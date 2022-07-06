Заблокирован швейцарский сервис защищённой электронной почты Swisscows

В ходе мониторинга реестра запрещённых сайтов нами было обнаружено, что блокировке подвергся швейцарский защищённый почтовый сервис Swisscows.email:

Ограничение доступа к сервису инициировала Генеральная прокуратура России. Этим же решением блокируется отдельный IP, возможно, также связанный со Swisscows.email.

В реестр данная электронная почта внесена по «маске» (*), а значит блокироваться должны все её домены и поддомены. Решение об ограничении доступа было принято 4 июля текущего года и осуществлена блокировка была в этот же день. Вышеупомянутый IP попал в реестр днём позже.

За какие прегрешения почтовый сервис отправился в бан, пока неизвестно, но как правило подобные случаи связаны с рассылкой писем о лжеминированиях. Но также возможно, что это связано с событиями на территории Украины, поскольку на сайте компании-владельца опубликовано обращение с просьбой перечислять средства в помощь данной стране.

Swisscows — поисковая система, которая принципиально не хранит данные о поисковых запросах пользователей. Запущена в 2014 году компанией Hulbee AG, позже переименованная в swisscows, базирующейся в Эгнахе, Швейцария. Она использует семантическое распознавание данных, которые дают более быстрые «ответы» на запросы. Swisscows не хранит данные пользователей. Сервис электронной почты был запущен компанией одновременно с собственным VPN в 2022 году.



Swisscows.email позиционируется как «альтернативное решение для частного и делового трафика электронной почты, защищенное инновационным и наиболее безопасным шифрованием». Компания уверяет, что их электронная почта на все 100% никому, кроме самого пользователя, недоступна.



«Никто, кроме вас, не будет иметь доступа к почтовому ящику — даже мы! – утверждается на сайте почтового сервиса. – Серверы в Швейцарии и, таким образом, далеко от АНБ и ЕС! Электронное письмо шифруется на самом высоком уровне безопасности при отправке!»