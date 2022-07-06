Нужна юр.помощь?
Новости
6 July 2022

Заблокирован швейцарский сервис защищённой электронной почты Swisscows

Блокируются все домены и поддомены сервиса, точная причина ограничения доступа пока неизвестна — чаще всего коллег Swisscows блокируют за поступающие с их ящиков сообщения о лжеминированиях, но дело также может быть и в украинских событиях.

В ходе мониторинга реестра запрещённых сайтов нами было обнаружено, что блокировке подвергся швейцарский защищённый почтовый сервис Swisscows.email:

 

Ограничение доступа к сервису инициировала Генеральная прокуратура России. Этим же решением блокируется отдельный IP, возможно, также связанный со Swisscows.email.

В реестр данная электронная почта внесена по «маске» (*), а значит блокироваться должны все её домены и поддомены. Решение об ограничении доступа было принято 4 июля текущего года и осуществлена блокировка была в этот же день. Вышеупомянутый IP попал в реестр днём позже.

За какие прегрешения почтовый сервис отправился в бан, пока неизвестно, но как правило подобные случаи связаны с рассылкой писем о лжеминированиях. Но также возможно, что это связано с событиями на территории Украины, поскольку на сайте компании-владельца опубликовано обращение с просьбой перечислять средства в помощь данной стране.

 

Swisscows — поисковая система, которая принципиально не хранит данные о поисковых запросах пользователей. Запущена в 2014 году компанией Hulbee AG, позже переименованная в swisscows, базирующейся в Эгнахе, Швейцария. Она использует семантическое распознавание данных, которые дают более быстрые «ответы» на запросы. Swisscows не хранит данные пользователей. Сервис электронной почты был запущен компанией одновременно с собственным VPN в 2022 году.

Swisscows.email  позиционируется как «альтернативное решение для частного и делового трафика электронной почты, защищенное инновационным и наиболее безопасным шифрованием». Компания уверяет, что их электронная почта на все 100% никому, кроме самого пользователя, недоступна.

«Никто, кроме вас, не будет иметь доступа к почтовому ящику — даже мы! – утверждается на сайте почтового сервиса. – Серверы в Швейцарии и, таким образом, далеко от АНБ и ЕС! Электронное письмо шифруется на самом высоком уровне безопасности при отправке!»

149-ФЗ 139-ФЗ Украина 398-ФЗ Швейцария Генпрокуратура электронная почта лжеминирования 32-ФЗ специальная военная операция email

Поделитесь материалом

Похожие статьи

S.T.A.L.K.E.R. 2 не прошёл военную цензуру
The Moscow Times и французская радиостанция RFI попали под блокировку в России
VPN поставили в перечень средств информационной войны против России
Генпрокуратура сочла опасным один из популярных украинских почтовых сервисов
Военной цензуре подверглось более 3000 сайтов
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности