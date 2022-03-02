В России заблокированы сайты Минздрава Украины, Днепровского вуза и крупных украинских СМИ

Продолжаются громкие блокировки крупных сайтов из-за публикации ими неофициальных версий происходящих на территории Украины событий. На этот раз в реестр запрещённой информации попали не только крупные СМИ, но также сайт Министерства здравоохранения Украины:

https://reestr.rublacklist.net/record/4105342

В компании с данным министерством оказались также:

«Левый берег»

«Цензор.Нет»

«Новое время» (nv.ua)

«Депо»

«Газета.UA»

«Фокус.UA»

Крупнейшее издание на Западе страны «Захід.Net»

Единое информационное агентство страны «УкрИнформ»

«Главком»

UAinfo

«Власти.Нет»

«Главное»

UNN

Газета «День»

Сайт Днепровского государственного Аграрно-экономического университета

«Главред»

Один из популярнейших телеканалов Украины ТСН

Телеканал 24tv.

Всего на текущий момент — 84 интернет-ресурса.

В этом списке ещё несколько менее крупных интернет-ресурсов, а также ссылки на статьи с сайтов «Крым.Реалии», «Настоящее время» и т. п., о которых мы писали ранее. Собственно блокировка осуществляется по тому же самому решению, на основании которого был ограничен доступ к материалу DOXA «Справочник для антивоенных споров».

Любопытно, что в реестр попало также зеркало проявлявшего ранее лояльность к России и жёстко критиковавшего украинские власти портала «Страна.UA».

По мнению Генеральной прокуратуры, все вышеперечисленные сайты распространяли недостоверную информацию о военных действиях России на территории Украины. Аналогичная ситуация произошла с радиостанцией «Эхо Москвы» и телеканалом «Дождь».

Сегодня в реестре запрещённых оказалось ещё и зеркало популярного сибирского портала «Тайга.Инфо», ссылка которого попала под блокировку на днях и издание удалило её, но власти почему-то выносить её из реестра не спешат и начали охоту на копии сайта.