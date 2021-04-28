«Лига безопасного интернета» поспешила доложить в РКН о фейковой информации в TikTok

Ещё не утихли страсти вокруг темы наркотиков в интервью Юрия Дудя, как бдительные сотрудники ЛБИ обнаружили в социальной сети TikTok 546 публикаций на тему военных действий вблизи границ России. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора:

«Роскомнадзор изучает факты, изложенные в письме „Лиги безопасного интернета“. В случае выявления признаков недостоверной информации РКН обратится в Генпрокуратуру для принятия решения о блокировке фейков».

По словам директора «Лиги» Екатерины Мизулиной, в роликах распространяется недостоверная информация об участии российских военнослужащих «в некой военной операции на территории Донецкой Народной Республики, недостоверная информация об эвакуации жителей Москвы, якобы о повсеместном нанесении трафаретов со схемами эвакуации в жилых кварталах Москвы».

Роскомнадзор проверит тиктоки об участии российских военных в операции в ДНР и эвакуации жителей Москвы.



На видео пожаловалась «Лига безопасного интернета». По словам её директора Екатерины Мизулиной, в тиктоке обнаружили 546 подобных публикацийhttps://t.co/expemnppHX — TJ (@tjournal) April 28, 2021



В Роскомнадзоре напомнили, что публикация заведомо недостоверной информации влечет наложение штрафа — до 5 миллионов рублей для юридических лиц.



Ранее ЛБИ пожаловалось в ГУ МВД РФ на интервью известного журналиста и блогера Юрия Дудя, что якобы в нём присутствовала пропаганда запрещённых веществ. В своём ответе МВД сообщило о возьуждении административного деля и проведении расследования. Скорее всего, речь идёт о беседе Дудя с видеоблогером Ивангаем.