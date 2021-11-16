Число hate speech в Сети выросло на 20% во время пандемии

Согласно отчёту молодежной благотворительной организации Ditch the Label, число речей ненависти в Великобритании и США выросло на 20% с начала пандемии. С 2019 по середину 2021 года эксперты обнаружили 50,1 млн обсуждений или примеров расистских высказываний, разжигающих ненависть. Как правило, они были связаны с крупными новостными событиями по типу объявления ВОЗ пандемии Covid-19 в марте 2020 года, протестов Black Lives Matter в июне 2020 года и убийства полицейским Сары Эверард в марте 2021 года. Наиболее жёсткие высказывания включают угрозы убийством.

Пандемия создала «идеальные условия» для троллей

Исследователи выделили три причины роста ненавистнических высказываний.

1. Локдауны: на протяжении большей части пандемии люди заперты в закрытых помещениях.

2. Скука и ощущение неподконтрольности собственной жизни. Появились новые проблемы, с которыми люди борются, и для некоторых это один из выходов справляться с давлением, говорят исследователи.

3. Проблемы с ментальным здоровьем.

«Люди, которые издеваются и искренне верят в свой троллинг, могут иметь проблемы с ментальным здоровьем, травмы. К ним могут жестоко относиться в семье, они сами могут быть мишенью и подвергаться буллингу», — поясняет глава Ditch the Label Лиам Хакетт.

«Мы нормализовали онлайн-абьюз»

О росте онлайн-злоупотреблений во время пандемии говорили и ранее, но новый отчёт все равно важен. Общество нормализовало кибербуллинг, и эта нормализация стала частью проблемы, говорит Хакетт. Однако, по его словам, нет, это не нормально.

«И это имеет очень разрушительные последствия для людей», — заключает глава Ditch the Label.

По его словам, юридически обязать социаьные сети заботиться о своих пользователях значит сделать «шаг в правильном направлении». Помимо этого важно образовывать людей, начиная с раннего возраста, чтобы они понимали опасность радикализации в Сети и влияния абьюза.

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Напомним, Россия по итогам 2020 года заняла 31 место в рейтинге ежегодного индекса цифровой культуры Microsoft среди 32 стран-участниц. Ситуация в стране практически не изменилась: 80% россиян столкнулись с онлайн-угрозами в 2020 году по сравнению с 79% в 2019 году.

Частота личностных и сексуализированных атак резко подскочила по всему миру. Микроагрессия — на 15%, мизогиния — на 14%, дискриминация по разным признакам (гендеру, этнической принадлежности, религии, инвалидности и т. д.) — на 12%, нежелательный секстинг, домогательства и кибербуллинг — на 9% каждый пункт.

Как защититься

Для уважительного онлайн-общения Microsoft предлагает соблюдать следующие четыре принципа:

– проявлять сочувствие, сострадание и доброту при общении со всеми, относиться с достоинством и уважением к каждому, с кем вы общаетесь онлайн;

– уважать различия, отличные от вашей точки зрения, при разногласиях отвечать вдумчиво, избегать оскорблений и перехода на личности;

– делать паузу, прежде чем отвечать на то, с чем вы не согласны. Не писать и не отправлять ничего, что может обидеть других людей, навредить их репутации или угрожать их безопасности;

– защищать себя и других: поддерживать тех, кто стал объектом насилия или жестокости в сети, сообщать об угрозах и сохранять доказательства ненадлежащего или небезопасного поведения.

Если вам угрожают в интернете, могут помочь следующие правила:

– при утечке информации сменить все пароли от аккаунтов, почты и социальных сетей;

– при травле хейтеров пожаловаться модераторам соцсетей;

– сохранять скриншоты всех сообщений от злоумышленников, они могут пригодиться полиции.

О базовых принципах информационной безопасности, читайте на сайте нашего проекта SAFE . Чем опасен доксинг — здесь. Как обезопасить себя в соцсетях — тут.