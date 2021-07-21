Депутат Мосгордумы: «о суде по результатам видеонаблюдения за мной я узнала после того, как он уже прошёл»

Депутат Московской городской Думы Елена Шувалова рассказала нам о том, как её судили за участие в акции протеста без её ведома. На мероприятии она была в качестве депутата, нареканий от полиции не имела, а потом случайно узнала о заведённом против неё деле, по которому её даже успели осудить. Читайте ниже от первого лица.

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«23 января в соответствии со статусом депутата Московской городской Думы я была на Пушкинской площади, когда там собрались люди. В соответствии с Законом я представляла интересы своих избирателей, чтобы при необходимости принять предусмотренные законодательством меры по обеспечению прав, свобод и интересов избирателей. Не скрываю, что была на Пушкинской площади, говорю об этом прямо. Ко мне никто не подходил, никаких замечаний не делал. Прежде чем начинать какое-то дело, надо же сначала предупредить об этом. Но понятно, почему не подходили — как полиция может сказать депутату округа «уйдите со своего округа»?

Спустя время случайно (никто ничего не сообщал опять же) узнала, что на меня завели дело. В нём фигурировали фотографии с камер распознавания от Пушкинской площади до моего дома. Вот я в одном месте, вот в другом, вот в третьем. Совпадение составило 74%. На этом основании меня оштрафовали за участие в митинге. Таким, образом, меня осудили за то, что я, будучи депутатом округа, вышла посмотреть, всё ли в порядке с моими избирателями.

И надо сказать, судили меня без моего присутствия. О деле я узнала уже после заседания. Ещё на нескольких депутатов заведены дела, и коллеги однажды сказали мне: посмотри в электронную базу, на тебя есть дело.

Принятое судом решение я обжаловала. Новое заседание состоится в августе. Примечательно, что на сайте суда говорилось, что решение вступило в силу. Как так, если я его обжаловала? Потом в суде ответили, что это ошибка.

Имея опыт общения с судами, скажу, что они цепляются за самое слабое место в твоей аргументации, на основании чего отказывают тебе, описывая в постановлении это самое слабое место. Поэтому я держу в защите главную линию — депутат должен быть со своими избирателями.

Но использование камер в таком ключе, конечно, недопустимо. За нами следят на каждом шагу, это беспредел. Уж сколько поймали преступников с помощью тотальной системы видеослежки, не знаю, но за законопослушными гражданами каждый момент по пять камер следят. У меня был опыт: я обращалась за видеозаписями, когда некто следил за мной, собирал информацию в подъезде. Мне доступ к этим записям не предоставили. Зато за участие в собраниях людей привлекают повсеместно.

Рада, что «Роскомсвобода» поднимает эту тему. Тоже про это говорила, но думала, что я одна. Если гражданское общество поможет подготовить соответствующий законопроект — законопроект о моратории на применение технологий распознавания лиц, готова внести его на рассмотрение в Мосгордуму».

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Напоминаем, что «Роскомсвобода» выступает за введение моратория на использование систем распознавания лиц. Пока система видеонаблюдения не станет прозрачной и подотчётной и не будет иметь гарантии защиты от злоупотреблений, использовать технологию распознавания лиц нельзя.

Сейчас «Роскомсвобода» продолжает активно вести кампанию против распознавания лиц. Теперь мы ещё сотрудничаем со столичными депутатами по вопросу разработки закона Москвы о моратории.

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Почему приватность — это ценность, читайте здесь, зачем защищать персональные данные — здесь. А как не попасть «в базу» и что делать, если вас обвиняют на основе результатов системы распознавания, — тут и тут.