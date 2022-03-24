Власти обсуждают взимание с зарубежных стриминговых и облачных сервисов платы за трафик

Минцифры снова замахнулось на сетевой нейтралитет. Вместе с кабмином оно обсуждает введение «услуги пропуска трафика данных от международных бигтех-компаний», для чего планируется подготовить специальный закон.

Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на перечень отраслевых предложений по поддержке операторов связи, направленный в аппарат Правительства России.

Упомянутая инициатива ранее входила в план мероприятий («дорожную карту») по созданию дополнительных условий для развития телекоммуникационной отрасли в РФ. Для создания механизма финансирования интернет-компаниями развития инфраструктуры связи в России предлагалось ввести для иностранных ОТТ–компаний (технология передачи видео через интернет) платеж за трафик, «который они направляют на абонентов российских операторов». Идею обязать зарубежные IT-компании платить 1,2% от годового оборота в фонд универсального обслуживания, из которого сейчас финансируется устранение цифрового неравенства, не раз предлагал «Ростелеком», подчеркивая, что за пять лет общий интернет-трафик в стране вырос в шесть раз. Источник «Ъ» в одном из крупных операторов говорит, что идею поддерживал «МегаФон».

Речь шла в первую очередь о трафике Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Операторы отмечали, что «наиболее тяжелый» трафик идет с зарубежных стриминговых игровых и видеоплатформ, а также облачных сервисов. «Но сегодня идея выглядит не столь актуальной, так как международные интернет-компании уходят из России»,— отмечает собеседник «Ъ».

После начала «военной спецоперации» и последовавших за ней финансовых и технологических санкций крупнейшие международные игровые сервисы прекратили прием платежей с российских банковских карт. Их трафик сократился на 30%. После блокировки Facebook и Instagram, а также признания компании-владельца — Meta — экстремистской организацией, трафик обеих соцсетей упал на 70%.

Значительным каналом потребления остаются сервисы Google, включая YouTube и поисковую систему, а также мессенджер WhatsApp, отмечает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев: «При этом сервисы получают значительную прибыль от российских пользователей, но не инвестировали в инфраструктуру в РФ». Он полагает, что даже в нынешней ситуации «вероятно, следует рассмотреть возможность взимания разумной платы», которую можно было бы использовать для расширения емкости и пропускной способности сетей.

Однако глава Института исследований интернета Карен Казарян сомневается, что сейчас такая инициатива реализуема и найдет поддержку в правительстве:

«Для ее реализации необходимо вносить поправки в закон „О связи“, поскольку сейчас услуга пропуска трафика уже нормативно определена и для ее оказания необходимо получить соответствующую лицензию».

По мнению эксперта, у Минцифры сейчас недостаточно ресурсов для подготовки всей необходимой нормативной базы даже для уже одобренных мер поддержки. «На фоне ухода значительной части стриминговых сервисов из России инициатива избыточна»,— считает Карен Казарян. Если такую меру введут, добавляет он, «граждане останутся и без сервисов Google, которые пока доступны в стране».

«Ряд операторов связи, в основном тех, кто владеет большими сотовыми сетями, уже многие годы хотят принудить государственных регуляторов к нарушению принципов сетевой нейтральности и ввести правовые нормы, которые бы давали им возможность коммерчески манипулировать интернет-трафиком. Т.е., другими словами, например, вводить плату за пользование мессенджерами с возможностью аудио- и видеосвязи, потоковыми видеоплощадками и другими сетевыми сервисами. А также — приоритезировать или нивелировать тот или иной мобильный трафик. Безусловно, это нарушает принятый мировой консенсус по сетевому нейтралитету. А также это негативно скажется как на самих сервисах, так и на пользователях, в первую очередь — в экономическом плане»,

— Артём Козлюк, руководитель общественной организации «Роскомсвобода».