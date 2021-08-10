МВД заблокировало интервью с Егором Летовым за мнение о LSD

Проводя мониторинг реестра заблокированных сайтов, мы обнаружили там ссылку на интервью «Егор Летов как он есть», где лидер группы «Гражданская оборона» откровенно отвечает на вопросы журналистки Любови Парфентьевой, в том числе — на тему наркотиков:

reestr.rublacklist.net/record/3508410

Заблокированный МВД РФ текст является перепечаткой выложенного на фан-сайте «ГрОБ Хроники» материала, который уже прошёл вынужденную модерацию после получения администрацией портала уведомления от Роскомнадзора:

В Архиве Интернета сохранилась первоначальная копия интервью. Как и на официальном сайте «Гражданской обороны».

Ранее МВД уже требовало от изданий удалить материалы, где есть высказывания Егора Летова о наркотиках. Так, в 2019 году «Лента.Ру» была вынуждена отцензурировать статью «Я там, а вы — здесь. Счастливо оставаться» Латентное автоинтервью Егора Летова и история выпуска «Ста лет одиночества», в которой культовый российский рокер в том же духе высказывается об алкоголе, наркотических и психостимулирующих веществах.

Напомним, в марте 2017 года глава российского Совета Безопасности Николай Патрушев вынужден был признать, что к 2016 году количество наркозависимых среди несовершеннолетних возросло на 60%. К тому моменту прошло уже 4,5 года, как государство начало блокировать соответствующий контент в интернете, то есть по сути ограничение доступа не дали ожидаемого властями результата. На данный момент на счету ФСКН и МВД почти три миллиона IP-адресов, за всё это время подвергшихся блокировке неправомерно, однако это вряд ли внесло положительную динамику в борьбу с наркоманией.

«Ограничивать доступ к интервью, мнениям, личным оценкам публичных и известных людей, да ещё и произнесённых десятки лет назад — оксюморон и абсурд нашей российской действительности госрегулирования информационной среды. Слова были произнесены, их уже прочитали миллионы людей, а теперь — надзорные органы говорят нам, что их нельзя было произносить, слушать, распространять, дискутировать, думать над ними. «Умерший музыкант несет своими словами вред обществу и его нужно цензурировать», — считают в МВД. «Но мы — лёд под ногами майора», — контраргументирует Егор Летов»,

— Артём Козлюк, руководитель «Роскомсвободы».

