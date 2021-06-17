Госдума сделала обязательным упоминание в СМИ о запрете террористических организаций

Депутаты приняли в третьем чтении закон, который предусматривает запрет на распространение в СМИ информации об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена.

Госдума приняла закон, который вводит новые требования к упоминанию в СМИ террористических организаций https://t.co/rRkLnLlR72 — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) June 17, 2021



Аналогичный запрет уже действует в отношении экстремистских организаций.



Ранее один из соавторов внесённого марте текущего года законопроекта - председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн — указывал на очевидный правовой пробел в этом отношении, поскольку общественная опасность террористических организаций не меньше, чем у экстремистских.



При упоминании таких организаций и общественных объединений СМИ обязаны будут ставить маркировку о запрещении их деятельности в России. Отказ от такой пометки будет грозить штрафом до 2 500 рублей для журналистов и до 50 000 рублей для редакции, допустившей нарушение.