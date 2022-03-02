Нужна юр.помощь?
Новости
2 марта 2022

В России заблокированы сайты Минздрава Украины, Днепровского вуза и крупных украинских СМИ

В этом списке «Захід.Нет», «Депо», «Новое время», «Цензор.Нет», «Левый берег», «Факты», «Сегодня», «Вести.UA», сайты каналов ТСН и 24tv, а также зеркало обычно жёстко критикующей украинские власти «Страны.UA» — все эти ресурсы заблокированы по тому же решению, что и ссылки на DOXA, «Настоящего времени» и «Крым.Реалий».

Продолжаются громкие блокировки крупных сайтов из-за публикации ими неофициальных версий происходящих на территории Украины событий. На этот раз в реестр запрещённой информации попали не только крупные СМИ, но также сайт Министерства здравоохранения Украины:

https://reestr.rublacklist.net/record/4105342

 

В компании с данным министерством оказались также:

  • «Левый берег»
  • «Цензор.Нет»
  • «Новое время» (nv.ua)
  • «Депо»
  • «Газета.UA»
  • «Фокус.UA»
  • Крупнейшее издание на Западе страны «Захід.Net»
  • Единое информационное агентство страны «УкрИнформ»
  • «Главком»
  • UAinfo
  • «Власти.Нет»
  • «Главное»
  • UNN
  • Газета «День»
  • Сайт Днепровского государственного Аграрно-экономического университета
  • «Главред»
  • Один из популярнейших телеканалов Украины ТСН
  • Телеканал 24tv.

Всего на текущий момент — 84 интернет-ресурса.

 

В этом списке ещё несколько менее крупных интернет-ресурсов, а также ссылки на статьи с сайтов «Крым.Реалии», «Настоящее время» и т. п., о которых мы писали ранее. Собственно блокировка осуществляется по тому же самому решению, на основании которого был ограничен доступ к материалу DOXA «Справочник для антивоенных споров».

Любопытно, что в реестр попало также зеркало проявлявшего ранее лояльность к России и жёстко критиковавшего украинские власти портала «Страна.UA».

По мнению Генеральной прокуратуры, все вышеперечисленные сайты распространяли недостоверную информацию о военных действиях России на территории Украины. Аналогичная ситуация произошла с радиостанцией «Эхо Москвы» и телеканалом «Дождь».

Сегодня в реестре запрещённых оказалось ещё и зеркало популярного сибирского портала «Тайга.Инфо», ссылка которого попала под блокировку на днях и издание удалило её, но власти почему-то выносить её из реестра не спешат и начали охоту на копии сайта.

цензура 149-ФЗ 139-ФЗ Украина 398-ФЗ Генпрокуратура война

Поделитесь материалом

Похожие статьи

«Эхо Москвы» и «Дождь»: первая ночь под блокировкой
Генпрокуратура заблокировала сайты «Настоящего времени» и Дмитрия Гордона
Генпрокуратура заблокировала сайт «Джеймстаунского фонда»
Google подал иск против Роскомнадзора
Генпрокуратура запретила аналитический портал «Русская фабула»
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности