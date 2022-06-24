МВД заблокировало книгу «Гражданская оборона (Омск)»

Российское МВД продолжает уделять маскимально пристальное внимание группе «Гражданская оборона» и её лидеру Егору Летову. Летом прошлого года оно заблокировало интервью с ним, поскольку там была озвучена тема наркотиков, а на днях ограничило доступ к книге журналиста Юрия Лобанова «Гражданская оборона (Омск)», выложенной на украинском домене «Книжного братства Флибуста»:

Причина блокировки, по-видимому, в том, что в материале затрагивается тема наркотиков. Однако там нет оправдывающих их приём или рекламирующих высказываний, просто изложены факты из биографии лидера культовой российской панк-группы. К сожалению, такое происходит уже не в первый раз. Министерство, которое имеет полномочия по внесудебной блокировке наркотического контента, часто слишком формально подходит к реализации этих полномочий, после чего в реестре запрещённой информации оказываются не только ссылки на продающие запрещённые вещества сайты, но также интервью, мемуары, и вот теперь книги.

«На мой взгляд, логики в таких блокировках нет никакой», – считает музыкант, вокалист группы «Рабфак 2.0» Иван Гуськов:

«Придётся таким образом изымать практически все книги о рок- и поп-музыкантах и прочих деятелях мировой культуры, кроме, пожалуй, „Real Frank Zappa Book“, потому что в исключительно редких случаях все эти истории обходятся без психоактивных веществ».

На вопрос, нужна ли в обществе дискуссия об проблемах наркомании, которую власти стараются выдавить из информационого поля, музыкант отметил: «Она необходима, ибо заметать под коврик и задвигать в тёмный угол неприятную тему можно сколь угодно долго, но это никоим образом не решит проблему наркомании».

«Вообще многие страны мира пересматривают своё отношение к некоторым психоактивным веществам, ранее считавшимися вредными и даже опасными», – также подчеркнул он.

Такой же позиции придерживается руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк:

«Так как требование вынесло МВД, значит в тексте данной биографии „Гражданской обороны“ и Егора Летова сотрудники этого ведомства нашли пропаганду наркомании. Да, там упоминаются разные мнения Егора Летова о наркотиках (зачастую резко отрицательные), „травке“ и LSD с помощью прямой речи. Но как можно описывать биографию человека, тем более, который уже не с нами, если специально цензурировать его какие-то мысли и действия! Вычёркивать поступки, слова, быт. Это будет не биография, а псевдобиография в розовых очках».

«Сотрудники правоохранительных органов решили кинуть в костер ещё одну книгу. Это не имеет никакого отношения к борьбе с наркоманией», – подытоживает он.