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Аналитика
22 February 2023

Год военной цензуры в России: отчёт OONI и «Роскомсвободы»

Известно, что во время конфликтов происходит контроль информации. Усиление цензуры в России — попытка контролировать нарратив вокруг ситуации в Украине. Рассказываем, как происходила интернет-цензура в России в минувшем году.

В сотрудничестве с Open Observatory of Network Interference (OONI) мы публикуем исследовательский отчёт, документирующий случаи интернет-цензуры в России за последний год (с января 2022 года по февраль 2023 года). Этот отчёт содержит технический анализ доступности интернета OONI и большой правовой анализ всех законодательных положений, принятых с начала «специальной военной операции». Использовать в своей работе данные из этого отчёта могут правозащитники, журналисты, активисты, юристы и все желающие.

 

Распределение всех блокировок

 

24 февраля 2022 года Россия начала «специальную военную операцию» в Украине. За этим последовало усиление интернет-цензуры: российские интернет-провайдеры (ISP) стали блокировать доступ к сайтам СМИ (например, The Bell), российских (Московская Хельсинская группа) и международных (Human Rights Watch и Amnesty International) правозащитных организаций.

Уже в начале марта 2022 года OONI опубликовала отчёт, задокументировавший часть этих блокировок. 

Год спустя независимые медиа и социальные сети (Twitter и Facebook), которые были заблокированы в начале марта 2022 года, продолжают оставаться недоступными на территории страны. Кроме того, многочисленные новые законы облегчают теперь госорганам возможность блокировать сайты и отдельные страницы без дополнительных судебных разбирательств. 

 

Категории и количество доменов, заблокированных в России с 1 января 2022 г. по 15 февраля 2023 г.

 

За последний год прошла серия новых блокировок: анализ OONI показывает блокировку 494 доменов, подпадающих под 28 категорий контента, что свидетельствует о повсеместной интернет-цензуре в России. Многие из этих блокировок относятся именно к военной цензуре

Хотя распоряжения о блокировке централизованы (через официальный реестр блокировок Роскомнадзора), реализация интернет-цензуры в России продолжает оставаться децентрализованной. Данные OONI показывают, что блокировки осуществляются не во всех сетях и что разные провайдеры используют различные методы цензуры (по DNS, https, ТСПУ и др.).

Сравнивая данные о 494 подтверждённых заблокированных доменах с официальными решениями о блокировках за последний год, в  OONI обнаружили, что подавляющее большинство заблокированных доменов действительно были внесены в реестр Роскомнадзора. Однако 48 доменов в нём нет. Это говорит о том, что некоторые интернет-провайдеры в России могут блокировать не только сервисы, указанные в реестре, но также и другие домены, используемые этими сервисами. Ниже приведена статистика по таким доменам. Первые три строчки занимают ресурсы следующих категорий контента: СМИ, азартные игры и социальные сети.

 

Количество и категория заблокированных, но не включённых в официальный реестр блокировок доменов (с января 2022 г. по февраль 2023 г.)

 

Полный текст исследования доступен по ссылке.

 

Open Observatory of Network Interference (OONI) — это некоммерческий проект команды разработчиков, которые при помощи бесплатного программного обеспечения документируют интернет-цензуру по всему миру. В партнёрстве с международными и локальными правозащитными организациями OONI старается обеспечить свободный и открытый интернет во всем мире.

«Роскомсвобода» поддерживает идею равного и открытого доступа к информации. Мы стремимся к тому, чтобы в российском сегменте сети интернета права человека, в частности, свобода выражения мнений и доступ к информации, были уважаемы и защищены так же, как к этому стремятся люди во всём мире.

Роскомнадзор Украина Рунет OONI блокировки право на доступ к информации военная цензура спецоперация свобода выражения мнений

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