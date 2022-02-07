Власти выделят 1,2 миллиарда рублей на мониторинг фишинговых сайтов

Минцифры запустило в опытную эксплуатацию информационную систему по поиску и блокировке фишинговых сайтов, в том числе с фальшивыми QR-кодами о вакцинации коронавирусом, сообщает C-News со ссылкой на источник в ведомстве. Общая стоимость проекта по мониторингу таких ресурсов до 2024 года составит 1,2 млрд руб.

Платформа включена в федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». В конце 2021 года Минцифры провело на неё тендер. Его выиграла компания «Русбинтех», сумма контракта составила около 130 млн руб.

«Важную роль в развитии методов злоупотребления играет социальная инженерия, — говорилось в тендерной документации. — В настоящее время в стране отсутствует единая платформа, обеспечивающая взаимодействие всех заинтересованных сторон в целях: противодействия мошенничеству с использованием фишинговых атак; повышения надежности и безопасности социально-значимых услуг; уменьшения финансовых рисков для граждан и бизнеса; повышение приватности для граждан, бизнеса и должностных лиц».

Спрос на поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса появился с лета 2021 года, после того как в ряде российских регионов начали ограничивать права невакционированных лиц, пишет издание. Для проверки факта вакцинации стали использовать QR-код с «Госуслуг». В то же время мошенники научились создавать фальшивые сайты, похожие на госсервис и выдающие ложную информацию о поддельных QR-кодах.

В конце 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в ст. 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который расширяет число оснований для внесудебных блокировок. Теперь под блокировку попадают и сайты с информацией «о приобретении поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей». Решение о блокировке принимает Генпрокуратура, после чего данные об этом передаются Роскомнадзору.