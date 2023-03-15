Биометрия москвичей — не собственность столичных властей

Депутаты Московской городской думы обратились к мэру Москвы с требованием к городу запрашивать обязательное информированное согласие москвичей для использования их биометрических данных в системе распознавания лиц – как того требует закон о персональных данных. Об этом в своих соцсетях написал российский общественный и политический деятель, адвокат и основатель исследовательского центра «Коллективное действие» Сергей Росс:
«Действительно: почему Сбербанк в банкоматах запрашивает согласие на биометрию, а город Москва использует данные граждан «втёмную»? Ни отказаться, ни согласиться нельзя. Парадокс».
По его словам, это важный шаг вперед, о необходимости которого говорит ИЦ «Коллективное действие», «Роскомсвобода», исследователи и представители гражданского общества. «Рад, что наша работа – даже в это непростое время – приносит плоды на благо общества», – пишет Росс.
Как рассказал знакомый с ситуацией юрист «Роскомсвободы», вся эта история началась, когда депутаты Мосгордумы стали получать жалобы своих избирателей, которых полиция отлавливала на акциях протеста с помощью системы распознавания лиц, а вскоре в числе задержанных на основании данных с видеокамер оказались и сами депутаты — в том числе депутат Елена Шувалова, которой выписали административный штраф.
Количество таких случаев постоянно росло, и основатель исследовательского центра «Коллективное действие», активист Сергей Росс решил подготовить законопроект Мосгордумы о моратории на использование систем распознавания лиц. Он обратился к Елене Шуваловой, которая поддержала идею о его внесении. Позже к работе над ним подключились другие московские депутаты, а в качестве правовых консультантов к работе над документом привлекли юристов «Роскомсвободы».
В Мосгордуме были проведены слушания, на которых выступили Сергей Росс и юристы «Роскомсвободы», озвучив проблему неконтролируемой слежки, а также привлечения к ответственности на основании данных с камер.
Аргументация запрета использования системы распознавания лиц следующая:
Депутаты поддержали высказанные опасения, также упомянув при этом политический аспект, поскольку системы распознавания лиц зачастую используются не для поиска преступников или пропавших людей, а для наказаний оппонентов власти.
«По идее развёртывание системы, имеющей такое количество недостатков, лучше было бы вообще отменить, но загвоздка в том, что введение в эксплуатацию этих камер и этой технологии происходит в рамках так называемого «правового эксперимента», установленного федеральным законом», – уточняет юрист «Роскомсвободы. – А законы Мосгордумы в иерархии нормативно-правовых актов стоят ниже законов федеральных, поэтому было предложено направить инициативу на предоставление людям хотя бы возможности дать или не давать своего согласия на участие в этом «эксперименте», а также в целом повысить его прозрачность».
Ещё одной из задач данной инициативы является привлечение внимания общественности к проблеме неконтролируемости, неподотчётности систем распознавания лиц, а также риске использования их в репрессивных, политических целях. В процессе диалога было решено, что необходимо привлекать Мосгордуму, мэрию и лично Сергея Собянина к решению проблемы неконтролируемого использования систем распознавания лиц. На данном этапе решили обратиться к главе города от имени сразу нескольких московских депутатов.
Напомним, в декабре Московской городской Думе прошёл круглый стол, посвященный оценке эффективности пятилетнего федерального эксперимента с системами распознавания лиц в Москве. Депутаты и эксперты обсудили, как оценить пользу (или вред) от тотального сбора биометрических данных, а также какие проблемы есть в работе системы и чем рискуют граждане.
«Роскомсвобода» как минимум с 2020 года требует ввести мораторий на использование системы распознавания лиц. Во-первых, это технология двойного назначения, которую, как уже доказано практикой, власти используют не только для поимки преступников, но и для слежки за гражданами. Во-вторых, система хранения и передачи данных граждан крайне непрозрачна и никем не контролируется. В-третьих, уже были случаи утечки биометрии, взятой именно из базы со столичных камер, и нарушители отделались лишь небольшими штрафами.
Пока система видеонаблюдения не станет прозрачной и подотчётной и не будет иметь гарантии защиты от подобных злоупотреблений, использовать технологию распознавания лиц нельзя.
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