В ООН видят будущее с блокчейн и криптовалютами, но увидели негативное влияние майнинга на окружающую среду

На сайте ООН опубликована статья, в которой эксперты организации делятся своими соображениями насчёт blockchain, а также о криптовалютах, в чьей основе лежит данная технология.

Относительно биткоина эксперты организации высказали неоднозначное мнение:

«Тим Бернерс-Ли, которого считают основателем Всемирной паутины, назвал создание, или „майнинг“, Биткойна „одним из наиболее бессмысленных способов использования энергии“.



Биткойны не существуют в „реальном“ мире, эта виртуальная „монета“ создается в результате процесса сложнейших математических вычислений, которые производятся мощнейшими компьютерами. Сеть Биткойнов поглощает больше энергии, чем многие страны, например, Казахстан или Нидерланды».

Поскольку значительная часть энергии в мире до сих пор вырабатывается электростанциями, на которых используются ископаемые виды топлива, эксперты ООН полагают, что «майнинг» биткоинов играет не последнюю роль в загрязнении атмосферы парниковыми газами. «Хотя на изменение климата гораздо большее влияние оказывают сельскохозяйственный, строительный, энергетический и транспортный секторы экономики», — подчёркивают они.





Несмотря на вышеперечисленные проблемы, эксперты ООН считают, что криптовалюты и технология блокчейна могут сыграть свою роль в социально-экономическом развитии.



Одна из важнейших характеристик криптовалют – это их прозрачность. Технология блокчейна хорошо защищена от взломов и мошенничества, она является надежным и транспарентным способом ведения учетных записей. Это особенно важно в регионах со слабыми институтами власти и высоким уровнем коррупции.



При предоставлении гуманитарной помощи переселенцам в виде денежных средств, блокчейн помогает убедиться, что деньги поступили напрямую адресатам, ведь в этой сети все записи о транзакциях на учете, ни одну из них нельзя удалить.



В организации «Всемирная продовольственная программа» (ВПП) запустили пилотную программу, получившую название «Строим блоки». Впервые ее опробовали в Пакистане – гуманитарные сотрудники смогли перевести деньги непосредственно нуждающимся в помощи, в обход местного банка. Проект также протестировали в лагерях беженцев в Иордании.

Блокчейн, считают в ООН, также может помочь людям, работающим в неформальном секторе, получить заслуженное вознаграждение за свой труд.





Специалисты ООН по окружающей среде считают, что блокчейн может способствовать борьбе с изменением климата.



Во-первых, она представляет собой прозрачный и надежный способ учета инвестиций в «зеленые» проекты, а также мер, которые страны принимают для сокращения вредных выбросов.



Во-вторых, блокчейн может способствовать более активному использованию возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце. Поскольку такие источники по своей природе непостоянные и децентрализованные,технология блокчейна может стать платформой для более эффективного управления ими и создания новых рынков «чистой» энергетики.



В качестве полезного для экологии применения блокчейна эксперты ООН назвали канадскую платформу CarbonX — она анализирует показатели сокращения выбросов парниковых газов теми или иным компаниями, обращает эти показатели в криптовалюту, которую можно покупать и продавать, и таким образом предоставляет производителям и потребителям финансовый стимул для того, чтобы ответственно относиться к окружающей среде.

Потенциал блокчейна и криптовалют огромен, считают в ООН. Однако экспертам предстоит решить важнейшую задачу – значительно снизить потребление энергии при использовании этой технологии.



Некоторые организации уже работают в этом направлении. Например, фонд Ethereum, поддерживающий существование одноименного блокчейна и криптовалюты, сейчас разрабатывает новый способ проверки транзакций, который позволит сократить энергозатраты на каждую сделку на 99,95 процентов.



Одновременно многие игроки на рынке криптовалют пытаются перейти на потребление исключительно «зеленой» энергии. В апреле 2021 года несколько организаций, оперирующих в сфере финансов и экологии, заключили «Крипто-климатическое соглашение» с целью сократить выбросы углекислого газа в глобальной криптоиндустрии и достичь нулевого уровня эмиссий к 2030 году.



«ООН должна продолжать экспериментировать в сфере блокчейнов. Чем больше мы экспериментируем, тем больше мы узнаём об этой технологии», – считает представитель ЮНЕП Минанг Ачария.