Российские власти намерены ввести «налог на трафик»

В подготовленой совместно с Минцифры «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы» предложено закрепить за интернет-компаниями, формирующими «основной трафик на сетях связи», обязательство заключать с операторами связи коммерческие договоры о его пропуске. Об этом сообщает «Ъ», ознакомившийся с документом.

Из-под нормативного требования предлагается вывести компании из реестра ОРИ: «ВКонтакте», «Дзен» и «Одноклассники» (принадлежат VK), сервисы «Яндекса», а также видеохостинг Rutube, принадлежащий «Газпром-медиа холдингу» (ГПМХ).



Среди ОРИ нет YouTube (принадлежит Google); единственный зарубежный видеохостинг в реестре — Vimeo. Онлайн-кинотеатров также нет в реестре, таким образом, они попадают под требования.



Планируемый объем трафика в России будет увеличиваться не менее чем на 25% в год, говорят авторы инициативы. Они ссылаются на международный опыт, в частности, на принятое в 2019 году решение окружного суда в Южной Корее, по которому Netflix должен заплатить оператору SK Broadband компенсацию за пропуск трафика.



Российские контент-провайдеры — особенно те, что не состоят в реестре ОРИ — уже оплачивают услуги операторов связи «или напрямую, или через коммерческих операторов CDN», говорит гендиректор CDNvideo Ярослав Городецкий. Он допустил, что инициатива направлена на получение отчислений от зарубежных компаний.



Директор по технологии онлайн-кинотеатра «Иви» Евгений Россинский подтвердил «Ъ», что компания платит операторам за предоставление каналов связи к дата-центрам:

«Это очень существенная статья расходов, которая ощутимо влияет на себестоимость наших услуг».

Идея сборов на инфраструктуру с интернет-компаний никогда не выглядела реализуемой, а с уходом Netflix из России и началом банкротства российского юрлица Google «не появилось новых аргументов в ее поддержку», говорит гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Попытки же добиться отчислений с других компаний, разворачивающих на инфраструктуре операторов свои сети доставки контента (CDN), создадут риск разрыва сотрудничества:

«Тогда операторы останутся с клиентами, жалующимися на низкую скорость доступа».

По словам Бырдина, на официальные онлайн-кинотеатры приходится не более 15% видеотрафика в России: «Остальное занимают, в частности, YouTube, трафик видео из соцсетей и пиратские сервисы».



Законодательного механизма, который позволил бы собирать с зарубежных компаний «налог на трафик», нет, и создать его вряд ли получится, говорит собеседник «Ъ» на IT-рынке:

«Очевидный вариант — блокировка зарубежного сервиса в РФ. Но сейчас, например, несмотря на то что юрлицо Google в РФ банкротится, а компания получила оборотный штраф 21,8 млрд руб. за отказ удалить запрещенный контент, сервисы Google в РФ не блокируют, поскольку полноценных аналогов нет».

«Роскомсвобода» считает данную инициативу прямым нарушением сетевого нейтралитета. Так же вызывает беспокойство, что от «налога на трафик» будут освобождены участники реестра ОРИ, которые по законодательству обязаны предоставлять ФСБ информацию о всех действиях и взаимодействиях своих пользователей, а также всю их переписку и звонки (если таковые предусмотрены сервисом). То есть участие в слежке становится поводом для освобождения от налогов?

Напомним, идея взимания такого налога с зарубежных сервисов озвучивается уже не в первый раз. Например, в марте прошлого года власти хотели обязать выплачивать его стриминговые платформы и облачные сервисы.