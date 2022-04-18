Российские поисковики не выдают ссылки на сайты заблокированных СМИ

Российские поисковики не выдают больше ссылки на сайты заблокированных СМИ. Сначала «Медуза» заметила, что «Яндекс» удалил из своей поисковой выдачи ссылки на её сайт для пользователей из России (при этом оставив ссылки на социальные сети издания).

«Ссылки пропадают из поисковой выдачи „Яндекса“, если они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их „зеркала“, как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически. Роскомнадзор сообщил о добавлении „Медузы“ в реестр 4 марта», — пояснили изданию в пресс-службе компании.

Поисковая выдача «Яндекса» не выдаёт также ссылок на сайты и других заблокированных в России медиа, в частности, «Медиазоны», «Настоящего времени», «Холода», «Псковской губернии».

Поисковик кроме этого выдаёт сообщение, что «некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ». Если кликнуть на «подробнее», сервис поясняет, что его действия продиктованы федеральным законом 276-ФЗ, который запрещает выдавать ссылки на запрещённые сайты.

«Роскомсвобода» проверила, что это касается ещё, например, The Insider и Deutsche Welle. При этом некоторые их соцсети остались. Также убрали из выдачи сайты СМИ поисковики Mail.ru и Rambler.

«Кажется, пора переходить на поисковик от Google», — пишет телеграм-канал «Местами».

Напомним, с 24 февраля Роскомнадзор заблокировал множество СМИ. По нашим подсчётам, с начала «спецоперации» количество заблокированных в России интернет-ресурсов уже превысило отметку 2300.