МВД заблокировало две ссылки с песней Моргенштерна и одну — с изображениями конопли

Совершенно удивительные внесения мы обнаружили в ходе очередного мониторинга реестра заблокированных сайтов. На этот раз героем-блокировщиком снова выступило МВД, в чьи полномочия входит внесудебное ограничение доступа к контенту, пропагандирующему наркотики.

Первой мишенью стали две ссылки на песню Моргенштерна «Розовое вино-2», вокруг которой совсем недавно отгремел скандал и исполнитель в итоге удалил клип с ней со своего YouTube:

reestr.rublacklist.net/record/3901704

reestr.rublacklist.net/record/3901853

В июне текущего года за видеоклипы «Розовое Вино-2» и «Фэмили» исполнителя оштрафовали на 100 тысяч рублей, но своей вины он не признал. Судья постановил, что в клипах этих песен содержатся слова, обозначающие наркотики, описание способов их изготовления и употребления, к которому при этом выражено положительное отношение, а также признаки психологического воздействия аудиторию. Последняя осуществляется следующими «приёмами эмоциональной и рациональной аргументации»:



- представления героев как обладающих высоким статусом, силой и властью;



- апелляции к поддержке значимости окружения;



- романтизации образов кумиров-наркоманов как «плохих парней»;



- приёма «трансфера» с целью формирования у адресата положительного отношения к наркотикам и их употреблению.



- обобщения, создания образа кумира-наркомана как социально успешного человека, приема «трансфера».

В ноябре стало известно о намерении властей снова проверить его творчество на «пропаганду наркотиков» – теперь уже собрались искать призывы к склонению неопределённого круга лиц, в том числе несовершеннолетних (статья 230 УК РФ). Затем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн якобы торгует наркотиками в соцсетях, после чего рэпер покинул страну и время от времени троллит власти через интернет, делая разного рода эпатажные заявления.

Видимо, МВД решило, что пришёл момент удалять из публичного поля плоды творчества Моргенштерна и начало вносить в реестр заблокированных сайтов ссылки с одной из вышеупомянутых песен.

Ещё один акт «антинаркотической» цензуры произошёл в отношении сайта для художников, фотографов и тех, кто занимается другими видами изобразительного искусства, – FunART.pro.

reestr.rublacklist.net/record/3909032

Неизвестный автор выложил изображения конопли на чёрном фоне, но при этом ни одного намёка на употребление данного растения в его картинках нет. Это самый обычный тематический арт, которым забит весь интернет.

Блокировка песен Моргенштерна и картинок с запрещённой ботанической культурой происходит по HTTPS, поэтому вне доступа сайты, на которых размещены эти ссылки, полностью. Причём FunART свою «запрещёнку» уже удалил, а сайт до сих пор недоступен:

По нашему мнению, приравнивание творчества к пропаганде наркотиков – весьма пагубная практика. Это проявление цензуры, а не искоренение наркомании в обществе. «Роскомсвобода» изначально выступала и выступает против любых блокировок, поскольку они не дают совершенно никаких положительных результатов, что, кстати, демонстрирует официальная статистика. Надо ловить преступников в офлайне вместо того, чтоб гоняться за людьми искусства.