправданным ограничением права на свободу выражения мнения и введение наказания за «фейки» о действиях российских военных и госорганов за рубежом и их «дискредитацию».

«С нашей точки зрения, единственным основанием для введения этих санкций было стремление властей ограничить распространение независимой информации о событиях в Украине и критики действий правительства и вооружённых сил России», — говорится в докладе.

По данным системы ГАС «Правосудие», которые собрала «Медиазона», на вторую половину декабря 2022 года общее число дел по ст. 20.3.3 КоАП, поступивших на рассмотрение российских судов, составило 5518. Людей преследуют за следующее:

демонстрирование плакатов;

надписей на одежде;

высказывания, сделанные офлайн и онлайн;

распространение печатной агитационной продукции;

нанесение надписей на различные сооружения и т. п.

Известно о 3 приговорах, вынесенных в 2022 году по уголовной статье о повторной дискредитации действий российской армии и чиновников за рубежом.

Приговоры для не менее 39 человек, привлечённых к ответственности по ст. 280 УК в 2022 году, ещё не вынесены. Чаще всего поводом для уголовного преследования за повторную дискредитацию действий российских властей и вооруженных сил становились посты в соцсетях текстов и видео с критикой действий российских войск в Украине. Один раз — даже частный разговор.

Распространение «фейков» о «спецоперации» по мотиву ненависти

!! «Сова» выступает против уголовного преследования за клевету и полагает, что обвинения в клевете должны становиться поводом для разбирательства в рамках гражданского процесса.

«Тем не менее следует отметить, что в национальных законодательствах разных стран этот вопрос разрешается по-разному. Однако совершенно не ясно, почему распространение недостоверной информации о деятельности военнослужащих или чиновников требует отдельной нормы, предусматривающей более — и явно непропорционально — строгое наказание», — говорится в докладе.

Эксперты также полагают, что мотив идеологической и политической ненависти в данном случае используется необоснованно: люди, публикующие информацию о военных действиях в Украине, отличающуюся от официальной, чаще всего идеологически и политически не согласны с курсом властей, то есть в большинстве таких случаев речь идёт об одной из форм политической критики.

Исследователи насчитали 9 приговоров, вынесенных в 2022 году по п. «д» ч. 2 ст. 207 УК.

«Возбуждение ненависти» в художественных текстах

Федеральный список экстремистских материалов свидетельствует о том, что художественное творчество слишком сложное для интерпретации правоохранительными органами и судами.

«К сожалению, суды продолжают удовлетворять необоснованные иски о запрете художественных текстов», — следует из доклада.

В сентябре 2022 года Дзержинский районный суд Волгограда признал экстремистским материалом песню «Нищих убивай!» панк-группы «Порнофильмы».

«Решительно невозможно представить ситуацию, в которой она была бы воспринята слушателями буквально — как непосредственный призыв уничтожить малоимущих жителей России посредством нейтронной бомбы. Песня имеет очевидный сатирический характер и критикует государственную политику, которую авторы считают антисоциальной, а включённые в текст призывы к насильственным действиям являются языковыми средствами, призванными усилить эффект произведения. К жанру сатиры отнесли песню и эксперты, привлеченные к повторному рассмотрению дела, однако суд не внял их доводам», — говорится в докладе.

Но есть и обратные примеры. В августе тот же Дзержинский районный суд Волгограда отказал областной прокуратуре, которая добивалась признания экстремистским материалом песни под названием «Про Ислам», а в октябре Волгоградский областной суд утвердил это решение.

Блокировка информационных потоков

С конца февраля 2022 года СМИ (в том числе ранее признанные «иностранными агентами»), общественно-политические интернет-ресурсы и самые разные медиаплатформы массово столкнулись с претензиями государственных органов.

Так, на основании решения Генпрокуратуры от 24 февраля в последующие недели были заблокированы сотни сайтов, среди которых оказались сайты новостных изданий BBC, Deutsche Welle, Bild, русской службы Би-би-си, «Голоса Америки», все сайты холдинга «Радио Свобода», а также Meduza, Bellingcat, «Медиазона», «Новые известия», «Бумага», «Эхо Кавказа», «Кавказский узел», «Сноб», «ЛентаЧел», «7x7», TJournal, The Village, Republic и многих других. Был отключен от эфира телеканал Euronews.

В последующие месяцы блокировки продолжались, в том числе с применением новых запретов на распространение недостоверной или дискредитирующей информации об использовании вооруженных сил.

По требованию Роскомнадзора ряд СМИ был вынужден снимать или редактировать материалы о событиях на Украине. Под давлением властей в течение марта многим СМИ так или иначе пришлось прекратить работу, среди них «Новая газета», у которой позднее, в сентябре, была отозвана лицензия (сотрудники газеты создали новое заграничное издание, которое в России было немедленно заблокировано), и радиостанция «Эхо Москвы», которая была лишена эфира и затем ликвидирована по решению совета директоров, включая сайт и аккаунты в соцсетях. Приостанавливал работу телеканал «Дождь», возобновив её уже за рубежом.

Были заблокированы также сайты ведущих международных правозащитных организаций — Amnesty International и Human Rights Watch.

Цензура обрушилась и на социальные сети. 4 марта по закону о «санкциях» за необоснованное ограничение распространения материалов российских СМИ были заблокированы Facebook и Twitter.

11 марта Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с иском о признании экстремистской компании Meta Platforms Inc., владельца Facebook, Instagram и WhatsApp.

Блокировка медиаплатформ продолжалась в течение года, были заблокированы, к примеру, WikiArt, Depositphotos, Patreon, Jooble, Grammarly, Chess.com и ряд других игровых сайтов — из-за высказываний пользователей о событиях в Украине.

Параллельно блокировались сайты-анонимайзеры, в том числе сайты проекта Tor и VPN-приложений.

Напомним, «Роскомсвобода» в начале февраля 2023 года насчитала около 10 тысяч сайтов, заблокированных как по требованию Генпрокуратуры, так и на основании судебных решений. При этом генпрокурор Игорь Краснов в интервью «Известиям» в январе заявил, что Роскомнадзор только в 2022 году заблокировал либо удалил публикации более чем со 190 тыс. интернет-страниц.

Таким образом, в Единый реестр запрещённых сайтов попадают не все заблокированные ресурсы, в частности, из-за того, что владельцы сайтов часто оперативно удаляют вызвавшую претензии информацию. Но в целом действия российских надзорных органов становятся всё менее прозрачными (например, в качестве инициаторов блокировок одних и тех же ресурсов в реестре теперь нередко значатся не только Генпрокуратура, но и «неизвестный госорган»), поэтому анализ статистических данных затруднён.

Полный текст доклада, в том числе о нормотворчестве и преследовании организаций, читайте по ссылке. Выдержки из другого доклада — об антиэкстремистском правоприменении в России в 2022 году в целом — вы найдёте у нас здесь.