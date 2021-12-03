Тема недели: законодательное наступление на цифровые права

Заданный тренд на суверенизацию Рунета и поголовную деанонимизацию пользователей активно продолжается. Вступают в силу очередные положения, которые позволяют Роскомнадзору самостоятельно управлять трафиком в Рунете, а также нормы, возлагающие новые обязанности на граждан и интернет-провайдеров. Параллельно с этим в законе об информации продолжают расширяться основания для внесудебного ограничения доступа к сайтам.

Довольно ясно, что российские власти не хотят прислушиваться к рекомендациям международных организаций, призывающих защищать анонимность и приватность пользователей, а также исполнять решения ЕСПЧ, который уже неоднократно отмечал противоречие российских законов Европейской конвенции по правам человека. Пространство для свободы информации продолжает сужаться. На этом фоне весьма глупо выглядит продвигаемая уже второй год инициатива по реализации «интернета для бедных», который на деле никому, кроме властей, не нужен. Ведь стоимость доступа к интернету в России — одна из самых низких по всему миру. При этом следует понимать, что свои расходы по предоставлению части трафика бесплатно операторы станут возмещать из других источников, вернее, за счёт абонентов. На днях уже стало известно, что крупнейшие операторы сотовой связи откажутся от опции безлимитного интернета для новых клиентов.

В январе вступят в силу несколько одиозных законов, которые продолжат политику балканизации российского сегмента Интернета и введут новые требования для международных технологичных компаний. Это ещё больше ухудшит инвестиционный климат для IT-сектора.