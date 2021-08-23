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23 August 2021

Хакатон DemHack 3: ищем проекты в сфере приватности, доступа к информации и цифрового права

Команды будут искать технические решения, которые помогут гражданам защитить цифровые права и расширить свои цифровые возможности; победитель получит квадрокоптер DJI FPV Combo или денежную премию в размере 120 000 рублей.

«Роскомсвобода» совместно с Privacy Accelerator открывает регистрацию заявок на хакатон DemHack 3, который пройдет 18-19 сентября 2021 года в смешанном формате: часть команд будет работать на площадке в Москве, часть — удалённо.

Главные темы нового хакатона: приватность, доступ к информации и legal tech.

Команда-победитель получит квадрокоптер DJI FPV Combo или денежную премию в размере 120 000 рублей.                                                                   

Первый хакатон DemHack состоялся в сентябре 2020 года и собрал проекты в области цифрового гражданства, направленные защиту прав и реализацию интересов граждан в цифровой среде. DemHack 2 ставил перед участниками уже конкретные задачи в более узких сегментах прайваси, цифровой безопасности, доступа к информации и свободы передачи данных. 

 

На третьем хакатоне Demhack командам предложены задачи в трех направлениях: 

– защита приватности, анонимности и персональных данных; 

– открытость, прозрачность и доступ к информации;

– цифровые технологии в юриспруденции и автоматизация правовых вопросов.

 

Команды будут искать технические решения, которые помогут гражданам защитить цифровые права и расширить свои цифровые возможности. Помимо выполнения предложенных задач, участники могут заявить свой собственный проект, обосновав его техническую реализуемость, актуальность и важность для общества.

Заявки принимаются до 10 сентября 2021 года.

Лучшие проекты могут стать резидентами нового набора Privacy Accelerator, где прокачиваются коммерческие и некоммерческие проекты в сфере прайваси, доступа к информации и legal tech. Акселератор выпустил уже два набора проектов, которые прошли путь от идеи до ранней версии продукта и получили хорошие отзывы профильных экспертов.

Партнёрами DemHack 3 выступают «Хабр», «Теплица социальных технологий», «Инфокультура», Security Lab, Russian Hackers и др.



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