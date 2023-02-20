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20 February 2023

Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Лигу свободных наций»

Сайт организации надзорное ведомство заблокировало со всеми доменами и поддоменами ещё в начале октября прошлого года. В обосновании же решения о «нежелательности» сказано, что деятельность Free Nations League представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
Фото: Unsplash / Kyle Glenn

Генпрокуратура РФ признала нежелательной литовскую неправительственную организацию Free Nations League. Об этом говорится в официальном пресс-релизе надзорного ведомства:

«Установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, а руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании и Украине, призывают к нарушению территориальной целостности РФ и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами».

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования, также говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Сайт организации из соображений военной цензуры был заблокирован ещё в октябре прошлого года вместе с порталом «Вечерний Николаев» и одесской юридической компанией «Гранд Иншур». Блокировка «Лиги» осуществляется по «маске» (*), то есть — со всеми доменами и поддоменами.

«Лига свободных наций» позиционирует себя как «антиимперскую» общественно-политическую платформу, которая объединяет «национальные движения порабощенных Москвой народов». На сайте организации говорится, что в «Лиге» есть представители бурятского, казачьего, калмыцкого, эрзянского, башкирского, татарского и ингерманландского национальных движений. «Лига» выступает за «обретение народами и территориями РФ реального суверенитета».

149-ФЗ 139-ФЗ Генпрокуратура 299-ФЗ сепаратизм нежелательная организация военная цензура

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