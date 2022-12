В 2022 году власти заблокировали более 247 тысяч интернет-ресурсов

По состоянию на 27 декабря 2022 года в реестр запрещенных сайтов в 2022 году было внесено 247 492 ссылки на сайты или конкретные страницы в интернете. Самыми опасными для распространения информации в 2022 году оказались сайты независимых медиа, правозащитных организаций и проектов, рассказывающих о событиях в Украине. Из соображений военной цензуры по требованию Генпрокуратуры в реестр было внесено более 9 тысяч сайтов (отдельно об этом здесь). В ноябре 2022 года мы заметили, что в реестре стали появляться записи без указания органа, потребовавшего внести тот или иной сайт под блокировку. При этом мотивы ограничения доступа к таким сайтам остаются теми же, что есть у Генпрокуратуры — на них власти обнаружили информацию, которая может якобы дискредитировать или содержать фейки о действиях российской армии. После 24 февраля под запрет в России попали такие популярные медиа, как «Медуза», «Медиазона», «Радио Свобода», Republic, DW, BBC, «7x7. Горизонтальная Россия», «Тайга.Инфо», The Village, DOXA и др.

Помимо блокировок ссылок и целых сайтов, освещающих события в Украине, в конце прошлого года был принят закон, расширяющий полномочия Генпрокуратуры в части внесудебных блокировок. Ведомство наделили полномочиями без решения суда ограничивать доступ к материалам, в которых содержатся «обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность».

После вступления в силу закона о запрете ЛГБТ-пропаганды в декабре Правительство внесло информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола в перечень контента для внесения в реестр запрещённой в РФ информации в интернете по решению Роскомнадзора. Это означает, что со следующего года ожидается ещё больше блокировок, связанных с такого рода контентом. Ранее отдельные сайты и страницы с ЛГБТ-тематикой блокировались по требованию Росмолодежи.

В августе Минцифры опубликовало документы, которыми предложило наделить Роскомнадзор полномочиями по блокировке зеркал ранее заблокированных сайтов. Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года и будет действовать в течение 6 лет.

Также в 2022 году МВД определило механизм по блокировками сайтов, содержащих персональные данные лиц, находящихся под госзащитой. Ответственным за внесение таких сайтов в реестр запрещённых был признан Роскомнадзор, который будет обязан в течение суток с момента получения решения о признании информации запрещённой и постановления об ограничении к ней доступа занести соответствующую запись в реестр.

Депутаты также предложили внести поправки в отдельные законодательные акты РФ», тем самым наделив Генпрокуратуру правом навсегда блокировать СМИ за распространение недостоверных сведений о «военной спецоперации» России.

Журналисты обратили внимание, что ещё с апреля заблокированные в России СМИ перестали показывать в поисковой выдаче российские поисковики — это «Яндекс», Mail.ru и Rambler. В «Яндексе» объяснили это тем, что компания убирает из поисковой выдачи все ссылки, которые Роскомнадзор вносит в реестр запрещённых.

На протяжении всего года Роскомнадзор, суды и другие ведомства, имеющие полномочия по ограничению доступа к сайтам в интернете, продолжили свою обычную работу.

Запретные темы, сервисы и сайты в интернете в 2022 году:

Сайты с утёкшими персональными данными россиян

Речь идет о сайтах saverudata и itarmy, на которых была размещена слитая база данных из «Яндекс.Еды», а затем и других сервисов — Delivery Club, Wildberries, СДЭК, Билайна и др. Решение о блокировке было принято 10 марта, однако в внесены в реестр они были только 23 марта, и тогда же доступ к ним начали ограничивать.

VPN-сервисы

Одной из первых громких блокировок стало ограничение доступа к сервису TunnelBear. Ссылка на него в реестре находится ещё с 2018, однако до января 2022 года получить доступ помогала опция GhostBear (Make my encrypted data look like regular Internet data) в настройках клиента. При этом решение о блокировке TunnelBear было вынесено ещё в 2017 году Дюртюлинским районным судом Республики Башкортостан. В июне жители разных регионов России начали сообщать о сбоях в работе ProtonVPN и NordVPN, позднее был обнародован список из ещё 7 VPN-сервисов, подлежащих блокировке.

Сайты украинских и других зарубежных медиа (военная цензура)

Подобные блокировки начались ещё с февраля этого года, и первыми под удар военной цензуры попали сайты украинские новостные сайты и порталы, а также сайт Министерства здравоохранения Украины. Внимание Генпрокуратуры привлекли две ссылки на материалы с сайта популярного украинского интернет-телеканала «Громадське» («Общественное»). Размещённые по ним материалы ведомство посчитало экстремистскими, однако в бан решило отправить сайт полностью. Позднее блокировки в России коснулись три крупных украинских новостных сайта: «Корреспондент.Net», «Украинская правда» и сайт журналиста Дмитрия Гордона. Вместе с ними этим же решением в реестр были внесены ссылки на сайт «Настоящего времени», украинский «Интерфакс», а также портал с информацией о потерях российской армии. Позднее в реестр запрещённых сайтов украинские порталы и медиа вносились целыми пачками, под запретом сейчас «Левый берег», «Цензор.Нет», «Новое время» (nv.ua), «Депо», «Газета.UA», «Фокус.UA», «Захід.Net», единое информационное агентство страны «УкрИнформ», UAinfo и др.

Статьи с компроматом на чиновников и статьи про взятки

Например, материалы про Алишера Усманова, при этом по некоторым блокируемым сайтам решения суда были вынесены ещё в 2018 и 2020 годах. Была запрещена ссылка статью о взятках «Не подмажешь — не поедешь: как правильно дать на „лапу“». При этом сам материал был перепечаткой статьи из «ИноСМИ», которая, в свою очередь, является переводом аналитического материала „How to grease a palm“ британского еженедельника The Economist. В реестр запрещённых также была внесена шуточная статья про взятки, заблокированная по решению суда. При этом в суд с требованием о блокировке обратилась прокуратура Архангельской области, а этот же материал уже блокировался ранее на других ресурсах

Криптообменники и сайты о криптовалютах

В реестр был внесен один из самых популярных в России сайтов и криптовалютах Forklog, позднее — и его дополнительный домен. Решение о блокировке было принято Генпрокуратурой, а значит — по причине военной цензуры. В августе под запрет в России попали также криптообменники и сайты, на которых рассказывалось о том, как обменять bitcoin на рубли, заблокированные судом Саратова по иску районной прокуратуры.

Сервисы защищённой электронной почты

Так, например, был заблокирован немецкий облачный и почтовый сервис Eclipso. Внесён в реестр он был по требованию Генпрокуратуры, что означает, что ведомство обнаружило на нём экстремизм, призывы к массовым беспорядкам или «дискредитацию российской армии».

Также был запрещен швейцарский защищённый почтовый сервис Swisscows.email. Как и в случае другими блокировками почтовых сервисов, инициатором выступила Генпрокуратура, судя по всему, из-за сообщений о лжеминированиях.

Санкционные сыры, хамон и другие продукты

По жалобе Хабаровской транспортной прокуратуры в реестр запрещённых сайтов были внесены 9 ссылок, по которым россияне могли приобрести различного вида хамон. Ещё 7 ссылок на предложения о продаже сыров, хамона и испанской колбасы были заблокированы по требованию Железнодородогой районного суда г. Орла.

Аниме и мультфильмы

По «резиновому» решению суда в реестр попали 15 ссылок на «Атаку титанов», «Ад Данте» и «Инуяшики». Кроме этого, к регионам, суды в которых считают своим долгом оградить Рунет от опасного влияния ссылок, присоединился Калининград. Там по решению суда заблокировано ещё 13 ссылок на аниме «Космос: территория смерти», «Ад Данте» и «Кошачий рай». Суды продолжили принимать решения о блокировке ссылок на признанные ранее запрещёнными аниме и мультфильмы: «Счастливые лесные друзья», «Князь тьмы с задней парты» и «Маг-целитель. Новый старт». Ещё 170 ссылок на аниме «Саюки: Перезарядка: Зероин» было заблокировано по иску «ОККО».

Песни, тексты песен и клипы

В начале года в реестр были внесены ссылки на фонограммы и тексты запрещённой ранее песни Моргенштерна. В январе МВД внесло в реестр сначала 4 ссылки на песню, затем дважды добавляло в этот список ещё несколько ссылок на ресурсы. В некоторых случаях, поскольку блокировка осуществлялась по http, заблокированными оказались целые сайты. Речь идёт о песне «Розовое вино-2», за которую ранее музыканта оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков.

Позднее был заблокирован сайт музыкальной платформы Bandcamp за размещение на нём песни «Вооружайся!» анархистской панк-группы «Бригадир», ранее внесённой в реестр экстремистских материалов. Под запрет также попала песня «Колумбайн» рэперов «Замай» и «Слава КПСС» по требованию Росмолодёжи. Кроме этого, был запрещён текст песни панк-группы «Оргазм Нострадамуса». Суд и прокуратура в Красноярске формально подошли к делу, приняв абсурдистский текст за реальный призыв к расправе над молодым поколением.

Ссылки на материалы организаций, признанных в России нежелательными или экстремистскими

Ещё с начала года власти продолжили борьбу с публикациями расследований Навального и ФБК. Роскомнадзор разослал изданиям письмо с требованием удалить публикации, в которых речь шла о фильме «Он вам не Димон», материалах о дворце Владимира Путина, квартире главы «Ростеха» Сергея Чемезова на Манежной площади, даче главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и других чиновниках. Получение такого письма подтвердили «Медуза», «Дождь», «Эхо Москвы», «Свободные новости» (Саратов), «Весьма» (Магадан), The Village, «Бумага», Znak.com, TJournal и Republic. Также под запрет попали попали страница для пожертвований ФБК, страницы с расследованиями Навального про семью Симоньян-Кеосаян, депутата Слуцкого и Владимира Соловьева. Все — одним решением Генпрокуратуры. Позднее в реестр было внесено ещё 7 ссылок с перепечаткой материалов, которые касаются Владимира Путина, Дмитрия Медведева и его жены, Владимира Якунина, Владимира Соловьёва, а также информацией о том, какой они имели общественный резонанс.

Сайты игр и различных сервисов, где были обращения к читателям относительно событий в Украине

Так, к примеру, был заблокирован сайт популярной компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. На нем Генпрокуратура обнаружила обращение создателей игры к фанатам и подписчикам, в котором говорилось об осуждении так называемой «военной спецоперации». Также с апреля 2022 года в реестре находится один из самых популярных шахматных сайтов Chess.com. Внимание Генпрокуратуры привлекли две статьи: в одной из них говорилось о политике сайта в связи проводимой российской армией «спецоперацией», во второй — об украинских шахматистах и произошедших с ними событиях.

Ссылки на подкасты

Был заблокирован подкаст русской службы BBC «Что это было» на «Яндекс.Музыке». Сам подкаст был удалён по требованию Роскомнадзора, который в свою очередь опирается на решение Генпрокуратуры. Сайты самих BBC и «Русской службы Би-би-си» ранее уже были заблокированы в России за освещение «спецоперации». Также по требованию Роскомнадзора «Яндекс.Музыка» заблокировала подкасты «Что случилось», «Текст недели» и «Сигнал» от «Медузы» и подкаст «Цитаты Свободы» от «Радио Свобода».

Ссылки, связанные с ЛГБТ-тематикой

Например, сайт «Nuntiare et Recreare», посвященный верующим представителям ЛГБТ различной религиозной и конфессиональной принадлежности, а также сайт музея истории ЛГБТ в России. В реестр запрещённых они были внесены по требованию Росмолодежи. После принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды и внесении этой информации в перечень запрещённой к распространению подобных ссылок в реестре станет больше, а ограничивать доступ к ним будет в том числе и Роскомнадзор.