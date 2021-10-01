Законо-вступительный сезон

1 октября вступают в силу несколько поправок в законодательство, касающиеся интернета.

Операторы связи теперь обязаны предоставлять Роскомнадзору по его запросу некоторые данные об абонентах — юридических лицах и индивидуальных предпринимателях (ИП).



Требование к операторам предоставлять Роскомнадзору сведения распространяется на тех, кто подключен к корпоративным тарифам. Также операторы должны сообщать о фактах получения и передачи голосовой информации, текстовых и мультимедийных сообщений с датой и временем их передачи или получения и о местоположении базовой станции, к которой подключался их телефон.



Сбор информации проводится в целях «мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов», говорилось в тексте закона. До этого момента доступ к такой информации был только у правоохранительных органов.



Авторы закона в своё время объясняли его принятие как борьбу с серыми сим-картами. Ну а операторам связи новые нормы кажутся избыточными и нарушающими тайну связи.

Операторы обязаны передавать Роскомнадзору данные о звонках и SMS абонентов корпоративных тарифов.



Регулятор утверждает, что данные нужны для борьбы с мошенниками — на юрлица оформляют SIM-карты, раздают их на улице, а номера передают преступникамhttps://t.co/FqQBsxNQze — Стартапы и бизнес (@vcru) October 1, 2021

Сегодня же вступает в силу закон о предоставлении пользователям интернета бесплатного доступа к общедоступным телеканалам в Сети.

Речь идет о 20 телеканалах, входящих в первый и второй мультиплексы. Это не будут специальные интернет-версии телеканалов, содержащей только очищенный для распространения в Сети контент ― закон обеспечивает единство содержания телеканалов во всех средах распространения.



Заключать лицензионный договор между вещателем и владельцем аудиовизуального сервиса при этом не потребуется, распространение телеканалов будет осуществляться на основании закона. За единое содержание телеканалов на разных площадках вещания будет отвечать Роскомнадзор.



Возможность просматривать все вышеупомянутые телеканалы должна была осуществиться через так называемую «Витрину» — плеер, через который видеоплатформы обязаны распространять 20 каналов мультиплексов с 1 октября, но Роскомнадзор и каналы не успели выбрать уполномоченную организацию и прописать критерии для альтернативных плеееров, которые есть у операторов. В итоге регулирование сдвигается на март, сообщает Telegram-канал «Камера, топор!».



«Каналы учредили «Витрину ТВ» пять лет назад, чтобы контролировать свой контент и рекламные врезки в интернете, расширять инвентарь. Телебоссы тогда продвигали тезис, что до 80% видеосмотрения на платформах происходит в рамках двух мультиплексов, которые онлайн-кинотеатрам не принадлежат. Но за пять лет, что закон продирался через сопротивление телекомов, платформы подросли, наснимали своего контента и аргумент про 80% уже неубедителен. А если у платформ будут еще и 20 каналов, зачем вообще включать телевизор? Получается, каналы при помощи витрины накачивают контентом и усиливают своих конкурентов», — подытоживает «Камера, топор!».

Владельцы новостных агрегаторов и онлайн-кинотеатров будут обязаны обеспечить возможность исследования объема своей аудитории.

Такую обязанность на них накладывает закон о так называемом «счётчике Горелкина».

Сюда относится сбор, анализ данных и передача полученных результатов в уполномоченную Роскомнадзором организацию. Тажке ведомство сформирует реестр информацонных ресурсов, объем аудитории которых также будет исследоваться.

Единый счётчик интернет-аудитории получит данные о месте и времени посещения сайтов, о просмотренном контенте и другом, следует из проекта Минцифры.



Профильные ассоциации считают, что такой объём данных нарушает право на неприкосновенность частной жизниhttps://t.co/Xf4Co2SlIx — Стартапы и бизнес (@vcru) August 13, 2021

Контроль над иностранными электронными кошельками

Налоговые резиденты должны сообщать об операциях с использованием электронных средств платежа, предоставляемых зарубежными финансовыми организациями, если сумма таких операций в год превышает 600 000 руб. (или эквивалентную сумму в иностранной валюте).

Теперь за несоблюдение этих требований будет грозить ответственность. Административный штраф составит от 20 % до 40 % от общей суммы таких операций за отчетный год.

За сокрытие переводов на иностранные электронные кошельки начнут штрафоватьhttps://t.co/0VYfB0Ezvn — Парламентская газета (@pnpru) October 1, 2021

3 октября вступают в силу новые требования к НКО-иноагентам.

Дополняется перечень источников финансирования для признания некоммерческой организации иностранным агентом. Теперь НКО-иноагентом считается в том числе российская НКО, которая получает деньги или имущество от российских юрлиц, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства.