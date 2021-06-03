Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за «пропаганду наркотиков»

Зюзинский районный суд города Москвы признал виновным Алишера Моргенштерна в нарушении ч.1.1 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств) и оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Вину рэпер не признал.

Поводом для административного дела стали клипы «Розовое Вино-2» и «Фэмили». Пожаловался на Моргенштерна бывший депутат Дмитрий Носов. Сам политик заявил, что не писал заявление в полицию с просьбой проверить песни Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков и порнографии. Административное дело было возбуждено на основании обращения, которое он адресовал Президенту Владимиру Путину. По словам Носова, в этом его поддержали тысячи людей.

Кроме этого на музыканта в Генпрокуратуру нажаловалась Лига безопасного интернета (ЛБИ), которая полагает, что Моргенштерн «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде».

«На самом деле, то, что сейчас происходит, это немножко глупо, — поделился своими мыслями перед началом суда Моргенштерн. — Если люди, которые действительно хотят запретить якобы моё «плохое творчество», то они совершенно неправильно это делают. Как мы знаем с детства, всё запрещённое наоборот становится только популярнее. Уважаемое государство, если вы хотите действительно побороться с Моргенштерном, игнорируйте его! И не освещайте! Перестаньте крутить его на всех каналах, перестаньте о нём везде говорить. Вы делаете только хуже... себе. Мне — лучше».