Биометрия москвичей — не собственность столичных властей

Депутаты Московской городской думы обратились к мэру Москвы с требованием к городу запрашивать обязательное информированное согласие москвичей для использования их биометрических данных в системе распознавания лиц – как того требует закон о персональных данных. Об этом в своих соцсетях написал российский общественный и политический деятель, адвокат и основатель исследовательского центра «Коллективное действие» Сергей Росс:

«Действительно: почему Сбербанк в банкоматах запрашивает согласие на биометрию, а город Москва использует данные граждан «втёмную»? Ни отказаться, ни согласиться нельзя. Парадокс».

По его словам, это важный шаг вперед, о необходимости которого говорит ИЦ «Коллективное действие», «Роскомсвобода», исследователи и представители гражданского общества. «Рад, что наша работа – даже в это непростое время – приносит плоды на благо общества», – пишет Росс.

Как рассказал знакомый с ситуацией юрист «Роскомсвободы», вся эта история началась, когда депутаты Мосгордумы стали получать жалобы своих избирателей, которых полиция отлавливала на акциях протеста с помощью системы распознавания лиц, а вскоре в числе задержанных на основании данных с видеокамер оказались и сами депутаты — в том числе депутат Елена Шувалова, которой выписали административный штраф.



Количество таких случаев постоянно росло, и основатель исследовательского центра «Коллективное действие», активист Сергей Росс решил подготовить законопроект Мосгордумы о моратории на использование систем распознавания лиц. Он обратился к Елене Шуваловой, которая поддержала идею о его внесении. Позже к работе над ним подключились другие московские депутаты, а в качестве правовых консультантов к работе над документом привлекли юристов «Роскомсвободы».



В Мосгордуме были проведены слушания, на которых выступили Сергей Росс и юристы «Роскомсвободы», озвучив проблему неконтролируемой слежки, а также привлечения к ответственности на основании данных с камер.

Аргументация запрета использования системы распознавания лиц следующая:

С юридической точки зрения эта система спорная;

Во многих странах она применяется либо ограниченно, либо решено её не применять совсем;

Необходим общественный контроль над системой хранения и передачи третьим лицам собираемой камерами биометрии;

Конечная техническая реализация таких технологий варьируется от случая к случаю — так, нередко используются камеры видеонаблюдения настолько низкого разрешения, что распознаваемая область изображения содержит (буквально) всего несколько пикселей;

Своими соображениями поделились также технически специалисты, рассказавшие об ошибочных срабатываниях системы.

Депутаты поддержали высказанные опасения, также упомянув при этом политический аспект, поскольку системы распознавания лиц зачастую используются не для поиска преступников или пропавших людей, а для наказаний оппонентов власти.

«По идее развёртывание системы, имеющей такое количество недостатков, лучше было бы вообще отменить, но загвоздка в том, что введение в эксплуатацию этих камер и этой технологии происходит в рамках так называемого «правового эксперимента», установленного федеральным законом», – уточняет юрист «Роскомсвободы. – А законы Мосгордумы в иерархии нормативно-правовых актов стоят ниже законов федеральных, поэтому было предложено направить инициативу на предоставление людям хотя бы возможности дать или не давать своего согласия на участие в этом «эксперименте», а также в целом повысить его прозрачность».

Ещё одной из задач данной инициативы является привлечение внимания общественности к проблеме неконтролируемости, неподотчётности систем распознавания лиц, а также риске использования их в репрессивных, политических целях. В процессе диалога было решено, что необходимо привлекать Мосгордуму, мэрию и лично Сергея Собянина к решению проблемы неконтролируемого использования систем распознавания лиц. На данном этапе решили обратиться к главе города от имени сразу нескольких московских депутатов.



Напомним, в декабре Московской городской Думе прошёл круглый стол, посвященный оценке эффективности пятилетнего федерального эксперимента с системами распознавания лиц в Москве. Депутаты и эксперты обсудили, как оценить пользу (или вред) от тотального сбора биометрических данных, а также какие проблемы есть в работе системы и чем рискуют граждане.

«Роскомсвобода» как минимум с 2020 года требует ввести мораторий на использование системы распознавания лиц. Во-первых, это технология двойного назначения, которую, как уже доказано практикой, власти используют не только для поимки преступников, но и для слежки за гражданами. Во-вторых, система хранения и передачи данных граждан крайне непрозрачна и никем не контролируется. В-третьих, уже были случаи утечки биометрии, взятой именно из базы со столичных камер, и нарушители отделались лишь небольшими штрафами.

Пока система видеонаблюдения не станет прозрачной и подотчётной и не будет иметь гарантии защиты от подобных злоупотреблений, использовать технологию распознавания лиц нельзя.



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