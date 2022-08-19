Минцифры готовится блокировать «копии заблокированных» новостных сайтов

Минцифра разработала проект Правил принятия мотивированного решения о признании информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копией заблокированного информационного ресурса. Об этом сообщает «Телеком-ревью» со ссылкой на два документа, которые были на днях размещены на общественное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов:

Основанием для разработки обоих документов стал федеральный закон 277-ФЗ, принятый в июле текущего года. Напомним, он позволяет Генпрокурору запрещать в России деятельность иностранного СМИ в случае «враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом» и лишать СМИ лицензии «за распространение противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, конституции или направленной на дискредитацию российской армии, связанной с антироссийскими санкциями». Действие лицензии СМИ в первый раз будет приостанавливаться на три месяца, при повторном «нарушении» — на шесть. Лицензию в случае удаления фейков можно восстанавливать досрочно (для этого необходиомо соответствующее решение Роскомнадзора).

Первым документом устанавливается порядок принятия решения о признании информационного ресурса в Интернете сходным до степени смешения с информационным ресурсом, доступ к которому ограничен на основании вышеупомянутого федерального закона (стоит заметить, некоторые формулировки напоминают выдержки из закона о блокировке «зеркал» пиратских сайтов).

Информация о наличии такого сайта-копии может поступить от органов власти, граждан или организаций, после чего Роскомнадзор в течение суток готовит проект мотивированного решения о признании информационного ресурса копией заблокированного информационного ресурса. При принятии мотивированного решения должны учитываться следующие критерии сходства:

общие признаки внешнего сходства копии заблокированного информационного ресурса и заблокированного информационного ресурса; совпадение размещенной на копии заблокированного информационного ресурса и заблокированном информационном ресурсе запрещённой информации; совпадение контактных данных администраторов копии заблокированного информационного ресурса и заблокированного информационного ресурса; иные признаки сходства копии заблокированного информационного ресурса и заблокированного информационного ресурса.

Для признания информационного ресурса копией заблокированного ресурса необходимо установить соответствие не менее половине критериев.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует в течение 6 лет.

Дата окончания публичного обсуждения — 13 сентября 2022 г. Если у вас есть какие-то пожелания или замечания, вы можете оставить их на странице проекта приказа.

Основанием для разработки второго документа стал план-график подготовки актов Правительства РФ и федеральных огранов власти, утверждённый зампредседателем кабмина Дмитрием Чернышенко, который направлен на реализацию вышеупомянутого 277-ФЗ.



Там также выложен текст постановления, очень схожий с предыдущим.



Дата окончания публичного — также 13 сентября 2022 г. Свои замечания и предложения можно оставить на странице документа.

Ссылки на копии сайтов, зеркала, а также дополнительные домены запрещённых интернет-ресурсов в данный момент уже внесудебно вносятся в реестр заблокированных сайтов решением Генпрокуратуры. Постоянными мишенями для надзорного ведомства становятся сайты, которые пишут о «спецоперации» не в том ключе, как того требуют власти, а также «нежелательные организации» и порталы, чья информация признала экстремистской.