Запрет «пропаганды нетрадиционных отношений» хотят распространить на компьютерные игры

В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», которыми предлагается ввести штрафы за «ЛГБТ-пропаганду» в компьютерных играх. Об этом сообщила автор инициативы, первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

Законопроекты о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» были внесены в Госдуму в конце октября текущего года и приняты в первом чтении в достаточно короткие сроки. Видимо, представительнице фракции «Справедливая Россия — За правду» показалось недостаточным количество предлагаемых одиозными законопроектами ограничений, и она заговорила о компьютерных играх, поскольку дети уделяют им много внимания и «оказываются в ситуации незащищенности из-за недостатка регулировки законом оборота и содержания игр».

По словам Лантратовой, многие разработчики игр показывают в своих проектах геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Поправки в законопроект помогут оградить людей от такого контента и «сохранить здоровье граждан»:

«К такой информации может быть отнесена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и желание сменить пол, а также иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий».

За «пропаганду» ЛГБТ в играх она предлагает ввести штрафы в размере до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех млн рублей для юридических лиц. А за «пропаганду в отношении детей» — до 400 тысяч и до пяти млн рублей соответственно.

Её предложение получило поддержку главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, члена фракции КПРФ Нины Останиной и зампреда фракции «Справедливая Россия — За правду» Олега Нилова. «Всё это дьявольские проявления, которые противоречат нашим традиционным ценностям. Всё, где это сегодня демонстрируется, должно быть вне закона. Мы обязаны защитить общество», - отметил он.

Кроме этого, поправки Лантратовой предполагают запрет распространения компьютерных игр, пропагандирующих жестокость, насилие и порнографию, а также содержащих ненормативную лексику.

Госдума намерена принять законопроект во втором чтении 27 ноября текущего года.