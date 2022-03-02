В России заблокированы сайты Минздрава Украины, Днепровского вуза и крупных украинских СМИ

Продолжаются громкие блокировки крупных сайтов из-за публикации ими неофициальных версий происходящих на территории Украины событий. На этот раз в реестр запрещённой информации попали не только крупные СМИ, но также сайт Министерства здравоохранения Украины:
https://reestr.rublacklist.net/record/4105342
В компании с данным министерством оказались также:
Всего на текущий момент — 84 интернет-ресурса.
В этом списке ещё несколько менее крупных интернет-ресурсов, а также ссылки на статьи с сайтов «Крым.Реалии», «Настоящее время» и т. п., о которых мы писали ранее. Собственно блокировка осуществляется по тому же самому решению, на основании которого был ограничен доступ к материалу DOXA «Справочник для антивоенных споров».
Любопытно, что в реестр попало также зеркало проявлявшего ранее лояльность к России и жёстко критиковавшего украинские власти портала «Страна.UA».
По мнению Генеральной прокуратуры, все вышеперечисленные сайты распространяли недостоверную информацию о военных действиях России на территории Украины. Аналогичная ситуация произошла с радиостанцией «Эхо Москвы» и телеканалом «Дождь».
Сегодня в реестре запрещённых оказалось ещё и зеркало популярного сибирского портала «Тайга.Инфо», ссылка которого попала под блокировку на днях и издание удалило её, но власти почему-то выносить её из реестра не спешат и начали охоту на копии сайта.
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