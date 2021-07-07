О «приземлении» Википедии: «Когда госзапрос противоречит политике сервиса, отказ по нему правомерен, если это не угрожает правам человека»

На днях депутат Антон Горелкин непрозрачно намекнул, что Фонду «Викимедиа» всё же придётся открыть представительтсво на территории России. Напомним, закон «о приземлении» иностранных IT-компаний в России обязывает зарубежные организации, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, делать это.

Горелкин пишет о том, что «Викимедиа» начала «серию консультаций с сообществами википедистов из разных стран по поводу соблюдения местных законов». Действительно, 12 июня между немецкоязычными и франкоязычными волонтёрами «Википедии» и юридическим директором Фонда «Викимедиа» Джейкобом Роджерсом состоялся разговор на эту тему. Роджерс рассказал, что нынешнее превалирование американского права в отношении «Википедии» всё чаще ставится под сомнение международной юриспруденцией. Он ожидает, что число случаев, когда Фонду придётся опираться на судебные решения за пределами США, будет расти.

Однако он предложил пока делать это в трёх случаях:

- при угрозе причинения вреда Фонду или редакторам;

- при заведомом понимании, что судебный процесс не будет выигран;

- при угрозе правам человека.

«Позиция очень странная, а в чем-то даже провоцирующая. Сомневаюсь, что она будет эффективной в случае российского закона о «приземлении» интернет-платформ, под который Вики попадает», — отреагировал Горелкин.

Руководство «Википедии» абсолютно право в том, что все запросы от национальных госорганов проверяет на нарушение прав человека и правил самой онлайн-энциклопедии, не согласен с депутататом глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян:

«Если действительно выяснится, что, например, конкретный запрос на удаление информации подпадает под эти критерии, то «Википедия» удалит это. Если же запрос, по мнению юриста платформы, противоречит политике сервиса и не грозит правам человека, то отказ по нему будет вполне правомерным».

Никаких инструментов воздействия на американский сервис у российских депутатов нет, продолжает юрист.

«Закон о «приземлении» позволяет властям отрезать платформу от рекламного рынка. Но «Википедия» не оказывает рекламных услуг ни в России, ни за рубежом. Единственное, что может сделать государство, — или полностью заблокировать ресурс, или замедлить доступ к нему. Скорее всего, решение в отношении сервиса будет политическим, исходящим из Администрации Президента», — заключил он.

Ранее исполнительный директор НП «Викимедиа РУ» Станислав Козловский рассказал «Роскомсвободе», чем новый закон грозит всемирной онлайн-энциклопедии.

«Предлагаемый закон потребует создания юридической службы в России, для представления в судах, а у некоммерческой организации нет на это денег. На это может потребоваться колоссальное количество средств. Это во-первых. Во-вторых, представительство «Википедии» в России, если будет содержать такой штат персонала, потребует финансирования из-за рубежа, а это приведёт к тому, что это НКО автоматически станет иностранным агентом и попросту не сможет работать. Сейчас «Викимедиа РУ» никаких денег из-за рубежа не получает. Если же закон проигнорировать, то это приведёт к блокировке «Википедии» в России», — заявлял он.

По словам Козловского, про «Википедию» законодатели не подумали, ориентируясь на коммерческие организации, однако больше месяца назад обещали сделать так, чтобы новая норма не затронула всемирную энциклопедию.

«Выслушали, обещали поправить законопроект, но так и не поправили. Основные требования закона вступят в силу с 1 января 2022 года. Пока юристы будут думать», — сказал он сейчас.