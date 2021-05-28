Единый счётчик интернет-аудитории рекомендован к принятию в I чтении

IT-комитет Госдумы рассмотрел на заседании проект федерального закона №1175409-7 о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов (о внесении изменений в ФЗ «О СМИ» и в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).



Законопроектом определяются особенности исследования объема аудитории информационных ресурсов в сети «Интернет». Аналогичный порядок уже действует при проведении исследований объема зрительской аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач).



В частности, законопроектом устанавливается, что реестр информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, будет формироваться Роскомнадзором по предложениям формируемой при нем комиссии по исследованию объёма аудитории.



Автор законопроекта Антон Горелкин отметил, что подобный единый измеритель уже есть в США, Китае и Индии. Горелкин также напомнил о состоявшемся 27 мая заседания экспертного клуба Национального рекламного форума (НРФ) в ходе которого, законодательная инициатива обсуждалась с отраслью и была поддержана.



Комитет рекомендовал Госдуме законопроект к первому чтению.



Сам же Горелкин ранее заявлял, что данное регулирование коснётся не только российских, но и зарубежных ресурсов Кроме этого, по его словам, IT-отрасль поддержала его поправки. Как отмечает депутат:

«Моя инициатива предусматривает измерение аудитории, совмещение разных данных (прежде всего, интернета и ТВ), создание единого универсального стандарта подсчета.



Законопроект важен и для «приземления» зарубежных интернет-платформ — другой инициативы, над которой я работал. Нормы «приземления» будут действовать для ресурсов с суточной аудиторией больше 500 тысяч человек. Чтобы отсчитать эти полмиллиона нужен прозрачный единый счетчик».

Антон Горелкин выразил уверенность, что его законопроект примут, «потому что он всем нужен, и аналогичные измерители уже действуют в ведущих цифровых экономиках».