Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Лигу свободных наций»

Генпрокуратура РФ признала нежелательной литовскую неправительственную организацию Free Nations League. Об этом говорится в официальном пресс-релизе надзорного ведомства:

«Установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, а руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании и Украине, призывают к нарушению территориальной целостности РФ и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами».

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования, также говорится в сообщении Генпрокуратуры.



Сайт организации из соображений военной цензуры был заблокирован ещё в октябре прошлого года вместе с порталом «Вечерний Николаев» и одесской юридической компанией «Гранд Иншур». Блокировка «Лиги» осуществляется по «маске» (*), то есть — со всеми доменами и поддоменами.

«Лига свободных наций» позиционирует себя как «антиимперскую» общественно-политическую платформу, которая объединяет «национальные движения порабощенных Москвой народов». На сайте организации говорится, что в «Лиге» есть представители бурятского, казачьего, калмыцкого, эрзянского, башкирского, татарского и ингерманландского национальных движений. «Лига» выступает за «обретение народами и территориями РФ реального суверенитета».