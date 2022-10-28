Минцифры планирует создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии (НТЦ ЦК). Эта структура должна обеспечить «частно-государственное взаимодействие» для создания средств криптографической защиты информации (СКЗИ), заявил замминистра цифрового развития Александр Шойтов на пленарной сессии конференции «Пространство безопасности»:

« У нас в проработке такой проект про средства криптографической защиты — Национальный технологический центр по цифровой криптографии. Мы готовим создание такой структуры. Заинтересанты — многие компании, базово — «Код безопасности», «Инфотекс», «КриптоПро», которые одни из наиболее сильных по криптографии, туда изъявили желание войти».

Запуск центра должен состояться до конца 2022 г., заявил «Ведомостям» гендиректор «Кода безопасности» Андрей Голов.

Создание центра включено в федеральный проект «Информационная безопасность», добавил Шойтов.

Ранее Минцифры разработало законопроект о расширении своих полномочий – для утверждения требований к технологиям взаимодействия средств криптографической защиты информации с иными средствами информатизации, в соответствии с правилами и принципами, установленными национальными стандартами РФ в области криптографической защиты информации. Как сказано в пояснительной записке, согласно поручению Президента Правительству РФ необходимо обеспечить разработку и реализацию комплекса мероприятий, необходимых для поэтапного перехода федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в рамках исполнения полномочий при электронном взаимодействии между собой, с гражданами и организациями.