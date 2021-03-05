Не осталось соцсетей, за посты в которых россиян могут оставить в покое

«РосКомСвобода» подготовила февральский дайджест привлечения к ответственности за высказывания в интернете, и он показывает, что власти больше не стоят перед дилеммой определения авторства того или иного комментария, а наказания по административным делам по своей суровости всё ближе к «уголовке».

Власти России проявляют к интернету всё больше интереса — это проявляется как в попытках усилить регулирование его российского сегмента, так и в преследованиях граждан за публичное высказывание своего мнения. В феврале государство задействовало самый широкий спектр наказаний за посты в Сети, одновременно разрабатывая множество новых законопроектов, которые значительно расширят количество онлайн-запретов. В основном последний месяц зимы прошёл под эгидой наказания россиян за нарушение «закона о митингах», а также под тенью процесса над Алексеем Навальным, который, по мнению властей, оскорбил ветерана ВОв Игната Артеменко. Но обо всём по порядку. К сожалению, это будет очень большой лонгрид…

В начале февраля Центральный суд Новосибирска признал видеоблогера Тимура Ханова виновным по ч.2 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, или «закон о митингах»). Ему вменили организацию массового шествия в поддержку Алексея Навального и арестовали на семь суток. Поводом для этого послужил ролик «Не ходи».

Новосибирский блогер арестован на семь суток за ролик о митинге "Не ходи" https://t.co/e53zwllAXL — Интерфакс (@interfax_news) February 2, 2021

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В январе стало известно о применении технологии распознавания лиц для задержания участников несогласованных акций протеста в Москве. Эта практика продолжилась и в феврале. Как заметил блогер Максим Круглов:

«Нам говорят, что «Безопасный город» помогает вычислять преступников — от карманников до террористов», на деле же мы видим, что её используют для того, чтоб не дать людям мирно и без оружия, как это гарантирует 31 статья Конституции, и чтобы не дать нам высказать свою позицию, как это гарантирует 29 статья Конституции. Выходит, что это какая-то актиконституционная система».

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О системе Умный город, которая помогла силовикам вчера задержать сотни людей в метро: pic.twitter.com/BIY9eJXDS5 — Maxim Kruglov (@MaximKruglov6) February 1, 2021

Данные с камер наблюдения были использованы в деле историка Камиля Галеева, то же самое произошло с литературоведом Михаилом Шульманом, а также блогером и фотографом Георгием Мальцом.

По словам Шульмана, система сработала ещё на троих людей, задержанных вместе с ним в метро Бауманская.

«Отвезли в ОВД Басманное, допросили как свидетеля по уголовному делу, какому не назвали, номер длинный, по типу вопросов выяснилось, на тему чего. Эпидемиологическому-блокирующему машины на Пушкинской площади. Про сегодняшнее не спрашивали. Вопросы сложные, с заковыркой, типа пил ли я коньяк тем днем на Пушкинской. Практически на все пришлось отвечать 51 статьей Конституции», — рассказал Шульман.

По состоянию на сентябрь 2020 года в Москве было порядка 200 тыс. камер с системой распознавания лиц. Они установлены на улицах, станциях метро и в подъездах жилых домов. Технологию распознавания лиц разработала российская компания NtechLab.

9 февраля стало известно об ещё одном таком случае, который закончился десятью сутками ареста за участие в акции 23 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. 25-летний москвич был признан виновным в нарушении ч.6.1 ст.20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств, либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры).

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В Москве Тушинский районный суд арестовал на восемь суток жителя столицы Илью Оленева за комментарий об акции в поддержку Алексея Навального в «ВК»-паблике «Подслушано в Тушино». Он также был признан виновным в нарушении «закона о митингах». Перед первой январской акцией протеста москвич написал:

«В эту субботу еще одна акция, ребята, ждем вас по адресу Пушкинская площадь, с собой не берите паспорт, закройте лицо масками и оставьте телефоны дома!»

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Сам пост об акции и скидке на обои все еще доступен, но комментарий Оленева уже удален.

Оленев рассказал, что у него дома прошел обыск по «санитарному делу», пока он отбывал административный арест. Силовики изъяли ноутбук, но не оставили никаких документов.

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Чулымский районный суд Новосибирской области признал виновным местного жителя в нарушении ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды). Он записывал ролики в TikTok, в которых «пропагандировал воровские понятия среди несовершеннолетних», говорится на сайте суда.

Полиция установила, что обвиняемый «допустил высказывания с негативной оценкой» представителей правоохранительных органов и угрожал «насильственным вмешательством» работникам ОМВД по Чулымскому району. Суд назначил мужчине трое суток ареста.

Житель Новосибирской области получил трое суток за АУЕ-тикток https://t.co/HgJVwXH9fH — Медиазона (@mediazzzona) February 3, 2021

В августе 2020 года Верховный суд России запретил «движение „Арестантское уголовное единство“ (АУЕ)». Он решил, что за аббревиатурой, у которой несколько вариантов расшифровки, стоит «молодежное движение экстремистской направленности», назвав его «хорошо структурированной и управляемой организацией». Данная организация внесена в экстремистский список Минюста.

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Центральный районный суд Тюмени отправил под домашний арест 34-летнего местного жителя, который в соцсетях угрожал «закидать администрацию города коктейлями Молотова».

За комментарий во «ВКонтакте» против него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК — призывы к массовым беспорядкам. На этапе следствия тюменец признал свою вину, сообщает СК.

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В Канске до 10 месяцев продлили арест 15-летнему подростку, обвиняемому в организации террористического сообщества за переписку во «ВКонтакте» и шутку о «взрыве здания ФСБ» в компьютерной игре Minecraft.

Канский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ему срока содержания под стражей. В ходатайстве говорилось, что срок предварительного следствия продлен как раз до 8 апреля. Силовикам необходимо предъявить окончательное обвинение и получить заключения экспертиз.

Поводом для продления ареста, в том числе, стала характеристика директора школы, которая охарактеризовала обвиняемого отрицательно, поскольку он «воспринимает школу как враждебную среду».

«Мама, спасибо большое за передачу» https://t.co/1tecT1v11Z — распад и неуважение (@VictorKvert2008) February 5, 2021

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Суд приговорил к условному сроку оппозиционную активистку из Ростова-на-Дону Анастасию Шевченко, первую обвиняемую по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК). Она получила четыре года условно с испытательным сроком в четыре года.

Гособвинение запрашивало для активистки пять лет колонии и заявило, что вина Шевченко доказана в полном объеме, а результаты экспертиз говорят о том, что она осознавала общественную опасность своих действий. Обвинение также попросило учесть срок нахождения Шевченко под домашним арестом.

В перечне предъявляемых ей обвинений был инструктаж, в котором активистка рассказывала «о важности ведения тематических аккаунтов в социальных сетях сети «Интернет» и участия в выборах различного уровня».

❗️ 4 года условно и 4 года испытательного срока получила Анастасия Шевченко. Домашний арест ей отменили, а подписка о невыезде остается только до вступления приговора в силуhttps://t.co/cs4cu84ZUS — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 18, 2021

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По делу «о клевете» на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко политик Алексей Навальный был признан виновным и приговорён к штрафу в размере 850 тысяч рублей.

❗️Приговор Навальному — 850 тысяч рублей штрафаhttps://t.co/P0OfHl0SxO — Медиазона (@mediazzzona) February 20, 2021

Установлено, что начале июня 2020 года оппозиционер разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором разного рода селебритиз выражали свою поддержку внесению поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями. Среди принявших участие в ролике звёзд был и ветеран Артеменко.

Также Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». При этом оппозиционеру сократили срок на 50 дней, засчитав время, проведенное им под арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Таким образом, Навальный проведет в колонии 2,5 года.

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В начале февраля в Нижнем Новгороде двое представителей чеченского ЛГБТ-сообщества: Салех Магамадов и Исмаил Исаев (последнему 17 лет) — были задержаны силовиками. В задержании, по всей видимости, участвовали и сотрудники ОМВД России по г. Гудермес. Задержанные были затем переданы чеченским полицейским для принудительной доставки в Чеченскую республику.

Оба задержанных являются модераторами оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95. Весной 2020 года они были насильно помещены в подвал казармы полка ППС им. А.Кадырова в Грозном, где их вынудили извиняться за свою деятельность, а также «заставляли под пытками признать существование бога, а также учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны [России и Чечни]».

Им помогли бежать из Чеченской Республика, какое-то время оба молодых человека скрывались, но потом их всё же выследили и задержали, предъявив подозрение в пособничестве членам незаконного вооруженного формирования (часть 2 статьи 208 УК РФ).

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Жительницу Пскова Екатерину Беляеву трижды вызывали в полицию из-за ее роликов в TikTok, записанных после несогласованной протестной акции 23 января. В одном видео девушка матом высказывается о полицейских, в другом — оставляет возле здания ФСБ пакет с просьбой постирать белье. В полиции ее заставили на камеру извиниться перед силовиками и пригрозили уголовным делом. По её словам, правоохранители пообещали видео нигде не публиковать.

Позже Беляева обнаружила, что в трех популярных городских сообществах «ВКонтакте» – «В Пскове», «Плохие новости Псков» и «Россия начинается здесь» – одновременно появилось видео с ее участием. Сопроводительный текст к ролику во всех группах был одинаковым. «Мы часто видим смелых пользователей в соцсетях. Некоторые восхищаются ими. Но всегда помните, что в жизни все совсем иначе. В погоне за хайпом, который легко словить в такие неспокойные времена, не забывайте, что ответственность за происходящее лежит на каждом из нас. Вот один пример из Пскова», – гласил комментарий. На момент публикации этой заметки видео посмотрели уже 32 тысяч человек. Так Беляева поняла, что полицейские не сдержали свое обещание.

Затем её снова вызвали на беседу в полицию, где пригрозили возбуждением статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) или 20.1 КоАП (то же самое, но административка со штрафом), потребовав ещё раз извиниться на камеру. Но девушка отказалась, сославшись на 51-ю статью Конституции. Судя по всему, беседы с полицией на этом не закончились, поскольку Екатерина рассказала о вызове уже на допрос.

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Московский городской суд признал законным арест бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов), обвиняемого в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания. Об этом РБК сообщили в суде.

Позже по требованию следствия Басманный райсуд Москвы продлил арест до 28 мая. Под арестом бывший клирик находится с 29 декабря 2020 года. Свою вину он не признает, от показаний сторона защиты пока отказывается.

Арест схиигумена Сергия продлён до 28 маяhttps://t.co/hBgXCp19Sd — Вот Так (@vottak_tv) February 25, 2021

Экс-священник стал известен благодаря своим видеопрововедям, которые выкладывались на YouTube. Сергий в достаточно радикальной манере высказывался относительно руководства Русской православной церкви (РПЦ), современной морали и этики, карантинных мер по коронавирусу и т.д. Он получил уже несколько крупных штрафов по экстремистским статьям, а его видеоролики были удалены с YouTube. Задержали экс-схиигумена в конце декабря прошлого года после штурма силовиками Среднеуральского женского монастыря.

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Координатора штаба Навального в Чебоксарах Семёна Кочкина арестовали на восемь суток за вовлечение несовершеннолетних в участие в митинге 23 января. По информации штаба Навального в Чебоксарах, 5 февраля Кочкина задержали на выходе из спецприемника и отвезли в отдел полиции, где оставили на ночь. И только вечером 6 февраля состоялся третий суд, причиной которого стал пост активиста в Instagram с призывом прийти 23 января на несогласованную акцию в поддержку политика Алексея Навального.

Семёну Кочкину вменили вовлечение 18 несовершеннолетних в участие в митинге 23 января. 15 из них дали показания в суде, сообщила «Апология протеста». При этом, как утверждают представители правозащитного проекта, ни один из допрошенных не подтвердил, что пришел на акцию по призыву Кочкина в Instagram. Подростки рассказали, что узнали о митинге либо от друзей, либо из соцсетей и СМИ, либо от своих кураторов в техникуме, а то и вовсе шли мимо, увидели толпу и решили посмотреть, что происходит. Одна девушка призналась, что просто сделала селфи на фоне митинга, когда шла из школы. Защита активиста собирается обжаловать его арест.

В первый раз в спецприемник Семён Кочкин попал после задержания 22 января, накануне несогласованного митинга. Силовики проникли к нему в квартиру через балкон. Тогда ему дали семь суток административного ареста за ролик на YouTube с призывом прийти на акцию. 29 января, когда Кочкин должен был выйти из спецприемника, ему присудили еще семь суток ареста, на этот раз за репост записи четырехлетней давности, который содержал экстремистскую фразу.

Активист Семен Кочкин в своем блоге рассказал, как почти месяц провел в заточении из-за акций протеста и своих планов избираться. Несмотря на то, что с ним случилось (включая ломившихся через балкон сотрудников Центра «Э»), он считает, что это того стоило. https://t.co/XLjfljDb4W — Журнал «7×7 Горизонтальная Россия» (@7x7journal) February 19, 2021

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Коптевский районный суд Москвы арестовал корреспондента YouTube-канала «Вестник Бури Originals» и председателя Профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева на 5 суток за якобы призыв участвовать в акции протеста у Головинского суда, где 11 января планировали огласить приговор математику Азату Мифтахову.

Об этом сообщила адвокат Вероника Полякова. Украинцева признали виновным по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ. По словам адвоката, первоначально протокол был составлен лишь по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ, однако за прошедшую ночь появилась еще и часть 2. Суд по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ пройдет позднее.

В протоколе сказано, что Украинцев 10 января на своей странице во «ВКонтакте» «осуществил призыв неопределенного круга граждан к участию в несогласованной акции» у Головинского суда Москвы. 11 января там планировали вынести приговор Азату Мифтахову, однако в тот день оглашение перенесли на 18 января.

Коптевский суд Москвы арестовал корреспондента YouTube-канала Вестника Бури Originals и председателя Профсоюза Курьер @Courier_fight Кирилла Украинцева на 5 суток за якобы призыв участвовать в акции протеста у Головинского суда. — Апология протеста (@apologiaprotest) February 9, 2021

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Иркутского активиста Дмитрия Надеина обвинили в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) за комментарий «Вконтакте» о теракте в приемной архангельского УФСБ в 2018 году. Мужчину с инвалидностью поместили на 2 месяца в СИЗО через день после возбуждения уголовного дела. Защита связывает его преследование с политической активностью. Дома у Надеина прошли обыски.

Как выяснила Тайга.инфо, в ноябре прошлого года Надеин опубликовал у себя на странице «ВКонтакте» новость о том, что военный суд приговорил калининградку к крупному штрафу за оправдание «архангельского террориста» с комментарием о том, что у сотрудников ФСБ нет других дел, кроме как «бегать по соцсетям и искать» репостнувших сообщение о теракте в Архангельске.

Дмитрий Надеин проходит по уголовном делу в статусе обвиняемого. С его защитника взята подписка о неразглашении, которая касается всех материалов, кроме тех, что оглашаются в открытом суде.

Против 46-летнего Дмитрия Надеина возбудили уголовное дело из-за поста во «ВКонтакте», где он критиковал работу российских спецслужбhttps://t.co/joG5I856GY — Meduza (@meduzaproject) February 9, 2021

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Как оказалось, в феврале это был не единственный случай, связанный со столь серьёзными обвинениями за посты в интернете.

В оправдании терроризма также был обвинён житель Архангельска. Дело направлено в суд.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 43-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием сети Интернет».

Следствием установлено, что 31 октября 2018 года пользователь сети Интернет с мобильного телефона разместил в одной из групп в социальной сети в сети Интернет под новостью о террористическом акте текстовые комментарии, в которых содержатся лингвистические признаки оправдания идеологии терроризма.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Центром противодействия экстремизму УМВД России по Архангельской области. В ходе допроса обвиняемый отказался высказать своё отношение к предъявленному обвинению.

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В Пскове 33-летний молодой человек отправился под суд. Как сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ, он обвиняется в публичных призывах к экстремистской деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете, в организации распространения информации о способах совершения самоубийства и призывов к совершению самоубийства в интернете.

По версии следствия, в мае 2018 года молодой человек, используя планшетный компьютер, разместил на администрируемой им странице в одной из социальных сетей две публикации на религиозную тематику. Тексты содержали публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

С мая 2018 года по апрель 2019 года он также разместил на странице несколько публикаций в поддержку международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность которой запрещена в России), содержащих оправдание и пропаганду терроризма.

С октября 2018 года по май 2019 года в той же группе в соцсети появились сообщения, побуждающие к совершению самоубийства. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело расследовано по материалам оперативно-разыскной деятельности региональных управлений ФСБ и МВД.

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Юристы «РосКомСвободы» подали в ЕСПЧ жалобу на штраф в 15 000 рублей, который суд наложил на жителя Перми, написавшего комментарий под новостью регионального издания в Instagram.

В статье приводилась статистика по коронавирусу в Пермском крае, и наш доверитель усомнился в правдивости этих данных. Полиция увидела в его сообщении «распространение фейк-ньюс», с чем согласились пермские суды.

Медиаюрист «РосКомСвободы» Екатерина Абашина считает, что российскими властями была нарушена Европейская конвенция по части Свободы выражения мнения и Права на справедливое судебное разбирательство.

Штраф за комментарий в Instagram обжалован в ЕСПЧ | РОСКОМСВОБОДА https://t.co/ZjA5SzvG3A — Сергей Валуев (18+) (@svaluev) February 12, 2021

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Суд оштрафовал жителя Брянского района на 15 тысяч за экстремизм. По информации районной прокуратуры, активный пользователь одной из социальных сетей оставил под постом комментарий, содержащий негативные утверждения и возбуждающий ненависть и вражду по отношению к группе лиц, объединенных по признаку происхождения.

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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении оппозиционного политика, одного из создателей «Общества защиты интернета» Леонида Волкова.

Волкову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч.2 ст.151.2 УК РФ — то есть вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни. Волков объявлен в межгосударственный розыск. Он будет заключен под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции на территорию РФ, завили в СКР.

Власти увидели правонарушение в одном из постов политика в соцсетях, но сам он отрицает, что призывал несовершеннолетних к участию в акциях протеста.

Как ранее сообщили в СК, уголовное дело было возбуждено после того, как следователи проанализировали видео, на которых Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях протеста в России, склоняя подростков к совершению противоправных действий:

«Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение подобных акций на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации. Невзирая на это, 21 января он опубликовал в YouTube призывы к несовершеннолетним присоединиться к несанкционированным митингам в Москве и других российских городах в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников».

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В своём Telegram сам политик написал, что знакомясь со своим делом, был удивлён наличием в следственной группе 13 следователей по особо важным делам. Кроме этого, политик подчёркивает — в его спиче нет ни одного высказывания, где бы он вовлекал куда-либо несовершеннолетних, да и сами обвинители такого не нашли, «потому что там их нет».

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Октябрьский районный суд Белгорода арестовал на трое суток Татьяну Сизову из-за сообщений в телеграм-чате о месте и времени митинга 23 января. Причем повод для признания её виновной не помещается ни в какие рамки здоровой человеческой логики.

Суд признал, что она организовала митинг без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП) — в постановлении сказано, что пользователь телеграма «Татьяна Сизова» написал 20 января в чате под названием «Чат штаба Навального в Белгород» место и время митинга.

«Сизова отказалась сообщить сотрудникам полиции сведения для разблокировки принадлежащего ей сотового телефона, тем самым косвенно подтвердив свою причастность в написании данных сообщений», — отмечается в постановлении суда.

Девушку признали виновной в организации митинга за отказ дать полицейским доступ к личной переписке https://t.co/tj6Yk749WU pic.twitter.com/k50NYfJ9QY — Медиазона (@mediazzzona) February 10, 2021

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Учительницу английского языка Наталью Ёлгину, преподававшую в классе сына губернатора Севастополя Михаила Развожаева, уволили после того, как она пожаловалась на личной Instagram-странице главы региона на низкую зарплату.

«Здравствуйте, уважаемый губернатор, почему у меня зп в школе 12 000 рублей, пусть и на полставки? Я профессиональный преподаватель с сертификатом Кембриджа и опытом работы в Китае. Вы считаете это нормальная плата за обучение ваших детей? Кстати, ваш сын учится в моем классе», — написала Ёлгина в комментариях на странице губернатора.

После этого ее вызвали к начальству, допросили сотрудники Центра «Э», затем уволили, а параллельно — еще и устроили травлю в прогубернаторских telegram-каналах.

Как рассказала Наталья Ёлгина «Новой газете», написать на личную страницу в Instagram губернатору она решилась после того, как посмотрела расследование Алексея Навального про дворец в Геленджике. «Возмутилась всей этой роскошью и золотыми ершиками». Ей стало обидно, что она получает такую низкую зарплату. А потом прочитала пост Михаила Развожаева, в котором он призывал молодежь не выходить на несанкционированный митинг.

Учительница англ языка Наталья Елгина пожаловалась под постом губера Михаила Развозжаева на ЗП в 12 тыс.руб

После этого ее уволили и вызвали на допрос в Центр "Э" при МВД, по данным которых, учительница была замечена 23 января на несанкц протестном митинге. pic.twitter.com/maHTnukFDp — CR🅰️ZY P🅰️RTNER (@tvoi_partner) February 8, 2021

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Суд в Чите признал виновным в призывах к массовым беспорядкам (ст.212 УК РФ) и экстремизму (ст.280 УК) блогера Алексея Закружного (Лёху Кочегара) и приговорил его к 2 годам 3 месяцам условно за стрим на YouTube. Гособвинение накануне запросило для блогера 2 года 3 месяца реального лишения свободы в колонии-поселении.

Сам Кочегар с этим не согласен: «Просто не за что меня садить. В этой записи не было сказано то, в чем меня обвиняют».

Помимо условного срока, суд запретил Закружному 3 года администрировать сайты и конфисковал аппаратуру. У блогера будет 3 года испытательного срока.

Кому психушка, кому срок. В Чите блогера Леху Кочегара приговорили за стрим на Ютубе, к 2 годам 3 месяцам условно. Ему запретили вести блоги . pic.twitter.com/J7i4LZJqHv — Микола- Читаю взаимно (@YbinzrPur) February 11, 2021

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Жительницу Владивостока оштрафовали за фейк о вакцинации от коронавируса. В одном из популярных мессенджеров женщина написала, что Владимир Путин подписал указ об обязательной вакцинации населения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, публикация размещена в августе 2020 года и представляет собой заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверного сообщения. Жительница Владивостока 1967 года рождения оштрафована на пять тыс. рублей.

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В середине февраля по всей России прошли акции с фонариками, которую участники также посвятили Алексею Навальному. Несмотря на сугубо мирный характер, акцию власти тоже восприняли в штыки — блокировались анонсы мероприятия в интернете, а участники и призывавшие к ней пользователи имели определённые проблемы.

Санитара московского ковидного госпиталя Саиданвара Сулаймонова, который опубликовал фото с включенным фонариком, уволили с работы.

«Мне сообщили после моей публикации. Просто главный менеджер сказал, чтобы я не грустил и что я покидаю работу. Все все понимали. Сказали, что фоткать нельзя в госпитале и тем более в поддержку митингов», — передает «МБХ медиа» слова Сулайманова.

Санитара московского ковидного госпиталя уволили за публикацию фотографии с включенным фонариком в больнице фото: твиттер уволенного Саиданвара Сулаймоноваhttps://t.co/vFb8PruhpV pic.twitter.com/Z3We9B4i4x — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 15, 2021

Санитаром Сулайманов проработал два с половиной месяца без оформления трудового договора.

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18-летнюю школьницу вызвали к директору из-за фотографии с фонариком. Об этом в Twitter рассказал её сестра. Директор говорил, что получил звонок из областного Минобра, попросившего провести беседу с участниками «фонариковой» акции.

Мою сестру вызвали в школу к директору из-за фотографии с фонариком!:) Директор сказал, что позвонили из областного министерства образования и попросили провести беседу. В двухчасовой беседе говорилось о том, что Навальный –– миллиардер. — ныльня шведа (@longislanddrink) February 15, 2021

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В Кургане сотрудники Следственного комитета допросили координатора местного штаба Навального Алексея Шварца. Он является подозреваемым в уголовном деле. В сообщении штаба говорится о том, что это связано с роликом о фальсификациях с голосованием по поправкам в Зауралье, который штаб выпустил летом 2020.

«Всё это дело — политическое давление на нашего координатора. Нас это никак не остановит, и мы будем работать дальше», — сказано в тексте штаба.

В итоге его отправили на 30 суток под административный арест за якобы «вовлечение несовершеннолетних» в митинги.

Сегодня к Алексею Шварц прямо в спецприёмник приехали полицейские. Они пытались взять у него объяснение о том, какое отношение он имеет к колледжу КТК. Сами полицейские ничего не объяснили и при чём тут вообще здесь Алексей не сказали. pic.twitter.com/CsXqGh9NyN — Штаб Навального в Кургане (@teamnavalny_kgn) February 27, 2021

Недавно на него было заведено уголовное дело.

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Увольнение становится уже достаточно популярным решением многих проблем. Сотрудники агрокомплекса «Чурилово» в Челябинской области устроили забастовку с требованиями выплатить зарплату.

По словам пожелавшего остаться анонимным работника, также участвовавшего в стачке, многие начали выкладывать посты в соцсетях, за что были сразу же уволены.

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Управление МВД по Башкортостану не обнаружило состава преступления в угрозах физической расправы, поступивших в адрес уфимской художницы Алёны Савельевой из-за её картин, на которых изображены полуобнажённые мужчины и женщины в предметах национальной одежды.

В ответе на заявление Савельевой говорится, что в полученных ей сообщениях нет «злого умысла». Отдельно полицейские указали, что не будут заводить дело о клевете на саму художницу, поскольку заранее она не знала о бессодержательности угроз.

Ранее Савельева обратилась в полицию из-за того, что неизвестные обещали «облить её кислотой», «переломать суставы» и «оставить тело в луже крови». Кроме того, по словам заявительницы, незнакомые люди приходили к ней по адресу проживания, около часа стояли под дверью подъезда и звонили в домофон.

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В Костроме возбудили уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам в соцсетях (ч. 3 ст. 212 УК). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«По версии следствия, в период времени с августа 2018 года по апрель 2020 года подозреваемый, находясь в квартире по месту своего проживания в городе Костроме, используя для осуществления выхода в сеть Интернет мобильный телефон, умышленно систематически размещал в новостных лентах в одной из социальных сетей публичные призывы к массовым беспорядкам, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия и к участию в них, а также призывал к насилию над гражданами», — пишет СК.

Ведомство сообщает, что подозреваемому в блишайшее время «будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения». По всей видимости, это означает, что подозреваемый задержан. Его имя СК не называет.

«Подозреваемый <…>, используя для осуществления выхода в сеть Интернет мобильный телефон, умышленно систематически размещал в новостных лентах в одной из социальных сетей публичные призывы к массовым беспорядкам», — приводит СК версию следствияhttps://t.co/uk6LRVSXjU — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 19, 2021

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Волонтера штаба Навального в Екатеринбурге задержали за участие в несанкционированных январских митингах. Его адвокат Ирина Ручко рассказала, что полиция «вычислила» волонтера по видеокамерам. Позже его отпустили домой.

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На Егора Алашеева, экс-координатора штаба Навального в Самаре, составили протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ за организацию акции 31 января через чат в Telegram. Об этом сообщает адвокат Станислав Селезнев.

Алашеева задержали на выходе из подъезда и отвезли в Октябрьский РОВД. В отделе на него составили протокол, в котором сказано, что он «осуществил призыв в сети Интернет в телеграме «Чат штаба Навального в Самаре» к участию 31 января в публичном мероприятии в форме митинга».

Накануне участковый уполномоченный полиции провел «акт исследования интернет-страницы телеграм-канала «Чат штаба Навального в Самаре», в котором обнаружили несколько сообщений Алашеева с якобы призывами к участию в акции 31 января.

Активиста приговорили к 8 суткам ареста, но позже Самарский областной суд отменил это решение.

‼️Самарский областной суд сегодня отменил решение нижестоящего суда, который 19 февраля арестовал экс-координатора штаба Навального Егора Алашеева на 8 суток за якобы анонс акции 31 января. Об этом сообщает адвокат Станислав Селезнев. Алашеев должен выйти на свободу сегодня. https://t.co/HrlaS1c3y0 — Апология протеста (@apologiaprotest) February 26, 2021

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Товарищество собственников жилья «Ленина 18Б» из Петрозаводска подало в Мещанский районный суд Москвы на блогера Илью Варламова иск для защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Собственники жилья решили судиться с Варламовым из-за его поста о «говнохранителях на страже визуального мусора», к которым он причислил и ТСЖ. Блогер раскритиковал представителей товарищества, которые подали иск к мэрии из-за требований к размещению на зданиях вывесок в центре города и выиграли суд.

По данным Mash, Варламов в октябре 2020 года посещал Карелию, после чего «выдал отборную порцию ненависти в адрес местных» и показал, как выглядел город до принятия единого дизайн-кода и после.

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Следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении 29-летнего жителя Тамбова. Мужчина опубликовал фотографии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте проекта «Бессмертный полк», сообщила пресс-служба следственного управления СК по Тамбовской области.

«По материалам сотрудников УФСБ России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), подозревается 29-летний местный житель города Тамбова», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Поступок, конечно, хулиганский, но на реабилитацию нацизма все же не тянет, — считает Telegram-канал «Цифровое Средневековье». — А ведь осудят, глазом не моргнут. Все-таки очень странная ситуация, когда власть делает своих граждан теми, кем они по факту не являются: «оправдателями терроризма», «реабилитаторами нацизма», «экстремистами», «иностранными агентами» и прочими врагами народа».

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В Пензе руководство школы № 66 обратилось в полицию с просьбой проверить на наличие экстремизма и призывов к свержению власти посты восьмиклассницы. В своих публикациях девочка сообщала об акции протеста 23 февраля.

Блоги / Статья из региона: Руководство пензенской школы попросило полицию проверить посты своей ученицы на экстремизм https://t.co/ZQumwWdvo4 — Эхо Москвы (@EchoMskRu) February 22, 2021

Заявление в полицию написала исполняющая обязанности директора школы № 66 Вера Махонина.

«С меня брали показания по этому заявлению в городском УМВД. Спрашивали, не давал ли я ей [школьнице] указания по размещению этих постов», — сказал первый секретарь пензенского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Георгий Камнев.

Первый секретарь пензенского обкома ЛКСМ и депутат городской думы Александр Рогожкин рассказал «7х7», что восьмиклассницу вызвали в полицию и там изъяли телефон, она уже несколько дней находится без связи.

Недавно девочку перевели в другую школу.

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На координатора краснодарского штаба Навального Анастасию Панченко завели дело о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» из-за сториз в Инстаграме. На одной целовались два юноши, на другой – две девушки.

Позже её задержали за анонс акции памяти Бориса Немцова в Telegram.

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Бурятскую правозащитницу Надежду Низовкину госпитализировали после голодовки в спецприемнике. Ранее Советский районный суд Улан-Удэ признал правозащитницу её виновной в нарушении ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без уведомления) и арестовал на 10 суток.

По версии полиции, Низовкина, находясь 31 января на площади Революции в Улан-Удэ, собрала группу граждан в количестве 50 человек, «которые выражали мнение по актуальным проблемам общественно-политического характера, а именно в части освобождения гражданина Навального А.А., недовольством порядка управления государством» с использованием плакатов.

Низовкиной также вменили «призывы граждан участвовать в публичном мероприятии 31 января» во время прямого эфира 29 января на Youtube-канале «Республика Бурятия».

В Улан-Удэ госпитализировали правозащитницу Надежду Низовкину, арестованную из-за акции в поддержку Навального. Полицейские посчитали, что она плохо чувствует себя из-за объявленной сухой голодовки, но сама Низовкина настаивает на обратномhttps://t.co/pVcZEPf07N — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) February 23, 2021

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В Ростове-на-Дону задержали активистку, автора телеграм-канала «Цветы для Володи» Веру Олейникову. Она сообщила, что задержание проводилось у подъезда её дома сотрудниками полиции и ФССП. После этого её отвезли в суд.

Вчера Вера Олейникова присутствовала на приговоре активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко. Причем она находилась в основном зале заседаний в футболке с надписью «мусора хуже мусора». Она писала, что ее хотели выдворить из суда, потому что ее майка «провокационная».

В Ростове-на-Дону полиция и ФССП задержали фотографа Веру Олейникову, снимавшую процесс над Анастасией Шевченко Фото: Вера Олейникова / Instagramhttps://t.co/DIQgbu6i4H pic.twitter.com/DfhiWSIzkU — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 19, 2021

В своем профиле Instagram активистка написала, что пока она на свободе, однако её до сих пор угрожает 15 суток ареста, а также увеличение штрафа с 30 тысяч до 60-ти.

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Продолжает бороться за своё освобождение калужанин Иван Любшин, отправленный на пять лет и два месяца в колонию за комментарий про Михаила Жлобицкого, в котором ФСБ обнаружила оправдание терроризма, и суд с нею согласился. Активист продолжает находить множество процессуальных нарушений в ходе своего задержания, а также следствия и суда. Об этом «РосКомСвободе» сообщил отец осуждённого.

Он написал несколько обращений. Во-первых, в СПЧ, заявив, что считает приговор суда несправедливым, выводы следствия, основанные на ангажированной экспертизе, ошибочными — по его мнению, в его словах нет оправдания терроризма, а лишь содержится характеристика Жлобицкого как личности. В данном случае, считает он, нарушено его право на выражение собственного мнения, гарантированного статьёй 10 европейской Конвенции, а также статьёй 29 Конституции РФ.

Им было также отправлено письмо в Институт проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге, где оспаривается заключение экспертов и применение антитеррористического законодательства в его отношении. Он просит изучить материалы его дела, сделав заключение о правомерности применения статьи 205.2 УК РФ в его отношении. Любшин отправил обращения в Госдуму и Администрацию Президента РФ — уведомления о получении адресатами писем он уже получил.

Недавно стало известно, что судья Ломоносовского районного суда города Архангельска Шестакова А.О. отказала в принятии к производству жалобы Любшина Ивана Викторовича о признании незаконным постановления о возбуждении уголовного дела против него. Любшин будет обжаловать данное постановление в Архангельском областном суде.

В ноябре прошлого года Любшин обратился в ЕСПЧ.

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пожаловался житель Калуги Иван Любшин, приговоренный к пяти годам колонии за три высказывания в соцсети «ВКонтакте». Следствие и российские суды посчитали, что опубликовав мнение о подрыве здания ФСБ в Ар…https://t.co/T2e0LTvNR3 — Коммерсантъ (@kommersant) November 16, 2020

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Недавно получил штраф в 510 тысяч активист из Набережных Челнов Карим Ямадаев. Обвинение просило дать ему 6 лет и 7 месяцев колонии. В конце декабря 2019 года он опубликовал видео, на котором некий судья избирает меру наказания для «Дмитрия Пескова» и «Игоря Сечина», после чего исполняет приговор (за кадром). В числе подсудимых был и «Владимир Путин», но приговор ему в опубликованном видео не выносят. Сюжет, по задумке автора, развивается в 2022 году.

В описании к видео сказано, что «авторский и актерский состав веб-сериала — это творческий коллектив людей, объединенных исключительно художественной идеей и не преследующих цель пропаганды насилия или разжигания ненависти к какой-либо социальной группе».

Ямадаева обвинили в призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст.319 УК РФ). По второй статье прокуратура запросила 9 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Инициатором преследования Ямадаева выступило управление ФСБ по Татарстану.

Вот так это всё начиналось год назад:

Карим Ямадаев из Набережных Челнов снял ролик «Судья Грэмм», в котором человек в маске выносит приговор Владимиру Путину, Игорю Сечину и Дмитрию Пескову, а потом приводит его в исполнение. Помимо оскорбления власти следователи увидели в этом призыв к терроризму. Ямадаев арестован pic.twitter.com/a3tJ7GGXxY — ROMB (@romb_news) January 14, 2020

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За оскорбление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова перед судом предстанет житель Пыталовского района: как сообщили в районной прокуратуре, в 00:55 16 декабря 2020 года он отправил в интернет-приёмную администрации области обращение в неприличной форме, содержащее оскорбление органов государственной власти. Своими словами, отметили в прокуратуре, мужчина унизил честь и достоинство представителей исполнительной власти области, в том числе губернатора Михаила Ведерникова.

Поскольку это обращение прошло предварительную модерацию, на сайте интернет-приёмной администрации Псковской области и органов исполнительной власти оно опубликовано не было.

Заявление в прокуратуру Псковской области направил руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев. В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме).

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Прокуратура прекратила дело кубанского лидера «Левого сопротивления» Дарьи Полюдовой о призывах к нарушению территориальной целостности России. «Это первое известное дело по ч.1 ст.280.1 УК РФ, которое прекратили из-за частичной декриминализации статьи», — сообщает глава Международной «Агоры» Павел Чиков.

Адвокат Леонид Соловьев подал ходатайство о немедленном освобождении Дарьи Полюдовой из-под стражи. Согласно статье 109 УПК РФ, предельный срок содержания под стражей в случае Полюдовой — 12 месяцев. При этом следствие за 30 дней до истечения этого срока должно предъявить все материалы дела защите, а если не успевают — освободить.

Полюдова находится под стражей с января 2020 года. Ей также вменяется часть 2 статьи 205.2 УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Поводом к возбуждению дела стала ее публикация во «ВКонтакте», в которой она якобы оправдывает деятельность Шамиля Басаева и Аслана Масхадова.

Согласно еще одному обвинению — уже по ч.1 ст.205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) — Полюдовой вменяют ее высказывания о действиях так называемого «лубянского стрелка» Евгения Манюрова, который 19 декабря 2019 года открыл стрельбу у зданий ФСБ на Лубянке.

ФСБ утверждала, что во время пикета Полюдова призывала жителей к референдуму по выходу Курил из состава России https://t.co/Iw5vNbSLrG — Медиазона (@mediazzzona) February 25, 2021

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За пост в Facebook о недопуске слушателей на суд екатеринбурженке Дарье Беляевой назначили штраф в 30 тыс. рублей. Протокол на нее составили сотрудники полиции, которые мониторили соцсети. В посте за октябрь 2020 года они обнаружили нелитературный эпитет, который признали очерняющим «честь и достоинство как судьи, так и всего судейского корпуса». Судья отклонила все ходатайства стороны защиты и пришла к аналогичному выводу.

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Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал координатора движения «Весна» Александра Кашеварова на 5 суток за анонс акции памяти Бориса Немцова. Об этом сообщает адвокат «Апологии протеста» Андрей Лепёхин.

Кашеварова признали виновным по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ. Активиста обвинили в том, что 24 февраля на странице движения «Весна» в Челябинске во «ВКонтакте» он опубликовал пост, в котором рассказал об акции памяти убитого политика, запланированной на сегодняшний вечер.

Ещё одного челябинца, Джавида Агаева, тоже за анонс акции памяти Немцова, но уже в Facebook, суд отправил под арест на пять суток.

Оба молодых человека вышли на свободу на днях:

Завтра после 5 суток административного ареста за анонс акции в память Бориса Немцова выходят Александр Кашеваров и Джавид Агаев — Александр выходит в 16:12 по адресу Уральская 11а

— Джавид выходит в 19:50 по адресу Чайковского 5 Приходите встречать ребят! — Денис Ибрагимов (@HePastAway) March 2, 2021

Стоит заметить, Челябинск в последнее время стал ещё одним местом, где активистов отправляют под суд за посты в интернете уже в массовом порядке. Совсем недавно вышли из-под ареста Мария Макарова и Инна Пономарёва.

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В России за последний месяц в федеральный перечень экстремистов и террористов внесли 174 человека. Это рекорд как минимум за 2,5 года, сообщил «МБХ медиа» программист Иван Шукшин, создатель телеграм-канала по мониторингу изменений реестра.

До этого рекордным был август 2018 года, тогда в список внесли 173 человека. “За все время наблюдения это действительно рекорд. В самый первый месяц наблюдения я начал не с первого числа, а с шестого, и за первые шесть дней августа 2018 [года] было добавлено, судя по вебархиву, минимум девять человек. То есть февраль 2021 года – это рекордный месяц после августа 2018 [года]”, – рассказал Шукшин.

20 февраля создатель телеграм-канала сообщил “МБХ медиа”, что за неделю с 15 февраля в федеральный перечень экстремистов и террористов внесли 76 человек. Большая часть вновь добавленных — граждане Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Также много уроженцев Дагестана и Чечни.

Февральский дайджест преследований за высказывания в Сети демонстрирует нам несколько тревожных тенденций.

Во-первых, больше не осталось интернет-платформ, на которых россияне могли бы безопасно выражать своё мнение. Власти уже перешагнули тот рубеж, когда им было необходимо соблюдать все правила приличия, привлекая к ответственности за слова. Дела заводятся быстро, следствия по ним проходят молниеносно, суды выносят решения с не меньшей скоростью. Многое из этого обусловлено тем, что правоприменительная практика за годы ужесточения законодательства в области интернета уже устоялась и встала на поток, а также вследствие перехода многих наказаний из «уголовки» в «административку» — на заре декриминализации статьи 282 УК РФ многие эксперты предупреждали, что произвол только возрастёт, как и количество преследований. «Дел будет больше, а резонанса меньше», — прогнозировал юрист и правозащитник Владислав Юсупов.

Во-вторых, как отмечалось в недавнем исследовании «Агоры», в части свободомыслия остаётся всё меньше регионов, оставшихся в «зелёной» зоне, т.е. где с активистами обходятся достаточно мягко, не происходит массового преследования за выражение собственного мнения.

В-третьих, законодательство ужесточается уже не ползучими темпами, а в режиме турбулентности. В конце прошлого года был принят целый пакет репрессивных законов, а уже в начале этого — в Госдуму внесено не меньшее количество сомнительных законопроектов, которые станут очередными поводами для привлечения к ответственности практически за любые посты в Сети.

Судя по риторике высшего руководства страны, это ещё не финал грандиозной онлайн-облавы на свободу мнений.