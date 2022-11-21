Нужна юр.помощь?
Новости
21 November 2022

Законопроект против «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» рекомендован к принятию во II чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки о введении многомиллионных штрафов, но при этом нормы об уголовном наказании, а также о запрете подобной информации в компьютерных играх не поддержаны.
Фото: 4s-info.ru

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за «пропаганду ЛГБТ среди всех граждан» и до 10 миллионов рублей — «за пропаганду педофилии». Как указывается в документе, это будет касаться распространения соответствующей информации в СМИ или интернете.

При этом иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать из страны.

Но, в то же время, поправки о введении уголовной ответственности за подобную «пропаганду» комитет не поддержал.

С инициативой об уголовном наказании выступили депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП). Предполагались сроки:

  • до года при повторном нарушении запрета на пропаганду ЛГБТ;
  • до двух лет при повторном нарушении закона с использованием СМИ;
  • до трех лет при повторном нарушении запрета среди несовершеннолетних;
  • до двух лет за повторное нарушение запрета пропаганды педофилии;
  • до пяти лет за нарушение запрета пропаганды педофилии с использованием СМИ.

Также комитет Госдумы по госстроительству отклонил поправки о введении административной ответственности за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх. Штраф, согласно внесённым поправкам, должен в таком случае составлять от нескольких сотен тысяч рублей до 5 млн рублей.

В конце октября текущего года Госдума единогласно приняла в пeрвoм чтении зaкoнoпрoeкт o зaпрeтe прoпaгaнды «нeтрaдициoнных ceкcуaльных oтнoшeний» в Рoccии, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Законопроект вызвал критику представителей медиаиндустрии. В частности, книгоиздатели опасаются снижения темпов выпуска книг из-за того, что все выходящие в свет произведения надо будет мониторить на предмет пропаганды.

149-ФЗ абсурд 436-ФЗ 139-ФЗ КоАП пропаганда гомосексуализма закон о СМИ педофилия смена пола

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Госдума в первом чтении одобрила запрет «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений»
В Госдуму внесены законопроекты о наказаниях за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений»
Запрет «пропаганды нетрадиционных отношений» хотят распространить на компьютерные игры
Фильмы с «сексуальными девиациями» хотят вносить в реестр запрещённой информации
Тема недели: запрет «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений»
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности