Законопроект против «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» рекомендован к принятию во II чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за «пропаганду ЛГБТ среди всех граждан» и до 10 миллионов рублей — «за пропаганду педофилии». Как указывается в документе, это будет касаться распространения соответствующей информации в СМИ или интернете.
При этом иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать из страны.
Но, в то же время, поправки о введении уголовной ответственности за подобную «пропаганду» комитет не поддержал.
С инициативой об уголовном наказании выступили депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП). Предполагались сроки:
Также комитет Госдумы по госстроительству отклонил поправки о введении административной ответственности за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх. Штраф, согласно внесённым поправкам, должен в таком случае составлять от нескольких сотен тысяч рублей до 5 млн рублей.
В конце октября текущего года Госдума единогласно приняла в пeрвoм чтении зaкoнoпрoeкт o зaпрeтe прoпaгaнды «нeтрaдициoнных ceкcуaльных oтнoшeний» в Рoccии, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Законопроект вызвал критику представителей медиаиндустрии. В частности, книгоиздатели опасаются снижения темпов выпуска книг из-за того, что все выходящие в свет произведения надо будет мониторить на предмет пропаганды.
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