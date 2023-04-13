Нежелательный пакет цензуры

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили, что «Неизвестный госорган» отправил в бан целый пакет сайтов организаций, которые в своё время были признаны в России нежелательными.

Сайт Бард-колледжа впервые подвергся блокировке ещё в июле 2021 года, как раз через месяц после признание его «нежелательным». На днях его внесли заново, но уже по «маске», то есть — со всеми доменами и поддоменами, а также по www. Первый раз доступ ограничила Генпрокуратура, которая имеет на это соответствующие полномочия, но на этот раз автором выступил, как мы уже неоднократно об этом писали, «Неизвестный госорган». В каком-то смысле это является очередным доказательством того, что именно ГП скрывается под этим анонимным ведомством.

Международный научный центр им. Вудро Вильсона был признан нежелательным в ноябре 2022 года, но блокировке его сайт подвергся только сейчас. Как и в случае с Бард-колледжем, блокировка происходит тоже со всеми доменами и поддоменами и отдельно по www.

Чешский Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы попал в немилость российских властей в июне 2022 года. Сайт тоже был заблокирован на днях всё по тому же принципу — по «маске» и www.

Нежелательность пришла к канадскому Институту Макдональда-Лорье в августе прошлого года. Сайт блокируется так же, как и у вышеназванных организаций.

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (или ENEMO) стала нежелательной в сентябре 2021 года, а её сайт с доменами, поддоменами и по www был заблокирован только вот на днях.

Королевский Институт Международных Отношений или Chatham House блокируется по тому же принципу, а нежелательность его настигла в апреле прошлого года.

Российский исследовательский проект The Insider признан нежелательным в июле прошлого года. С того момента в реестр попадали его дополнительные домены, позже был заблокирован домен основной (даже с задвоением). На этот раз снова внесён допдомен, и тоже по «маске».

22 декабря прошлого года нежелательным стал Антивоенный комитет в Швеции «Russians Against War», и вот сейчас он попал в реестр запрещённых сайтов и по «маске», и по www.

Польский WOT Foundation занимается темами, связанными с Российской Федерацией и странами восточного партнерства и мигрантами. Нежелательным он стал в январе 2022 года, но, как и во множестве вышеперечисленных случаев, под блокировку попал только сейчас.