Нужна юр.помощь?
Аналитика
8 июля 2021

Общественная дискуссия: ряд московских депутатов поддержали идею моратория на распознавание лиц

Все участники круглого стола согласились, что на использование технологии распознавания лиц необходимо ввести мораторий, пока нет соответствующих исследований и гарантий защиты данных граждан и их приватности.

В начале июля юристы «Роскомсвободы», московские депутаты и центр политического реагирования «Коллективное действие» провели круглый стол, на котором обсудили проблемы распознавания лиц. Глава нашей юридической практики Саркис Дарбинян рассказал, что система сейчас в том числе используется для отслеживания протестующих. По его словам, мы не знаем, кто и что загружает в базу. Кроме того, никто наши данные не защищает.

«Эта история должна волновать каждого, и именно из-за трансформации поведения. Люди отказываются посещать митинги, потому что боятся. Раньше, выходя из дома, ты выключал телефон и возвращал себе анонимность, сейчас же ты абсолютно беззащитен», — заявил он.

Дарбинян заключил, что необходимо вводить мораторий, пока не будут проведены исследования, пока не будет гарантий защищённости. О том, как наблюдение трансформирует поведение, читайте в одной из наших историй.

 

Адвокат «Роскомсвободы» Екатерина Абашина напомнила о расследовании с участием нашего волонтёра Анны Кузнецовой, которая нашла продавца личных данных, предоставившего ей информацию о ней с камер видеонаблюдения за 16 тыс. руб. Отправив селфи, девушка получила 27 страниц с фотографиями из 70 пунктов, где она побывала. В файле были фотографии с улицы, рядом с каждым — селфи, взятое как эталон. У каждого фото стояли дата и время. «Роскомсвобода» направляла жалобы в Следственный комитет и полицию. СК нашёл двух полицейских, ответственных за утечку данных, но не нашёл продавца. Полицейских, которые с использованием положения передали эти данные, суд оштрафовал всего на 20 и 10 тыс. руб. Но по жалобе Анны Кузнецовой и представлению прокурора Мосгорсуд вернул дело на новое рассмотрение.

«У нас непрозрачная система. Любой полицейский может загрузить фотографию, которая не содержится в их внутренних базах данных, и воспользоваться системой в своих личных целях. ДИТ передаёт логин и пароль от системы под расписку от полицейского департамента», — рассказывает о том, какую угрозу приватности иллюстрирует этот кейс, Абашина. 

Проблемы системы распознавания лиц заключаются в том, что, во-первых, она нарушает неприкосновенность частной жизни, а во-вторых, проводит обработку биометрических данных без нашего согласия, говорит адвокат. Обработка регламентируется федеральными законами, но в законах таких случаев нет.

«У нас не то что правовой вакуум, а дыра гигантская. Не описан ни один случай, когда можно делать такой запрос, и нормального федерального закона нет. Всё происходит по каким-то внутренним инструкциям Департамента Информационных Технологий (ДИТ) мэрии Москвы», — замечает Абашина.

 

Депутаты рассказали, где и как они сами столкнулись с распознаванием лиц. Так, депутат МГД Елена Шувалова была на одном митинге в поддержку Навального в рамках закона о статусе депутата (находилась там в качестве депутата округа, где проводится массовое мероприятие).

«На митинге меня не останавливали, ни о чем не спрашивали, не устанавливали личность. По фото из материалов дела видно, как они по камерам вели меня от Пушкинской площади до подъезда моего дома. У каждого фото был указан процент совпадения, он составлял около 70%, — говорит она. 

Депутата Донского района Владимира Залищака, как некогда и Михаила Шульмана, задержали в метро: 

«Остановили поезд на станции метро «Крылатское», полицейские держали двери вагона, чтобы меня вывести. Задержали и доставили в ОВД Крылатское, там мне показали мои фотографии. В этот же день суд назначил максимальное наказание [15 суток административного ареста]. Вменяли участие в акции 23 января. Я там был, о чём объявлял публично, но я был на мероприятии в качестве представителя власти, потому что там находились мои избиратели. В материалы дела легли записи из моего youtube-канала. Из них же я узнал, что меня вёл центр "Э"».  

А вот к депутату района Черёмушки Юлия Щербакова, как и к героине одной из описанных нами историй, по итогам распознавания пришли домой (в митинге она тоже не участвовала):

«Утром 17 мая на выходе из лифта меня задержали и предъявили ч.5 ст. 20.2 КоАП за участие в мероприятии 21 апреля. Показали фото. На фото была не я, но меня всё равно отвезли в суд тут же. Судья говорла, что с ходу судить меня не может и ей надо ознакомиться с делом. Дело я так и не видела, процент совпадения не показывали. Адвоката ком не не пустили».

 

Основатель «Коллективного действия» Сергей Росс поддержал идею моратория на распознавание лиц:

«Мы предлагаем временно прекратить использование системы распознавания лиц в городе до принятия понятного и адекватного  регулирования». 

Вряд ли Мосгордума проголосует за мораторий, но нужно внести такую инициативу, считает Шувалова. Однако, по её словам, даже если она не пройдёт, нужно, чтобы о проблеме говорили, вопрос попал в повестку и таким образом можно было вести дальнейшую работу с депутатами и обществом. Общественное давление на мэрию, которая управляет большинством в МГД, может дать свои плоды в перспективе.

«Я готова внести новый закон. Встретимся еще раз, обсудим детали. Вносить его надо ради предания публичности этой темы», — заключила депутат. 

 

Фото — Сергей Росс

 

 

Подробнее о массовой слежке слушайте в подкасте с участием Екатерины Абашиной:

 

***

Напоминаем, что «РосКомСвобода» выступает за введение пятилетнего моратория на использование систем распознавания лиц. В числе причин приостановки использования данной технологии — нарушение права на приватность людей. Пока система видеонаблюдения не станет прозрачной и подотчётной и не будет иметь гарантии защиты от злоупотреблений, использовать технологию распознавания лиц нельзя.  Теперь мы сотрудничаем с городскими депутатами по вопросу разработки закона Москвы о моратории.

 

Вы можете помочь нам, присоединившись к кампании и подписав петицию

 

 

Почему приватность — это ценность, читайте здесь, зачем защищать персональные данные — здесь. А как не попасть «в базу» и что делать, если вас обвиняют на основе результатов системы  распознавания, — тут и тут.

 

Москва распознавание лиц персональные данные приватность Саркис Дарбинян депутаты Екатерина Абашина Анна Кузнецова биометрия Bancam общественная кампания

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Торговавшие данными из системы распознавания лиц полицейские снова предстанут перед судом
Полицейские за продажу данных с уличных камер оштрафованы на сумму, эквивалентную цене нелегального «пробива» лица
«В массовой слежке Россия всё ещё не догнала Китай. Но Кремль спешит наверстать упущенное»
«РосКомСвобода» обжаловала решение суда в деле о неконтролируемой видеослежке
В Евросоюзе призывают запретить любое распознавание людей в общественных местах
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности