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Новости
31 March 2023

Российским школьникам будут поэтапно ограничивать доступ к зарубежным видеосервисам

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, «инфраструктура для этого уже есть», упомянув в качестве отечественной альтернативы платформу «Сферум».

Российским школам ограничат доступ к зарубежным видеосервисам. Делать это будут поэтапно, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, у России есть своя инфраструктура на замену иностранной.

Шадаев отметил, что в России есть единая коммуникационная платформа для видеоконференций и школьных чатов «Сферум».

«У нас по платформе видеокоммуникаций очень хорошие показатели. 300 тыс. пользователей ежедневно пользуются, примерно 70-75 тыс. видеоконференций в день мы проводим. Мы считаем, что проникновение этой платформы - уже 50%», – подчеркнул министр.

Также он попросил уделить внимание переходам в специальные чаты «VK Мессенджера» для общения учителей с родителями и учениками.

Ранее стало известно, что Минцифры вместе с крупнейшими отечественными сервисами по доставке цифрового контента (CDN — Content Delivery Network) договорились о консолидации усилий для «эффективной конкуренции с западными игроками, которые занимают доминирующее положение на российском рынке».

Депутат Госдумы Антон Горелкин тогда заявил, что идёт обсуждение национального CDN-сервиса, создание которого депутаты и Минцифры обсуждали вместе с компаниями МТС, «Мегафон», «Билайн», EdgeCenter, а также «Ростелекомом».

цензура Минцифры импортозамещение изоляционизм Сферум CDN видеосервисы

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