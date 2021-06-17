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June 17, 2021, 12:26 p.m.

Госдума сделала обязательным упоминание в СМИ о запрете террористических организаций

Штрафы за невыполнение нового закона для журналистов составят до 2500 рублей, для редакций — до 50 тысяч рублей.

Депутаты приняли в третьем чтении закон, который предусматривает запрет на распространение в СМИ информации об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена.

 


Аналогичный запрет уже действует в отношении экстремистских организаций.

Ранее один из соавторов внесённого марте текущего года законопроекта - председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн — указывал на очевидный правовой пробел в этом отношении, поскольку общественная опасность террористических организаций не меньше, чем у экстремистских.

При упоминании таких организаций и общественных объединений СМИ обязаны будут ставить маркировку о запрещении их деятельности в России. Отказ от такой пометки будет грозить штрафом до 2 500 рублей для журналистов и до 50 000 рублей для редакции, допустившей нарушение.

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